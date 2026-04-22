株式会社相州村の駅が運営する「漁港の駅TOTOCO小田原」(所在地：神奈川県小田原市早川、代表：瀬上 恭寛)は、新ブランド「魚の灯り(ととのあかり)」より、「ととの鰺だし」「サバカレーチップス」「かきこむ！さばの混ぜご飯の素」を含む全11商品を2026年4月22日(水)より発売いたします。

公式サイト： https://www.totoco-odawara.com/





TOTOCO小田原より新ブランドが誕生





■ブランド開発の背景

神奈川県小田原市は、古くから東海道の宿場町として発展し、海とともに歩んできた歴史を持つ地域です。相模湾の深い海と、箱根・丹沢の森から流れ出す養分が混ざり合うことで、多様な魚が育つ環境が形成されています。

また、小田原漁港では江戸時代から続く定置網漁が行われており、魚を傷つけにくい漁法として知られています。このような歴史と漁業文化の積み重ねにより、現在も魚を中心とした食文化が受け継がれています。

当施設では、飲食だけでなく物販でも地域の魅力を伝える価値づくりが求められていました。そこで、鯵と鯖を軸としたブランドを構築し、旅の記憶として持ち帰る商品展開を行います。





魚の灯り ブランドコンセプト





■「魚の灯り」ブランドコンセプト

相模湾を旅し育った鯵と鯖は、かつて旅人を迎え送り出してきた宿場町・小田原の地で、現代の旅人と出会います。

海の中で青く輝く鯵と鯖は、小田原の提灯のように旅路を照らす存在として、食を通じてぬくもりを届けます。本ブランドは、歴史と文化を感じる体験の提供を目指します。









■商品ラインナップ(一部抜粋)

＜ととの鰺だし＞

小田原漁港で水揚げされた鰺に、粉末しいたけ、昆布、塩を加えた、だしパックです。煮出すだけで料理に奥行きのある味わいを加えることができます。

商品名：ととの鰺だし

価格：小5包入り540円(税込)／大20包入り1,491円(税込)

※開封後は湿気を避けて保存してください





ととの鰺だし





＜サバカレーチップス＞

鯖の旨みに、カレーと花椒のスパイスを組み合わせたチップスです。軽い食感で、おやつやおつまみとして楽しめる仕立てです。

商品名： サバカレーチップス

価格 ： 648円(税込)

※直射日光・高温多湿を避けて保存してください





サバカレーチップス





＜かきこむ！さばの混ぜご飯の素＞

小田原漁港で水揚げされた鯖と、小田原産の梅を使用した混ぜご飯の素です。炊き上がったご飯に混ぜるだけで、さっぱりとした味わいを楽しめます。

商品名： かきこむ！さばの混ぜご飯の素

価格 ： 648円(税込)

※開封後は早めにお召し上がりください





かきこむ！さばの混ぜご飯の素





※上記のほか、鰺・鯖を活用した全11商品を展開予定です









■今後の展開

本ブランドは、売場において歴史や漁港の背景を伝えるコーナー展開や、試食提案、ギフト需要への対応を組み合わせて展開いたします。

今後は商品ラインナップの拡充とともに、観光と連動した物販体験の強化を図り、来館者の満足度向上と地域の魅力発信につなげてまいります。





名称 ： 漁港の駅TOTOCO小田原

所在地 ： 〒250-0021

神奈川県小田原市早川1番地の28

小田原漁港交流促進施設

施設 ： 地場物産販売コーナー／情報コーナー／

イベント広場／食事処／休憩所／眺望テラス／

多目的室／トイレ／多目的トイレ／

駐車場166台(施設内46台、県駐車場120台)

アクセス ： 電車 JR早川駅 徒歩10分

車 ： 西湘バイパス早川ICから2分／小田原厚木道路小田原西ICから4分

TEL ： 0465-20-6336





営業時間 ： 年中無休

1階 9：00～17：00／

2階 10：00～17：00(L.O. 16：00)／

3階 10：59～17：00(L.O. 16：00)

※営業時間は季節によって変更になる可能性がございます。

※ラストオーダーの時間は混雑状況により早まる場合がございます。





施設管理運営： 株式会社相州村の駅

公式サイト ： https://www.totoco-odawara.com/









■会社概要

会社名 ： 株式会社相州村の駅

代表者 ： 代表取締役 瀬上 恭寛

所在地 ： 〒250-0021 神奈川県小田原市早川1-15-12

TEL ： 0465-43-7200

主な事業内容： 道の駅の運営、観光土産品の企画、開発、卸販、販売