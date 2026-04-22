始まりは「ちょうどいいサイズ」だった。

PowerArQのポータブル冷蔵庫「ICEBERG 12L」がリリースされてから、しばらく経った頃の話です。12Lという容量・サイズ感がすっかり気に入って、開発スタッフの一人は発売後も自宅で普段使いを続けていました。 デスク横に、冷蔵モードで飲み物やビールを冷やすような使い方。本来はキャンプや車中泊を想定して開発した製品ですが、家の冷蔵庫のサブ機として、デスク脇で毎日スイッチが入ったままの状態でした。

ある週末、彼はデスク横のICEBERGを車に積んで出かけました。行き先は、月に一回まとめ買いに行く某会員制倉庫型店。カートいっぱいの買い物を車に積み込むスタイルです。ただし、この日のラインナップにはアイスや冷凍食品など、普段の保冷バッグでの持ち帰りだとちょっと心許ないものも入っていました。 そこで活躍したのが、このICEBERGでした。 なんせ普段から飲み物を入れているので、スイッチはすでにON。中はキンキンです。ICEBERGは冷蔵・冷凍をボタンひとつで切り替えられるので、この日はお店に向かう前に冷凍モードへ切り替えておいただけ。最低-20℃まで下げられる冷凍性能があるから、走行中にしっかり冷やし込めます。改めてセットアップする必要もありません。もしICEBERGがなければ、「溶けちゃうから」と自宅に直行していたはず。でもこの日は、パートナーのリクエストで遠回りのカフェや雑貨屋にも立ち寄って、のんびり1日を過ごせました。当然、家に着いてアイスの蓋を開けると、カチカチのままでした。

サブ冷蔵庫を使い倒すという体験

家のサブ冷蔵庫として愛用していた製品が、いつの間にか週末の買い出しの相棒になっていた。元々は「アウトドア用」「車載用」として世に出した製品ですが、開発した自分自身が、思いもよらないかたちで使い倒していたわけです。 思い返してみると、平日のうちから冷蔵モードでスイッチを入れっぱなしにしておくことで、いざ週末に使いたいときにも「冷やす時間」を待たなくていい。 これが意外と大きなポイントでした。ポータブル冷蔵庫って「使う時だけ電源を入れるもの」と思われがちだけど、日常に溶け込ませてしまうと、出番の幅が広がっていく。家電としての冷蔵庫と、アウトドアギアとしての冷蔵庫の、ちょうど境界線上にある使い方なのかもしれません。

あなたの週末が、こう変わります。

出発前にICEBERGを車に積んで、冷凍モードでスイッチオン。 ICEBERGは車に置いたままお店に入り、カートを押しながら、冷凍コーナーの商品は遠慮なくカゴへ。アイスクリームも、冷凍ピザも、作り置きに便利な冷凍野菜も。これまで「帰り道が長いから」と棚の前で諦めていたものを、気兼ねなく選べるようになります。 会計を済ませて車内に戻ったら、そのままICEBERGに収納。シガーソケットからの給電はもちろん、別売の専用バッテリーにも対応しているので、車に積みっぱなしでも電源の心配は不要。買い物中にエンジンを切っても、しばらくの駐車ならバッテリーの心配もいりません。 冷凍モードのままなので、帰り道に別の用事があっても大丈夫。クリーニングを受け取りに行ったり、夕方からの約束に顔を出したり。寄り道しても、家に着く頃にはアイスはカチカチ、お肉もしっかり凍ったまま。週末のまとめ買いが、ぐっと気楽になりました。

キャンプの夜も、土曜の午後も。

週末は車に積んでキャンプ場へ。買い出しの日はお店の駐車場で。平日は家のサブ冷蔵庫として。場所は違っても、やることは同じです。入れて、スイッチを押す。それだけ。もちろん、用途によってはもっと大きいサイズの冷蔵庫が良い方もいると思いますが、自分の体験では12Lがちょうどよかったです。 まずはコンビニでお気に入りの冷凍アイスの購入から。あなたの週末が少しだけ変わるはずです。

■製品概要

ポータブル冷蔵庫 ICEBERG 12L（アイスバーグ12リットル）

人気ポータブル冷蔵庫ICEBERGシリーズ最小の”12Lモデル” -20℃まで冷却可能、外付けバッテリー対応で使い勝手抜群

容量：12L カラー：コヨーテタン 消費電力：MAX45W / ECO35W サイズ：388×248×447 mm 重量：8.28kg 本体価格：\27,500（税込）

■ブランド概要

https://powerarq.com/products/n12

『PowerArQ』（パワーアーク）／アウトドアグッズブランド

冒険に、あなたらしさを こだわりのギアと出かけるキャンプ。 仲間や家族と楽しむアウトドア。 毎日の生活から離れ、花鳥風月に親しみ 日常では味わえない空間や思い出を創り出す。 初めての場所でも、馴染みの場所でも あなただけのひとときを過ごす事ができる。 冒険は価値あるもの。 さあ、一緒に駆け出そう。

https://powerarq.com/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社G.Oホールディングス 広報PR担当 E-mail:press@go-hd.jp