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「Vigloo」、韓国オリジナルの人気ショートドラマ作品が原作の全編AIでアニメ化した3作品を4月7日より公開
今後のアニメコンテンツ拡充に向け「アニメタブ」を新設
株式会社Spoonlabs Japan（本社：東京都千代田区）は、韓国本社にて運営するグローバルショートドラマプラットフォーム「Vigloo（ビグルー）」にて、韓国の人気オリジナルドラマを元に制作されたアニメーション作品を、2026年4月7日（火）より3作品公開します。また同日、アニメコンテンツの拡充に伴い、アプリ内に「アニメタブ」を新設します。
「Vigloo」ではOSMU（One Source Multi Use）戦略の一環として、AI制作技術を活用し、既存のオリジナルショートドラマ作品をアニメーションへ拡張する取り組みを進めています。今回公開する3作品はその一環として、公開当時に「Vigloo」内でトップ10入りを果たした韓国オリジナルの人気作品を原作に、全編AIでアニメーション化したものです。
また、「Vigloo」は2025年12月24日に初のアニメーション作品を公開して以来、現在約40作品のアニメコンテンツを提供しています。今回の作品公開にあわせて、アプリ内に「アニメタブ」を新設し、多様なアニメ作品をより見やすく提供する視聴導線を整備しました。今回のアニメタブ新設を機に、年内のアニメラインナップを大幅に拡充する予定です。
今後も「Vigloo」は、AIを活用した制作の効率化と、アニメーション領域をはじめとするジャンルの多様化、制作本数の拡大を進めてまいります。
<4月7日(火)配信開始作品>
■タイトル
『法律事務所の弁護士と秘書』
■あらすじ
法律事務所で働くカン・ソヨンは、酔った勢いで上司のユン・ドジン弁護士と一夜を共にしてしまう。ところがドジンは、なぜかソヨンの友人であるファン・ユリムと過ごした夜だと勘違いしてしまう。ソヨンは会社をクビになるのを恐れ、その一夜のことを秘密にするが、ドジンはいつの間にかソヨンに惹かれていく…。
■タイトル
『コーヒーは親切で社長がおいしいです』
■あらすじ
生まれつき陽の気が不足し、たびたび霊に憑依されてしまう体質のムン・ボルム。唯一の解決法は“陽の気の強い男とのスキンシップ”。でも恋愛経験ゼロで奥手な彼女にはハードルが高かった。そんなある日、強力な陽の気を持つソン・テヤンと偶然触れた瞬間、今までにないスッキリ感を味わってしまう。そして再会したテヤンと望まぬ”スキンシップ契約”を結ぶことになり、ふたりは次第に奇妙な感情に巻き込まれていく。幽霊よりもドキドキ、生き延びるためのスキンシップ・ロマンス！
■タイトル
『悪女に憑依中！』
■あらすじ
「私が更生不可能で最悪なジョン・ミナ？」 未完結の作品だけ数十個もあるウェブ小説作家のミナ。ある日目覚めると自分が書いた小説のキャラクターに憑依してしまった。それもよりによって私の名前を使った最悪な悪女「ジョン・ミナ」だなんて！ 性格は汚く友達もいない、頑固で女性主人公の悪口ばかり言っていたシーンがいくつもあるのに… ふと自分が憑依したキャラクター「ジョン・ミナ」が最悪な男と結婚する設定を思い出す！ この小説のエンディングを迎えてこそ自分は現実に戻ことができると気づいたミナは、今まで現実で無視していた小説の最後を迎えるために孤軍奮闘するのだが… 逃げ出したくなるジメジメした日常と避けたい小説の中の悪役の言葉の間。行き止まりに立った彼女は自分だけの幸せを選ぶことができるのか？
▼下記URLより「Vigloo」アプリをダウンロードの上でご覧いただけます。
https://vigloo.onelink.me/SrIM/ucha7fzu
■「Vigloo」について
「Vigloo（ビグルー）」は、多様なジャンルのオリジナルショートドラマを提供する、グローバルショートドラマプラットフォームです。韓国語、英語、日本語、中国語を含む10つの言語でサポートしており、現在、韓国と日本、アメリカにおけるオリジナル作品を含め350作品を超えています。2024年9月には日本でのオリジナルドラマを公開し、より一層日本における作品の充実に力を入れています。
ロマンス、スリラー、コメディー、推理、バラエティなど様々なジャンルの作品を取り揃え、一部の作品は全話無料で配信しています。各作品は1話が1〜2分の縦型ショート動画で構成されており、仕事や家事・育児などで忙しい方でもスキマ時間で、いつでもどこでも刺激的な作品を楽しめます。
ショートドラマ制作パートナー募集中！
「Viglooの代表作品」となる作品を制作・発掘しグローバルに届けていくパートナー企業様を募集しております。
・グローバルに挑戦するショートドラマをViglooと共に制作したい
・既に制作済みのショートドラマ作品があり、Viglooでも配信したい
上記のような企業様がいらっしゃいましたら、下記フォームよりご連絡をお願いいたします。
https://tally.so/r/wLYGkO
■Spoonlabsについて
・日本本社所在地：
100-0005 東京都 千代田区 丸の内 1-6-5 丸の内北口ビル 9F
・韓国本社所在地：
06232 ソウル特別市 江南区 駅三洞 825-22 13F
・代表取締役：崔 赫宰
株式会社Spoonlabs Japan（本社：東京都千代田区）は、韓国本社にて運営するグローバルショートドラマプラットフォーム「Vigloo（ビグルー）」にて、韓国の人気オリジナルドラマを元に制作されたアニメーション作品を、2026年4月7日（火）より3作品公開します。また同日、アニメコンテンツの拡充に伴い、アプリ内に「アニメタブ」を新設します。
また、「Vigloo」は2025年12月24日に初のアニメーション作品を公開して以来、現在約40作品のアニメコンテンツを提供しています。今回の作品公開にあわせて、アプリ内に「アニメタブ」を新設し、多様なアニメ作品をより見やすく提供する視聴導線を整備しました。今回のアニメタブ新設を機に、年内のアニメラインナップを大幅に拡充する予定です。
今後も「Vigloo」は、AIを活用した制作の効率化と、アニメーション領域をはじめとするジャンルの多様化、制作本数の拡大を進めてまいります。
<4月7日(火)配信開始作品>
■タイトル
『法律事務所の弁護士と秘書』
■あらすじ
法律事務所で働くカン・ソヨンは、酔った勢いで上司のユン・ドジン弁護士と一夜を共にしてしまう。ところがドジンは、なぜかソヨンの友人であるファン・ユリムと過ごした夜だと勘違いしてしまう。ソヨンは会社をクビになるのを恐れ、その一夜のことを秘密にするが、ドジンはいつの間にかソヨンに惹かれていく…。
■タイトル
『コーヒーは親切で社長がおいしいです』
■あらすじ
生まれつき陽の気が不足し、たびたび霊に憑依されてしまう体質のムン・ボルム。唯一の解決法は“陽の気の強い男とのスキンシップ”。でも恋愛経験ゼロで奥手な彼女にはハードルが高かった。そんなある日、強力な陽の気を持つソン・テヤンと偶然触れた瞬間、今までにないスッキリ感を味わってしまう。そして再会したテヤンと望まぬ”スキンシップ契約”を結ぶことになり、ふたりは次第に奇妙な感情に巻き込まれていく。幽霊よりもドキドキ、生き延びるためのスキンシップ・ロマンス！
■タイトル
『悪女に憑依中！』
■あらすじ
「私が更生不可能で最悪なジョン・ミナ？」 未完結の作品だけ数十個もあるウェブ小説作家のミナ。ある日目覚めると自分が書いた小説のキャラクターに憑依してしまった。それもよりによって私の名前を使った最悪な悪女「ジョン・ミナ」だなんて！ 性格は汚く友達もいない、頑固で女性主人公の悪口ばかり言っていたシーンがいくつもあるのに… ふと自分が憑依したキャラクター「ジョン・ミナ」が最悪な男と結婚する設定を思い出す！ この小説のエンディングを迎えてこそ自分は現実に戻ことができると気づいたミナは、今まで現実で無視していた小説の最後を迎えるために孤軍奮闘するのだが… 逃げ出したくなるジメジメした日常と避けたい小説の中の悪役の言葉の間。行き止まりに立った彼女は自分だけの幸せを選ぶことができるのか？
▼下記URLより「Vigloo」アプリをダウンロードの上でご覧いただけます。
https://vigloo.onelink.me/SrIM/ucha7fzu
■「Vigloo」について
「Vigloo（ビグルー）」は、多様なジャンルのオリジナルショートドラマを提供する、グローバルショートドラマプラットフォームです。韓国語、英語、日本語、中国語を含む10つの言語でサポートしており、現在、韓国と日本、アメリカにおけるオリジナル作品を含め350作品を超えています。2024年9月には日本でのオリジナルドラマを公開し、より一層日本における作品の充実に力を入れています。
ロマンス、スリラー、コメディー、推理、バラエティなど様々なジャンルの作品を取り揃え、一部の作品は全話無料で配信しています。各作品は1話が1〜2分の縦型ショート動画で構成されており、仕事や家事・育児などで忙しい方でもスキマ時間で、いつでもどこでも刺激的な作品を楽しめます。
ショートドラマ制作パートナー募集中！
「Viglooの代表作品」となる作品を制作・発掘しグローバルに届けていくパートナー企業様を募集しております。
・グローバルに挑戦するショートドラマをViglooと共に制作したい
・既に制作済みのショートドラマ作品があり、Viglooでも配信したい
上記のような企業様がいらっしゃいましたら、下記フォームよりご連絡をお願いいたします。
https://tally.so/r/wLYGkO
■Spoonlabsについて
・日本本社所在地：
100-0005 東京都 千代田区 丸の内 1-6-5 丸の内北口ビル 9F
・韓国本社所在地：
06232 ソウル特別市 江南区 駅三洞 825-22 13F
・代表取締役：崔 赫宰