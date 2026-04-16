オンラインショップ限定「お〜いお茶 新茶 Kinko-cho」 を、4月20日（月）に予約販売開始、5月15日（金）より順次発送開始

株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、年に一度の旬の味わいをお届けするリーフ製品として、鹿児島県肝属郡(きもつきぐん)錦江町(きんこうちょう)産の新茶を100％使用した「お〜いお茶 新茶 Kinko-cho」を、オンラインショップ「TEA SHOP ITOEN」にて4月20日（月）に数量限定で予約販売を開始します。5月15日（金）より、順次お届けを開始します（※）。











新茶は、お茶にとっての新しい季節を告げるものであり、“初物”として古くから縁起が良いとされています。なかでも、本土でいち早く新茶の収穫が行われる産地のひとつである錦江町では、桜島由来の水はけのよい火山灰土壌と、温暖な気候や海風、山の冷気のもとで、緑色が濃く美しい茶葉が育まれ、「緑のダイヤモンド」とも称されています。



今回、ご予約限定で販売する「お〜いお茶 新茶 Kinko-cho」は、錦江町大根占地区で育った新茶を100%使用し、鮮やかな緑色の水色と、まろやかなコクが口いっぱいに広がる味わいが特長です。丹念な土づくりと、茶葉をやさしく揉み込む丁寧な工程により、新茶ならではの旨みを余すことなく引き出しています。ギフトボックスでお届けするため、季節の贈り物として好適です。



当社は本製品を通じて、茶産地の魅力と新茶ならではの旬のおいしさをお届けするとともに、日本の茶文化の価値を広く発信してまいります。



（※）天候やお茶の生育状況により出荷時期が変更になる可能性があります。詳しくはオンラインサイトをご確認ください。



