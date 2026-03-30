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改めて世界の平和について考えた１日 避難民学生リユニオンデイ」を開催しました〜ウクライナ、シリア、アフガニスタンの留学生らが今年も集合〜
武蔵野大学（東京都江東区、学長：小西 聖子）は、３月16日（月）に教育パスウェイズ・ネットワーク（JEPN）と共催で「JEPN学生リユニオンデイ」を有明キャンパスにて開催しました。
2022年２月のロシアのウクライナ侵攻から４年が経過し、シリアやアフガニスタンでも長期にわたり不安定な社会情勢が続いています。こうした状況の中、日本に滞在する避難民学生・卒業生が年に１度集い交流する場として、「JEPN学生リユニオンデイ」が開催されています。
本イベントは、各自の日本での経験を振り返るとともに、将来を考える機会を作ることを目的としています。本年は本学を会場に３部構成で開催しました。ウクライナ、シリア、アフガニスタンだけでなく、日本の学生も参加し交流を図りました。第３部のレセプションパーティーでは、本学大学院を昨年９月に修了したリリア・モルスカさんが参加し、歌を披露しました。
【開催概要】
日時：2026年３月16日（月）13:00〜20:00
会場：武蔵野大学 有明キャンパス４号館・５号館（東京都江東区有明３-３-３）
※りんかい線「国際展示場駅」徒歩７分/ゆりかもめ「東京ビックサイト駅」徒歩６分
主催：教育パスウェイズ・ネットワーク（JEPN）、武蔵野大学による共同開催
【母国と日本の違いを踏まえ日本社会に伝えたいこと】
第１部は「私の伝えたい母国」「日本社会に本音で伝えたいこと」をテーマに、ウクライナ、シリア、アフガニスタン出身の学生代表各１名が発表を行いました。いずれの学生も、母国が戦争や紛争のイメージを強く持たれていることに複雑な思いを抱きつつ、母国の文化や魅力について紹介しました。また、戦争について語る難しさや、「難民」というラベリングに対する葛藤にも触れながら、母国への理解を深めてほしいという話に、多くの学生が共感しうなずいていました。
一方、日本人参加者からは、ニュースで得られる情報は断片的であることや、平和が当たり前となっている現状について改めて考えさせられたことの声が聞かれました。その後、同テーマでグループワークを実施しました。母国の状況を伝える方法や、各国の共通点についても意見が交わされ、相互理解を深める機会となりました。
第２部では、企業関係者や 日本で就職活動を経験した先輩学生の話を通じて、キャリアについて考える機会を設けました。母国と日本双方で培ったスキルや経験を活かしたキャリアを目指す学生が多い一方で、日本特有の就職活動に戸惑うケースも少なくありません。日本での就職に向けて 、自身のキャリアについて考える時間を持ちました（第２部は国際協力機構（JICA）との共催）。
【レセプションパーティー】
第３部には、本学の教職員も参加し、総勢100名規模でレセプションパーティーを行いました。参加者はリラックスした様子で、久しぶりに再会した友人たちとの交流を楽しみました。会の終わりには、本学大学院を昨年９月に修了したリリア・モルスカさんが、ウクライナの楽曲「Na Nebi（空に）」と日本の楽曲「満ちてゆく」を披露しました。両国でそれぞれ有名な曲とあって、参加者の中には口ずさむ姿も見られ、困難な状況の中でも仲間と和気あいあいと心穏やかに過ごすひと時になりました。
【継続的な交流と多様な学生の成長支援】
本イベントは、異なる背景を持つ学生同士が互いの経験や価値観を共有し、理解を深めるとともに、将来について考える貴重な機会となりました。今後も本学では、こうした取り組みを通じて多様な学生の学びと成長を支援してまいります。
【武蔵野大学について】
1924年に仏教精神を根幹とした人格教育を理想に掲げ、武蔵野女子学院を設立。武蔵野女子大学を前身とし、2003年に武蔵野大学に名称変更。2004年の男女共学化以降、大学改革を推進し13学部21学科、13大学院研究科、通信教育部など学生数13,000人超の総合大学に発展。2019年に国内私立大学初のデータサイエンス学部を開設。2021年に国内初のアントレプレナーシップ学部を開設し、「AI活用」「SDGs」を必修科目とした全学共通基礎課程「武蔵野INITIAL」をスタートさせる。2023年には国内初のサステナビリティ学科を開設。2024年には創立100周年を迎え、世界初のウェルビーイング学部を開設した。2050年の未来に向けてクリエイティブな人材を育成するため、大学改革を進めている。
▼本件に関する問い合わせ先
広報課
住所：〒135-8181 東京都江東区有明三丁目３番３号
TEL：03-5530-7403
FAX：03-5530-3818
メール：kouhou@musashino-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
2022年２月のロシアのウクライナ侵攻から４年が経過し、シリアやアフガニスタンでも長期にわたり不安定な社会情勢が続いています。こうした状況の中、日本に滞在する避難民学生・卒業生が年に１度集い交流する場として、「JEPN学生リユニオンデイ」が開催されています。
【開催概要】
日時：2026年３月16日（月）13:00〜20:00
会場：武蔵野大学 有明キャンパス４号館・５号館（東京都江東区有明３-３-３）
※りんかい線「国際展示場駅」徒歩７分/ゆりかもめ「東京ビックサイト駅」徒歩６分
主催：教育パスウェイズ・ネットワーク（JEPN）、武蔵野大学による共同開催
【母国と日本の違いを踏まえ日本社会に伝えたいこと】
第１部は「私の伝えたい母国」「日本社会に本音で伝えたいこと」をテーマに、ウクライナ、シリア、アフガニスタン出身の学生代表各１名が発表を行いました。いずれの学生も、母国が戦争や紛争のイメージを強く持たれていることに複雑な思いを抱きつつ、母国の文化や魅力について紹介しました。また、戦争について語る難しさや、「難民」というラベリングに対する葛藤にも触れながら、母国への理解を深めてほしいという話に、多くの学生が共感しうなずいていました。
一方、日本人参加者からは、ニュースで得られる情報は断片的であることや、平和が当たり前となっている現状について改めて考えさせられたことの声が聞かれました。その後、同テーマでグループワークを実施しました。母国の状況を伝える方法や、各国の共通点についても意見が交わされ、相互理解を深める機会となりました。
第２部では、企業関係者や 日本で就職活動を経験した先輩学生の話を通じて、キャリアについて考える機会を設けました。母国と日本双方で培ったスキルや経験を活かしたキャリアを目指す学生が多い一方で、日本特有の就職活動に戸惑うケースも少なくありません。日本での就職に向けて 、自身のキャリアについて考える時間を持ちました（第２部は国際協力機構（JICA）との共催）。
【レセプションパーティー】
第３部には、本学の教職員も参加し、総勢100名規模でレセプションパーティーを行いました。参加者はリラックスした様子で、久しぶりに再会した友人たちとの交流を楽しみました。会の終わりには、本学大学院を昨年９月に修了したリリア・モルスカさんが、ウクライナの楽曲「Na Nebi（空に）」と日本の楽曲「満ちてゆく」を披露しました。両国でそれぞれ有名な曲とあって、参加者の中には口ずさむ姿も見られ、困難な状況の中でも仲間と和気あいあいと心穏やかに過ごすひと時になりました。
【継続的な交流と多様な学生の成長支援】
本イベントは、異なる背景を持つ学生同士が互いの経験や価値観を共有し、理解を深めるとともに、将来について考える貴重な機会となりました。今後も本学では、こうした取り組みを通じて多様な学生の学びと成長を支援してまいります。
【武蔵野大学について】
1924年に仏教精神を根幹とした人格教育を理想に掲げ、武蔵野女子学院を設立。武蔵野女子大学を前身とし、2003年に武蔵野大学に名称変更。2004年の男女共学化以降、大学改革を推進し13学部21学科、13大学院研究科、通信教育部など学生数13,000人超の総合大学に発展。2019年に国内私立大学初のデータサイエンス学部を開設。2021年に国内初のアントレプレナーシップ学部を開設し、「AI活用」「SDGs」を必修科目とした全学共通基礎課程「武蔵野INITIAL」をスタートさせる。2023年には国内初のサステナビリティ学科を開設。2024年には創立100周年を迎え、世界初のウェルビーイング学部を開設した。2050年の未来に向けてクリエイティブな人材を育成するため、大学改革を進めている。
▼本件に関する問い合わせ先
広報課
住所：〒135-8181 東京都江東区有明三丁目３番３号
TEL：03-5530-7403
FAX：03-5530-3818
メール：kouhou@musashino-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/