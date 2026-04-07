すっきりおいしく、暑い日にゴクゴク　熱中症対策にも適した「レモネード」を新発売

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　ダイドードリンコ株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：中島 孝徳）は、2026年春夏の新商品として、「レモネード」を4月20日（月）より発売しますので、お知らせいたします。

　「レモネード」は、適度な酸味と甘みのバランスを追求し、暑い季節にもゴクゴク飲める、すっきりとした味わいに仕上げました。さらに、体にうれしいビタミンCを配合しています。

　また、ナトリウムを40mg以上（100ml当たり）配合し、熱中症対策※にも適した飲料です。

　のどの渇きを癒したいときはもちろん、疲れを感じたときや塩分補給にも適した一本です。暑い季節にぴったりな、すっきりとした味わいをぜひお楽しみください。

※ 本商品は、全国清涼飲料連合会の定める「熱中症対策」表示ガイドラインの基準を満たす、少なくとも、ナトリウム濃度として飲料100ml当たり40〜80mg（食塩相当量として 0.1〜0.2g）を含有する清涼飲料水です。

●商品特長

「レモネード」







◆適度な酸味と甘みでゴクゴク飲める、すっきりとした味わいです。

◆ナトリウムを40mg（100ml当たり）以上配合し、熱中症対策としても飲用可能です。

◆体にうれしいビタミンCを配合しています。

●商品概要







DyDoグループは、「こころとからだに、おいしいものを。」をブランドメッセージに、高い品質に

いつもサプライズを添えて、「オンリーDyDo」のおいしさと健康をお客様にお届けします。

※ダイドードリンコ株式会社は、ダイドーグループホールディングス株式会社の100％子会社です。

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TEL：06-6222-2621　E-mail：dydo-press@dydo.co.jp

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