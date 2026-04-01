ＤＩＣプラスチック社、無塗装マット仕様の産業用ヘルメット「MATTE MAX™」を新発売





■「MATTE MAX」の特徴





■製品概要



製品名︓MATTE MAX™ (マットマックス)



発売開始⽇ ︓2026年4 ⽉１⽇



販売価格 ︓オープン



サイズ ︓縦283mm×横207mm×⾼さ148mm



重量 ︓385g(シールド無し)、485g(シールド付き)



カラー ︓全３⾊(ハ゛イサ゛ーはスモーク)



［マットブラック、マットネイビー、遮熱マットホワイト］



販売店 ︓⼯具・安全⽤品・作業服等の販売店、各種ネット通販 他





以上





ーＤＩＣプラスチック株式会社について



DICプラスチックは、プラスチック成型加工を基盤技術として、安全資材や容器資材、理化学・診断薬資材などの成形加工品を開発・製造・販売をしている、DIC株式会社の100%子会社です。



社 名：DICプラスチック株式会社（DIC Plastics, Inc.）



代表者：代表取締役社長 木山 俊彦



所在地：〒330-8669埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目7番地5 ソニックシティビル20階



設 立：1991年11月1日



ＵＲＬ：



ーＤＩＣ株式会社について



DICは日本で有数のファインケミカルメーカーです。DICを中心に世界全体でSun Chemical Corporationを含む約170の子会社によってグループが構成され、60を超える国と地域で事業を展開しています。グループ全体として、人々の生活に欠かせない包装材料、テレビやPC等のディスプレイに代表される表示材料、スマートフォンなどのデジタル機器や自動車に使用される高機能材料を提供するグローバルリーディングカンパニーと認知されています。これらの製品を通じて、社会に安全・安心、彩り、快適を提供しています。DICグループは持続可能な社会を実現するため、社会変革に対応した製品や社会課題の解決に貢献する製品の開発にグループ一丸で取り組んでいます。連結売上高は1兆円を超え、世界全体で21,000名以上の従業員を有するなか、DICグループはグローバルで様々なお客様に寄り添っていきます。



詳しい情報は、https://www.dic-global.com/ をご覧下さい。















ーＤＩＣプラスチック株式会社についてDICプラスチックは、プラスチック成型加工を基盤技術として、安全資材や容器資材、理化学・診断薬資材などの成形加工品を開発・製造・販売をしている、DIC株式会社の100%子会社です。社 名：DICプラスチック株式会社（DIC Plastics, Inc.）代表者：代表取締役社長 木山 俊彦所在地：〒330-8669埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目7番地5 ソニックシティビル20階設 立：1991年11月1日ＵＲＬ： https://www.dic-plas.co.jp/index.html ーＤＩＣ株式会社についてDICは日本で有数のファインケミカルメーカーです。DICを中心に世界全体でSun Chemical Corporationを含む約170の子会社によってグループが構成され、60を超える国と地域で事業を展開しています。グループ全体として、人々の生活に欠かせない包装材料、テレビやPC等のディスプレイに代表される表示材料、スマートフォンなどのデジタル機器や自動車に使用される高機能材料を提供するグローバルリーディングカンパニーと認知されています。これらの製品を通じて、社会に安全・安心、彩り、快適を提供しています。DICグループは持続可能な社会を実現するため、社会変革に対応した製品や社会課題の解決に貢献する製品の開発にグループ一丸で取り組んでいます。連結売上高は1兆円を超え、世界全体で21,000名以上の従業員を有するなか、DICグループはグローバルで様々なお客様に寄り添っていきます。詳しい情報は、https://www.dic-global.com/ をご覧下さい。

無塗装マット従来のマット仕様のヘルメットは塗装が主流ですが、無塗装なので塗装が剝がれる心配のないマットヘルメットに仕上がりました。通気性内装に樹脂製の衝撃吸収ライナー「AEROMESH®」を採用し、ヘルメットの内部の通気性が飛躍的にアップ。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと比較し温度差-8℃を実現しました（※当社比較試験結果）。さらに、水で簡単に洗えるので、内装のお手入れが簡単で、清潔に保てます。遮熱カラー展開のうち「遮熱マットホワイト」は遮熱顔料を練り込んで熱の吸収を抑える「ヒートバリア™」機能付きで、一般的な白ヘルメットと比較して温度差-10℃を実現しました（※当社比較試験結果）。熱中症の対策にもなるマットヘルメットです。スタイリッシュ「マットブラック」「マットネイビー」「遮熱マットホワイト」の3色のカラー展開で洗練された印象を与えます。さらにクリアバイザー仕様なので視界が広がり、狭い場所や天井の低い場所での作業効率アップ、安全性確保につながります。シールド内蔵(SYA®-CSV)シールド内蔵タイプ(SYA-CSV)とシールド無しタイプ(SYA-CV)をラインナップしております。