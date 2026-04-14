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フックイエン工業団地、フート省への投資の推進力に
ベトナム・フート省 - Media OutReach Newswire - 2026年4月13日 - Vinh PhucInternational Services andIndustrial Zone Joint Stock Company（VISIZ）とSHINEC Joint Stock Companyによる合弁事業がフート省人民委員会に認可されたことを受け、フックイエン工業団地のインフラ整備事業の正式な起工式が4月9日に執り行われました。
フックイエン工業団地は、ベトナム北部のフート省フックイエン街区に位置し、敷地面積は111.3ヘクタール、投資総額は約1.98兆ベトナムドンにのぼり、土地使用ライセンス期間50年のプロジェクトです。
同省の経済発展戦略の重要なプロジェクトと位置づけられるフックイエン工業団地は、特にテクノロジー、エレクトロニクス、精密工学、周辺産業や物流関連から質の高い投資を誘致できるものと期待されています。
戦略的なロケーションと世界的なインフラ
フックイエン工業団地は交通の便がよく、ノイバイ・ラオカイ高速道路に直結し、ノイバイ国際空港から約10分の立地で、ハノイ、フート省、その他周辺の省の主要経済拠点へのアクセスも良好です。
敷地内の道路や大容量の電力供給設備、給排水システム、中央排水処理施設、都市景観の形成など、技術インフラはすべて国際標準を満たし、企業は用地の引き渡し後、速やかに操業開始することができます。
開発スケジュール
第1フェーズ（2024年第1四半期〜2026年第1四半期）：法務上の手続き、用地の明け渡し、着工
第2フェーズ（2026年第2四半期〜2027年第1四半期）：インフラの全面整備（造成、敷地内道路、電力・水道、排水処理）〜完成・引き渡し
VISIZのディレクターであるNguyen Hai Tungは、投資家共同体を代表して次のように述べています。「私たちは利用可能なすべてのリソースを活用して、予定に従い事業を進め、足並みの揃った質の高い取り組みと最新の施行水準を徹底させています。
フックイエン工業団地は単なる製造施設ではなく、投資家が安心して長期的に事業を構築し成長させることのできる持続可能な産業エコシステムです。」
社会経済的な影響
フックイエン工業団地の本格稼働時には、国内外の数十社から投資を集め、数千人規模の安定した雇用機会を創出し、国の年間予算歳入に大きく貢献すると期待されています。この工業団地は、フックイエン街区や周辺地域における商業サービス、都市開発、産業用不動産の発展の原動力となる見込みです。
フート省フックイエン街区のフックイエン工業団地―写真提供：同社
フックイエン工業団地は、ベトナム北部のフート省フックイエン街区に位置し、敷地面積は111.3ヘクタール、投資総額は約1.98兆ベトナムドンにのぼり、土地使用ライセンス期間50年のプロジェクトです。
同省の経済発展戦略の重要なプロジェクトと位置づけられるフックイエン工業団地は、特にテクノロジー、エレクトロニクス、精密工学、周辺産業や物流関連から質の高い投資を誘致できるものと期待されています。
戦略的なロケーションと世界的なインフラ
フックイエン工業団地は交通の便がよく、ノイバイ・ラオカイ高速道路に直結し、ノイバイ国際空港から約10分の立地で、ハノイ、フート省、その他周辺の省の主要経済拠点へのアクセスも良好です。
敷地内の道路や大容量の電力供給設備、給排水システム、中央排水処理施設、都市景観の形成など、技術インフラはすべて国際標準を満たし、企業は用地の引き渡し後、速やかに操業開始することができます。
開発スケジュール
第1フェーズ（2024年第1四半期〜2026年第1四半期）：法務上の手続き、用地の明け渡し、着工
第2フェーズ（2026年第2四半期〜2027年第1四半期）：インフラの全面整備（造成、敷地内道路、電力・水道、排水処理）〜完成・引き渡し
VISIZのディレクターであるNguyen Hai Tungは、投資家共同体を代表して次のように述べています。「私たちは利用可能なすべてのリソースを活用して、予定に従い事業を進め、足並みの揃った質の高い取り組みと最新の施行水準を徹底させています。
フックイエン工業団地は単なる製造施設ではなく、投資家が安心して長期的に事業を構築し成長させることのできる持続可能な産業エコシステムです。」
社会経済的な影響
フックイエン工業団地の本格稼働時には、国内外の数十社から投資を集め、数千人規模の安定した雇用機会を創出し、国の年間予算歳入に大きく貢献すると期待されています。この工業団地は、フックイエン街区や周辺地域における商業サービス、都市開発、産業用不動産の発展の原動力となる見込みです。