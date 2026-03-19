こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
2026年開催イベントについて
〜オーナーイベント、展示イベント、ファンイベントなど全国5カ所で開催〜
ヤマハ発動機販売株式会社は、ヤマハバイクのある豊かなバイクライフ提案の一環として、今年も全国各地でさまざまなイベントを開催します。愛車で出かけるきっかけ作りやオーナー同士の交流、ヤマハブランドを体感いただく場として、多彩なコンテンツを準備しています。
なお、最新情報は各イベントサイトに随時更新していきます
10月24日（土）
三井アウトレットパーク 滋賀竜王（滋賀）
XSRシリーズ10周年を記念した特別コンテンツをご用意
関西初開催！MTシリーズの世界観をリアルに体感
The Dark Side of Japan Night Meeting
5月9日（土）
THE JEWELRY（大阪）
MTシリーズオーナー＆ファンのためのナイトイベント
見て・触って・跨がれるヤマハバイク“ほぼ”オールラインナップ
My Yamaha Motorcycle Showcase
4月25日（土） グランメッセ熊本（熊本）
6月13日（土） 山形国際交流プラザ 山形ビッグウイング（山形）
最新＆話題のモデルやアクセサリー装着車など気軽にTouch & Try
ハロー！ ヤマハバイクのある世界へ！
My Yamaha Motorcycle Exhibition
9月5日（土）
下北線路街 イベントスペース（東京）
ヤマハバイクが生み出す豊かなライフスタイル。その新たな世界へ、若い世代をナビゲート
※いずれも3月19日現在の予定です。日時・会場・コンテンツなど変更になる場合があります。最新情報は、各イベントサイトをご確認ください
〜イベント詳細〜
恒例！ヤマハバイクのオーナー＆ファンのお祭り
My Yamaha Motorcycle Day
全てのヤマハモーターサイクルオーナー＆ファンが、ツーリングの楽しみやライダー同士で語り合う喜びを共有できる、年に1度の恒例イベントです。
2016年4月の「XSR900」国内誕生から10年。今年は、XSRシリーズの魅力を詰め込んだ特別展示や限定メニューなど、アニバーサリーにふさわしい内容を盛りだくさんでお届けします。
https://digitalpr.jp/table_img/1622/130961/130961_web_1.png
関西初開催！MTシリーズの世界観をリアルに体感
The Dark Side of Japan Night Meeting
世界規模で展開するMTシリーズのコンセプト「The Dark Side of Japan（DSOJ）」をリアルに体感いただく、MTオーナー＆ファンのためのナイトミーティングです。
MTシリーズ全車種の「Touch & Try」や限定グッズ販売、MTオーナー同士による熱く濃厚なコミュニケーションといった会場での楽しみに加え、ネオン煌めく夜の湾岸道路を走り抜ける道中そのものも、本イベントの醍醐味です。
これまでは関東圏での開催でしたが、本年、ついに関西で初開催します。
https://digitalpr.jp/table_img/1622/130961/130961_web_2.png
見て・触って・跨がれるヤマハバイク“ほぼ”オールラインナップ
My Yamaha Motorcycle Showcase
最新・話題のモデルをはじめ、アクセサリー装着車や新作アパレルなど、バイクライフを彩るアイテムを多数展示します。大阪・東京・名古屋のモーターサイクルショーを見逃してしまった方にも、ヤマハブースの熱気や雰囲気をそのままに体感いただけるイベントです。
また、開催地域周辺のおすすめツーリングルートの紹介や名産品の提供など、その土地ならではのお楽しみも盛りだくさん。開催地はいずれも高速道路のインターチェンジにも近いため、バイクで出かける目的地としても、気軽にお立ち寄りいただけます。
My Yamaha Motorcycle Showcase 開催概要
https://digitalpr.jp/table_img/1622/130961/130961_web_3.png
ハロー！ ヤマハバイクのある世界へ
My Yamaha Motorcycle Exhibition
日頃バイクやヤマハブランドに接点の少ない若年層を中心に、下北沢のファッションやカルチャーを切り口としたライフスタイル提案を行います。展示の軸となるのは、レトロさとトレンドが融合した「XSRシリーズ」やファッションスクーター「Fazzio」。若者の日常にヤマハのバイクが自然に溶け込む「洒落たワンシーン」の展示を通じて、「ヤマハって、なんかいいね」という直感的な共感とブランド認知を広げていきます。ショッピングやライブ・観劇の合間に、お気に入りのカフェへ立ち寄るような感覚で、どなたでも気軽に足を止めていただけるイベントです。
https://digitalpr.jp/table_img/1622/130961/130961_web_4.png
本件に関するお問合わせ先
ヤマハ発動機販売株式会社 MC営業部マーケティング課
TEL 03-5713-3844
関連リンク
My Yamaha Motorcycle Day
https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/event/motorcycleday/
The Dark Side of Japan Night Meeting
https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/event/dsoj/
My Yamaha Motorcycle Showcase
https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/event/myyamahamotorcycleshowcase/
My Yamaha Motorcycle Exhibition
https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/event/myyamahamotorcycleexhibition/
ヤマハ発動機販売株式会社は、ヤマハバイクのある豊かなバイクライフ提案の一環として、今年も全国各地でさまざまなイベントを開催します。愛車で出かけるきっかけ作りやオーナー同士の交流、ヤマハブランドを体感いただく場として、多彩なコンテンツを準備しています。
なお、最新情報は各イベントサイトに随時更新していきます
恒例！ヤマハバイクのオーナー＆ファンのお祭り
My Yamaha Motorcycle Day
My Yamaha Motorcycle Day
10月24日（土）
三井アウトレットパーク 滋賀竜王（滋賀）
XSRシリーズ10周年を記念した特別コンテンツをご用意
関西初開催！MTシリーズの世界観をリアルに体感
The Dark Side of Japan Night Meeting
5月9日（土）
THE JEWELRY（大阪）
MTシリーズオーナー＆ファンのためのナイトイベント
見て・触って・跨がれるヤマハバイク“ほぼ”オールラインナップ
My Yamaha Motorcycle Showcase
4月25日（土） グランメッセ熊本（熊本）
6月13日（土） 山形国際交流プラザ 山形ビッグウイング（山形）
最新＆話題のモデルやアクセサリー装着車など気軽にTouch & Try
ハロー！ ヤマハバイクのある世界へ！
My Yamaha Motorcycle Exhibition
9月5日（土）
下北線路街 イベントスペース（東京）
ヤマハバイクが生み出す豊かなライフスタイル。その新たな世界へ、若い世代をナビゲート
※いずれも3月19日現在の予定です。日時・会場・コンテンツなど変更になる場合があります。最新情報は、各イベントサイトをご確認ください
〜イベント詳細〜
恒例！ヤマハバイクのオーナー＆ファンのお祭り
My Yamaha Motorcycle Day
全てのヤマハモーターサイクルオーナー＆ファンが、ツーリングの楽しみやライダー同士で語り合う喜びを共有できる、年に1度の恒例イベントです。
2016年4月の「XSR900」国内誕生から10年。今年は、XSRシリーズの魅力を詰め込んだ特別展示や限定メニューなど、アニバーサリーにふさわしい内容を盛りだくさんでお届けします。
My Yamaha Motorcycle Day開催概要
https://digitalpr.jp/table_img/1622/130961/130961_web_1.png
関西初開催！MTシリーズの世界観をリアルに体感
The Dark Side of Japan Night Meeting
世界規模で展開するMTシリーズのコンセプト「The Dark Side of Japan（DSOJ）」をリアルに体感いただく、MTオーナー＆ファンのためのナイトミーティングです。
MTシリーズ全車種の「Touch & Try」や限定グッズ販売、MTオーナー同士による熱く濃厚なコミュニケーションといった会場での楽しみに加え、ネオン煌めく夜の湾岸道路を走り抜ける道中そのものも、本イベントの醍醐味です。
これまでは関東圏での開催でしたが、本年、ついに関西で初開催します。
The Dark Side of Japan Night Meeting開催概要
https://digitalpr.jp/table_img/1622/130961/130961_web_2.png
見て・触って・跨がれるヤマハバイク“ほぼ”オールラインナップ
My Yamaha Motorcycle Showcase
最新・話題のモデルをはじめ、アクセサリー装着車や新作アパレルなど、バイクライフを彩るアイテムを多数展示します。大阪・東京・名古屋のモーターサイクルショーを見逃してしまった方にも、ヤマハブースの熱気や雰囲気をそのままに体感いただけるイベントです。
また、開催地域周辺のおすすめツーリングルートの紹介や名産品の提供など、その土地ならではのお楽しみも盛りだくさん。開催地はいずれも高速道路のインターチェンジにも近いため、バイクで出かける目的地としても、気軽にお立ち寄りいただけます。
My Yamaha Motorcycle Showcase 開催概要
https://digitalpr.jp/table_img/1622/130961/130961_web_3.png
ハロー！ ヤマハバイクのある世界へ
My Yamaha Motorcycle Exhibition
日頃バイクやヤマハブランドに接点の少ない若年層を中心に、下北沢のファッションやカルチャーを切り口としたライフスタイル提案を行います。展示の軸となるのは、レトロさとトレンドが融合した「XSRシリーズ」やファッションスクーター「Fazzio」。若者の日常にヤマハのバイクが自然に溶け込む「洒落たワンシーン」の展示を通じて、「ヤマハって、なんかいいね」という直感的な共感とブランド認知を広げていきます。ショッピングやライブ・観劇の合間に、お気に入りのカフェへ立ち寄るような感覚で、どなたでも気軽に足を止めていただけるイベントです。
My Yamaha Motorcycle Exhibition 開催概要
https://digitalpr.jp/table_img/1622/130961/130961_web_4.png
本件に関するお問合わせ先
ヤマハ発動機販売株式会社 MC営業部マーケティング課
TEL 03-5713-3844
関連リンク
My Yamaha Motorcycle Day
https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/event/motorcycleday/
The Dark Side of Japan Night Meeting
https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/event/dsoj/
My Yamaha Motorcycle Showcase
https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/event/myyamahamotorcycleshowcase/
My Yamaha Motorcycle Exhibition
https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/event/myyamahamotorcycleexhibition/