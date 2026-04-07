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パパっとタイパよく買い物したいときも、ムダパで豊かに買い物したいときも！ 地域密着＋観光のハイブリッド型『ドン・キホーテ戸越銀座店』
〜2026年4月22日（水）9時オープン！〜
株式会社ドン・キホーテ（本社：東京都、代表取締役社長：鈴木康介）は、2026年4月22日（水）に東京都品川区に「ドン・キホーテ戸越銀座店」をオープンします。同店は、全長約1.3kmにわたる関東有数の長さを誇る戸越銀座商店街の中に位置しています。同商店街は種々のメディアでも頻繁に取り上げられる“食べ歩き”の定番スポットとして、主に国内旅行客も多く訪れる場所です。
■地域密着＋観光のハイブリッド型
戸越銀座店は、歴史ある商店街に深く根差し、地元住民に日常使いの店として親しまれながら、訪れる観光客にも新しい発見を提供できるハイブリッド型店舗を目指します。地下1階から地上2階の3フロア構成で、最適なショッピング体験を提案します。
また同店の限定施策として、食べ歩きに最適なフローズンドリンクをオリジナルの限定デザインカップで販売するほか、ここでしか買えないTシャツなどの限定商品も販売します。
1階と地下1階はタイパ＆即食
商店街の食べ歩き需要や、お急ぎの近隣住民向けにおにぎりや惣菜など即食性の高い商品を展開。その他、頻度高く購入される日用品や食品を取り揃え、スムーズな動線で忙しい毎日の“時間を買う”便利さを提供します。
2階は付加価値＆トレンド
周辺では手に入りにくいカラコン・理美容家電、香水などのカテゴリーやトレンド性の高い商品を強化。日々のタイパ疲れで、ゆっくりと豊かな時間を過ごしたい“ムダパ”買い物に最適です。
■店舗概要
名 称：「ドン・キホーテ戸越銀座店」
営業時間： 9:00〜翌2:00
所在地：東京都品川区平塚一丁目6番18号
交通：公共交通／都営浅草線「戸越」駅 A3出口から徒歩約1分
東急池上線「戸越銀座」駅 蒲田方面出口から徒歩約2分
開店日：2026年4月22日（水）午前9時
売場面積：760.5
商品構成：食品、日用消耗品、化粧品、家電製品、衣料品、玩具他
駐車場：なし ／ 駐輪場：44台
関連リンク
ドン・キホーテ
https://www.donki.com/
株式会社ドン・キホーテ（本社：東京都、代表取締役社長：鈴木康介）は、2026年4月22日（水）に東京都品川区に「ドン・キホーテ戸越銀座店」をオープンします。同店は、全長約1.3kmにわたる関東有数の長さを誇る戸越銀座商店街の中に位置しています。同商店街は種々のメディアでも頻繁に取り上げられる“食べ歩き”の定番スポットとして、主に国内旅行客も多く訪れる場所です。
■地域密着＋観光のハイブリッド型
戸越銀座店は、歴史ある商店街に深く根差し、地元住民に日常使いの店として親しまれながら、訪れる観光客にも新しい発見を提供できるハイブリッド型店舗を目指します。地下1階から地上2階の3フロア構成で、最適なショッピング体験を提案します。
また同店の限定施策として、食べ歩きに最適なフローズンドリンクをオリジナルの限定デザインカップで販売するほか、ここでしか買えないTシャツなどの限定商品も販売します。
1階と地下1階はタイパ＆即食
商店街の食べ歩き需要や、お急ぎの近隣住民向けにおにぎりや惣菜など即食性の高い商品を展開。その他、頻度高く購入される日用品や食品を取り揃え、スムーズな動線で忙しい毎日の“時間を買う”便利さを提供します。
2階は付加価値＆トレンド
周辺では手に入りにくいカラコン・理美容家電、香水などのカテゴリーやトレンド性の高い商品を強化。日々のタイパ疲れで、ゆっくりと豊かな時間を過ごしたい“ムダパ”買い物に最適です。
■店舗概要
名 称：「ドン・キホーテ戸越銀座店」
営業時間： 9:00〜翌2:00
所在地：東京都品川区平塚一丁目6番18号
交通：公共交通／都営浅草線「戸越」駅 A3出口から徒歩約1分
東急池上線「戸越銀座」駅 蒲田方面出口から徒歩約2分
開店日：2026年4月22日（水）午前9時
売場面積：760.5
商品構成：食品、日用消耗品、化粧品、家電製品、衣料品、玩具他
駐車場：なし ／ 駐輪場：44台
関連リンク
ドン・キホーテ
https://www.donki.com/