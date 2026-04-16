2026年産「お〜いお茶 新茶」を、5月1日（金）に販売開始（数量限定）

当社は1992年に「お〜いお茶 新茶」（当時、「お〜い新茶」）（※）を初めて発売し、以来、初摘みの縁起の良さと旨み豊かな味わいから毎年多くのお客様にご好評いただいています。お茶のリーディングカンパニーとして、国内荒茶生産量の４分の１を取り扱う原料調達力を生かし、本年も新茶をお届けします。2026年産の「お〜いお茶 新茶」は、鹿児島県産の茶葉を100％使用した、濃い緑色の水色と旨み豊かな濃厚な味わいが特長の、急須で楽しむ新茶リーフ製品です。新茶の特長である旨みが、氷水出しでいれていただくとさらに引き立ちます。パッケージデザインは、「新茶の氷水出しで、感動の冷茶体験を」をテーマに、氷水出しでいれる新茶の爽やかさやみずみずしい味わいを表現しています。当社は本製品を通じて、茶産地の魅力と新茶ならではの旬のおいしさをお届けするとともに、日本の茶文化の価値を広く発信してまいります。