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【ジャックジャンヌ】5周年を記念した新情報を発表！
株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区 社長：大儀 真士）は、少年歌劇シミュレーションゲーム『ジャックジャンヌ』の5周年を記念した特番を配信し、新情報を発表しました。
特番は以下よりご覧頂けます。
ジャックジャンヌ公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@JACKJEANNE
【ブロッコリーオンライングッズフェア 開催決定】
「ブロッコリーオンライン(BOL)」にて、新規グッズやリバイバルグッズの受注生産販売が決定しました。
詳細は続報をお待ちください。
■実施期間
期間：2026年3月24日（火）12:00〜4月7日（火）23:59
■取り扱いグッズ ※一部
【ステラワース書籍お買い物フェア 開催決定】
3月28日（土）から4月26日（日）までの期間、ステラワース店頭・通販にて対象商品をご購入1,000円(税込)ごとに特典【ブロマイド】をランダムで1枚プレゼント！
詳細はこちらをご覧ください。
https://stellaworth.blog.fc2.com/blog-entry-6681.html
【「カラオケの鉄人」コラボ 決定】
ドラマCD「あらた森の蟲退治」の発売を記念して、『カラオケの鉄人』とのコラボが決定！
コラボドリンクやコラボルーム、オリジナルグッズの販売を予定しています。
期間はドラマCDの発売日翌日、4月9日（木）から5月24日（日）まで。
詳細は続報をお待ちください。
【「JOYSOUND」コラボ決定】
2024年の夏に開催された朗読劇「あらた森の蟲退治」の映像が、2026年夏に「みるハコ」で期間限定配信決定！さらに2026年の秋にはジャックジャンヌ5周年を記念したドリンクコラボの開催も予定しています。
詳細は続報をお待ちください。
【ジャックジャンヌ展 開催決定】
ゲーム「ジャックジャンヌ」発売5周年を記念した展示会が開催決定！
貴重な制作資料を多数公開予定！
■スケジュール
有楽町マルイ
2026年10月9日（金）〜2026年10月25日（日）
博多マルイ
2026年11月13日（金）〜2026年11月29日（日）
詳細は8月の続報をお待ちください。
【5周年記念 ダウンロードゲームセール 開催中】
『ジャックジャンヌ』発売5周年を記念して、Nintendo Switch用ソフト『ジャックジャンヌ』のダウンロード版が特別価格“50％OFF”となるセールを開催中。
この機会にぜひお楽しみください。
■ゲームセール概要
期間：2026年3月19日（木）00:00〜 2026年4月12日（日）23:59まで
対象ソフト：Nintendo Switch用ソフト『ジャックジャンヌ』（ダウンロード版）※日本語版のみ
価格：通常価格8,580円（税込）→セール価格4,290円（税込）＜50%オフ＞
販売場所：My Nintendo Store、ニンテンドーeショップ
〇My Nintendo Store
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000027208.html
〇ニンテンドーeショップ
お持ちの「Nintendo Switch」をインターネットに接続の上、ホーム画面の「ニンテンドーeショップ」アイコンを選択してアクセスしてください。
接続方法 https://www.nintendo.co.jp/software/howtodl/
【『ジャックジャンヌ』５周年記念番組リポストキャンペーン】
『ジャックジャンヌ』公式Xが投稿したキャンペーンポストをリポストいただいた方の中から抽選で、5周年特番出演キャスト寄せ書きサイン色紙をプレゼントいたします。
応募期間：〜3月29日（日）23:59
応募方法：1. ジャックジャンヌ公式Xアカウント（ @JACKJEANNE_JP ）をフォロー
2. キャンペーンポストをリポスト
景品 ：5周年特番出演キャスト（寺崎 裕香さん、岸尾 だいすけさん、濱野 大輝さん 、植木 慎英さん、広瀬 裕也さん、神尾 晋一郎さん）直筆寄せ書きサイン色紙…3名様
©石田スイ・十和田シン／集英社 ©Sui Ishida／BROCCOLI
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
マーケティンググループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）
特番は以下よりご覧頂けます。
ジャックジャンヌ公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@JACKJEANNE
【ブロッコリーオンライングッズフェア 開催決定】
「ブロッコリーオンライン(BOL)」にて、新規グッズやリバイバルグッズの受注生産販売が決定しました。
■実施期間
期間：2026年3月24日（火）12:00〜4月7日（火）23:59
■取り扱いグッズ ※一部
【ステラワース書籍お買い物フェア 開催決定】
3月28日（土）から4月26日（日）までの期間、ステラワース店頭・通販にて対象商品をご購入1,000円(税込)ごとに特典【ブロマイド】をランダムで1枚プレゼント！
詳細はこちらをご覧ください。
https://stellaworth.blog.fc2.com/blog-entry-6681.html
【「カラオケの鉄人」コラボ 決定】
ドラマCD「あらた森の蟲退治」の発売を記念して、『カラオケの鉄人』とのコラボが決定！
コラボドリンクやコラボルーム、オリジナルグッズの販売を予定しています。
期間はドラマCDの発売日翌日、4月9日（木）から5月24日（日）まで。
詳細は続報をお待ちください。
【「JOYSOUND」コラボ決定】
2024年の夏に開催された朗読劇「あらた森の蟲退治」の映像が、2026年夏に「みるハコ」で期間限定配信決定！さらに2026年の秋にはジャックジャンヌ5周年を記念したドリンクコラボの開催も予定しています。
詳細は続報をお待ちください。
【ジャックジャンヌ展 開催決定】
ゲーム「ジャックジャンヌ」発売5周年を記念した展示会が開催決定！
貴重な制作資料を多数公開予定！
■スケジュール
有楽町マルイ
2026年10月9日（金）〜2026年10月25日（日）
博多マルイ
2026年11月13日（金）〜2026年11月29日（日）
詳細は8月の続報をお待ちください。
【5周年記念 ダウンロードゲームセール 開催中】
『ジャックジャンヌ』発売5周年を記念して、Nintendo Switch用ソフト『ジャックジャンヌ』のダウンロード版が特別価格“50％OFF”となるセールを開催中。
この機会にぜひお楽しみください。
■ゲームセール概要
期間：2026年3月19日（木）00:00〜 2026年4月12日（日）23:59まで
対象ソフト：Nintendo Switch用ソフト『ジャックジャンヌ』（ダウンロード版）※日本語版のみ
価格：通常価格8,580円（税込）→セール価格4,290円（税込）＜50%オフ＞
販売場所：My Nintendo Store、ニンテンドーeショップ
〇My Nintendo Store
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000027208.html
〇ニンテンドーeショップ
お持ちの「Nintendo Switch」をインターネットに接続の上、ホーム画面の「ニンテンドーeショップ」アイコンを選択してアクセスしてください。
接続方法 https://www.nintendo.co.jp/software/howtodl/
【『ジャックジャンヌ』５周年記念番組リポストキャンペーン】
『ジャックジャンヌ』公式Xが投稿したキャンペーンポストをリポストいただいた方の中から抽選で、5周年特番出演キャスト寄せ書きサイン色紙をプレゼントいたします。
応募期間：〜3月29日（日）23:59
応募方法：1. ジャックジャンヌ公式Xアカウント（ @JACKJEANNE_JP ）をフォロー
2. キャンペーンポストをリポスト
景品 ：5周年特番出演キャスト（寺崎 裕香さん、岸尾 だいすけさん、濱野 大輝さん 、植木 慎英さん、広瀬 裕也さん、神尾 晋一郎さん）直筆寄せ書きサイン色紙…3名様
©石田スイ・十和田シン／集英社 ©Sui Ishida／BROCCOLI
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
マーケティンググループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）