エームサービス、所属アスリート佐藤駿選手と 仙台うみの杜水族館の人気コラボイベント第３弾を食でサポート

仙台出身・フィギュアスケート男子シングルの佐藤駿選手と仙台うみの杜水族館による人気コラボイベント第3弾を開催。フリープログラム「火の鳥」と水族館パフォーマンスの共演や限定フードなど、食と体験で魅力を発信2026年4月8日（水）〜4月24日（金）の期間、海と人、水と人との、新しい「つながり」をうみだす水族館 『仙台うみの杜水族館』と、エームサービス株式会社に所属し、世界で活躍する仙台出身のフィギュアスケーター佐藤 駿選手とのコラボレーションイベント「Sato Shun Aquarium 2026」が開催されますのでご案内いたします。また、イベント初日の4月8日（水）には、佐藤選手が一日館長として来館し、イベントを盛り上げます。















エームサービス所属のフィギュアスケーター佐藤 駿選手は、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックのフィギュアスケート男子シングルで銅メダル・団体銀メダルを獲得するなど、多彩な４回転ジャンプを武器に世界で活躍する選手です。当社が飲食・物販事業を受託運営する『仙台うみの杜水族館』が佐藤選手の出身地である仙台市にあることから、同水族館の企画・ご協力のもと、昨年に引き続き３回目のコラボレーションが実現しました。本イベントでは、佐藤選手の今シーズンのフリープログラム「火の鳥」とマイワシのパフォーマンス「Sparkling of Life」がコラボレーションするほか、イベント限定フードメニューの販売を行います。また、佐藤選手の等身大パネルや衣装、スケート靴、サインを館内に展示いたします。水族館を楽しみながら、佐藤選手の魅力を体感できるイベントです。4/8(水)佐藤駿選手 一日館長就任！「Sato Shun Aquarium」の開催にあたり、佐藤駿選手がご来館し、イベント初日の４月８日（水）９：５０ より仙台うみの杜水族館にて、一日館長就任式を開催いたします。一日館長就任式では、佐藤駿選手が、バンドウイルカのサイン出しへの挑戦や、開催に際してお言葉をいただくほか、「Sparkling of Life- sato shun aquarium バージョン-」をご覧いただきます。イベント限定フードメニュー

１階 フードコートでは、佐藤選手への応援と感謝の気持ちを込めたイベント限定ランチセット「Especially For Shunランチ2026」を販売します。メインはポークジンジャーをオリーブが香る丼ぶり仕立てにアレンジ。デザートはフリープログラム曲“火の鳥”をイメージした苺のジェラートを添え、本人お気に入りの干し芋をトッピングしました。ご注文いただいた方には、イラストで描かれた佐藤選手のステッカーをプレゼント！





「Sparkling of Life - sato shun aquarium バージョン-」

「Sparkling of Life」は、豊かな三陸の海を再現した大水槽を舞台に、生命力に満ちたマイワシの群れの躍動と音楽が織りなすパフォーマンスです。この「Sparkling of Life」と佐藤選手の今シーズンのフリープログラム「火の鳥」がコラボレーションします。銀盤で舞う佐藤選手のように、太陽の光を受けて白銀に輝くマイワシたちが、躍動感あふれる群れの泳ぎで「火の鳥」を表現します（佐藤選手ナレーション付）。











https://digitalpr.jp/table_img/2462/131803/131803_web_2.png※画像はイメージです。佐藤選手の出演はございません。等身大パネルの展示２階 世界のうみ アメリカエリアにて、佐藤駿選手が好きな生きものであるイロワケイルカ水槽前に、佐藤駿選手の等身大パネルが登場します。一緒にお写真を撮るといった記念撮影もお楽しみいただけます。https://digitalpr.jp/table_img/2462/131803/131803_web_3.png※画像はイメージです。コラボ展示＆応援メッセージボードコーナー１階 フードコート「wakuwaku ocean」にて、２０２５−２０２６シーズンのフリースケーティング「火の鳥」の衣装、佐藤選手が使用しているスケート靴、本人直筆サインの展示を行います。また、佐藤駿選手への応援メッセージを届けられるボードコーナーを設置します。記入されたメッセージは、イベント終了後にアルバムにして佐藤駿選手にプレゼントします。

昨年のメッセージ贈呈の様子 イメージ

https://digitalpr.jp/table_img/2462/131803/131803_web_4.png※展示品の写真撮影は可能です。＜エームサービス株式会社概要＞１９７６年に三井物産株式会社と米国サービスマネジメント大手のアラマーク社を含む企業グループの合弁により設立され、オフィス・工場をはじめ、病院・社会福祉施設、学校、スポーツスタジアム・ トレーニング施設など、さまざまな施設でフードサービスを展開。現在、グループ全体で、全国約3,500カ所の施設において1日約140万食を提供しています。“「食」から日本の未来を支えます。”のスローガンのもと、今後も、才能あるアスリートへのサポート業務を通して、スポーツ競技および関連事業の発展に貢献してまいります。本件に関するお問合わせ先エームサービス株式会社企画業務部 広報室 諏訪美奈子・河野奨平TEL：03-6234-7522 FAX:03-6234-7692E-mail：aim@aimservices.co.jp関連リンク佐藤駿選手のご紹介https://www.aimservices.co.jp/sports/athlete03/