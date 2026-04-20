駒澤大学禅文化歴史博物館が4月20日〜11月21日まで企画展「曹洞宗の近代と駒澤大学」を開催 ― 6月19日に関連セミナーも実施

駒澤大学禅文化歴史博物館が4月20日〜11月21日まで企画展「曹洞宗の近代と駒澤大学」を開催 ― 6月19日に関連セミナーも実施