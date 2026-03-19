こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「ヤマハ発動機トレーニングアカデミーセンター横浜」を開所〜安心・安全なマリンライフを提供できる人材育成を担う〜
ヤマハ発動機株式会社は、本日マリン製品のアフターサービス教育拠点「ヤマハ発動機トレーニングアカデミーセンター横浜（以下 YTAセンター横浜）」を横浜市鶴見区に開設しました。
YTAセンター横浜は、主に国内およびアジア近隣諸国の販路向け教育センターとして設置。国内では、本社エリア(静岡県磐田市)以外で初めてのマリン教育拠点となります。社内外のマリンメカニックを対象とした技術研修や整備講習など、さまざまな教育を提供する場として活用します。
当社はマリン製品を取り扱う人材の育成を強化することにより、お客さまへより安全・安心なマリンライフの提供を実現し、YAMAHAブランドのさらなる価値向上を目指します。
外観
整備エリア
YTAセンター横浜は、主に国内およびアジア近隣諸国の販路向け教育センターとして設置。国内では、本社エリア(静岡県磐田市)以外で初めてのマリン教育拠点となります。社内外のマリンメカニックを対象とした技術研修や整備講習など、さまざまな教育を提供する場として活用します。
当社はマリン製品を取り扱う人材の育成を強化することにより、お客さまへより安全・安心なマリンライフの提供を実現し、YAMAHAブランドのさらなる価値向上を目指します。
外観
整備エリア