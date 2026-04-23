2026年5月3日(日) epica OKINAWA にて、毎週日曜日開催の人気パーティー【SUNDAY EXTREME】Vol.11を開催！スペシャルゲストに自由自在な音楽性と等身大のリリックがZ世代を中心に人気沸騰中のフィメールラッパー「HITOMIN」を迎え、ゴールデンウィークの沖縄の夜を鮮やかなエンタメで彩ります！
株式会社SEQUENCE(代表取締役社長/プロデューサー：高田 一司)が運営する epica OKINAWA (所在地：沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F)は2026年5月3日(日)、【SUNDAY EXTREME】Vol.11を開催いたします。
◇SUNDAY EXTREME Vol.11◇
SP GUEST LIVE：HITOMIN GUEST DJ：DJ DANBO DIRECTED BY：DJ TASK DJ’s：DJ 2FLii / DJ Lu-Q 日程：2026年5月3日 日曜日 時間：OPEN 21:00 場所：epica OKINAWA
＜HITOMIN プロフィール＞
2019年、SNSへのカバー動画投稿を機に注目を集め、同年シングル「Who is that girl」でデビュー。「body」「Phone」の連続リリースを経て、1st EP『Bad Bitch』を発表。翌2020年には2nd EP『Stronger』をリリースし、リード曲「SAYONARA」のMVは公開わずか1か月で100万回再生を突破した。 ストリーミング総再生数は1億回を超え、リリースごとにチャートインを果たすなど着実に支持を拡大。2024年、東京・Spotify O-EASTでのワンマンライブを成功させ、「Issue」でメジャーデビューを飾る。 2025年には全国13拠点を巡るツアーを敢行。東京・Zepp DiverCityや大阪・BIGCATでのワンマンライブを成功させるなど、ライブハウスから大型会場まで規模を問わず、圧倒的なパフォーマンスを展開し続けている。 Instagram：https://www.instagram.com/hito__omin TikTok：https://www.tiktok.com/@hitomin00 YouTube：https://youtube.com/@hitomin8295 Linkfire：https://hitomin.lnk.to/Issue
【公式SNSサイト】
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【epica OKINAWA】
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