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5/1〜5/11 株式会社ポンパドウル主催企画『ポンパドウルの学園祭』相模⼥⼦⼤学学⽣考案のパンが期間限定・初めての全店展開 産学連携の継続が評価
相模⼥⼦⼤学・相模⼥⼦⼤学短期⼤学部（所在地：神奈川県相模原市南区、学⻑：⽥畑雅英、以下「相模⼥⼦⼤学」）は、株式会社ポンパドウル（所在地：神奈川県横浜市中区、代表取締役社⻑：三藤貴史、以下
「ポンパドウル」）と連携し、2015年より「ポンパドウルレシピコンテスト」を実施しています。
このたび、2026年5⽉1⽇より開催される『ポンパドウルの学園祭』において、2020年に相模⼥⼦⼤学の学⽣が考案したパンが、ポンパドウル全店で販売されることとなりました。これまで⼩⽥急町⽥店限定で販売されていた商品が全店展開される初の機会となります。
■相模⼥⼦⼤学学⽣のレシピが採⽤された理由
相模⼥⼦⼤学では、2015年よりポンパドウルと連携したレシピコンテストを実施し、審査を通過したレシピを商品化する取り組みを継続しています。
今回全店で販売される「プティ・ボヌール」は、2020年に相模⼥⼦⼤学の学⽣が考案した商品です。
相模⼥⼦⼤学学⽣のレシピが採⽤された理由は、以下の2点です。
2015年より産学連携で継続的にコラボレーションを⾏ってきたことが⾼く評価された点
特殊な⾷品材料を使ったレシピが多く応募される中、採⽤されたパンは⼀般的に⼊⼿可能な材料のみを使⽤しており、実⽤性と再現性に優れている点
■本取り組みの教育的価値について
相模⼥⼦⼤学とポンパドウルによる本取り組みは、以下の教育的価値を有しています。
商品開発から販売までを体験できる実践的な学びの場
地域企業との協働による社会接続型教育
卒業後のキャリア形成への寄与
特にキャリア形成の⾯では、2020年度から2025年度の参加者の進路を調査した結果、半数以上が飲⾷関連分野へ就職しています、さらに、そのうち2名はポンパドウルに就職しており、本取り組みが飲⾷関連業界への就職⽀援につながっていることがわかります。
【ポンパドウルの学園祭概要】
■期間：2026年5⽉1⽇（⾦）〜5⽉11⽇（⽉）
■店舗：ポンパドウル全店
■参加校：相模⼥⼦⼤学、東京経済⼤学、フェリス⼥学院⾼等学校、早稲⽥実業学校⾼等部（順不同）
▼本件に関する問い合わせ先
相模⼥⼦⼤学 広報事務局
⽶澤智⼦（ワンパーパス株式会社内）
住所：神奈川県相模原市南区⽂京2丁⽬1番1号
TEL：080-5083-6834
メール：t-yonezawa@onepurpose-pr.com
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
このたび、2026年5⽉1⽇より開催される『ポンパドウルの学園祭』において、2020年に相模⼥⼦⼤学の学⽣が考案したパンが、ポンパドウル全店で販売されることとなりました。これまで⼩⽥急町⽥店限定で販売されていた商品が全店展開される初の機会となります。
■相模⼥⼦⼤学学⽣のレシピが採⽤された理由
相模⼥⼦⼤学では、2015年よりポンパドウルと連携したレシピコンテストを実施し、審査を通過したレシピを商品化する取り組みを継続しています。
今回全店で販売される「プティ・ボヌール」は、2020年に相模⼥⼦⼤学の学⽣が考案した商品です。
相模⼥⼦⼤学学⽣のレシピが採⽤された理由は、以下の2点です。
2015年より産学連携で継続的にコラボレーションを⾏ってきたことが⾼く評価された点
特殊な⾷品材料を使ったレシピが多く応募される中、採⽤されたパンは⼀般的に⼊⼿可能な材料のみを使⽤しており、実⽤性と再現性に優れている点
■本取り組みの教育的価値について
相模⼥⼦⼤学とポンパドウルによる本取り組みは、以下の教育的価値を有しています。
商品開発から販売までを体験できる実践的な学びの場
地域企業との協働による社会接続型教育
卒業後のキャリア形成への寄与
特にキャリア形成の⾯では、2020年度から2025年度の参加者の進路を調査した結果、半数以上が飲⾷関連分野へ就職しています、さらに、そのうち2名はポンパドウルに就職しており、本取り組みが飲⾷関連業界への就職⽀援につながっていることがわかります。
【ポンパドウルの学園祭概要】
■期間：2026年5⽉1⽇（⾦）〜5⽉11⽇（⽉）
■店舗：ポンパドウル全店
■参加校：相模⼥⼦⼤学、東京経済⼤学、フェリス⼥学院⾼等学校、早稲⽥実業学校⾼等部（順不同）
▼本件に関する問い合わせ先
相模⼥⼦⼤学 広報事務局
⽶澤智⼦（ワンパーパス株式会社内）
住所：神奈川県相模原市南区⽂京2丁⽬1番1号
TEL：080-5083-6834
メール：t-yonezawa@onepurpose-pr.com
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/