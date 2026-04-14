川崎重工業と損害保険ジャパンがソフトバンクとともに船舶の安全運航を支える統合ソリューションの提供に向けた基本合意を締結

川崎重工業と損害保険ジャパンがソフトバンクとともに船舶の安全運航を支える統合ソリューションの提供に向けた基本合意を締結