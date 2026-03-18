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プロフェッショナル品質の制作に応えるオンカメラショットガンマイクロホン『ATV-SG1』『ATV-SG1LE』を3月27日に発売
株式会社オーディオテクニカは、プロフェッショナルなビデオグラファーやコンテンツクリエイターのために設計されたオンカメラショットガンマイクロホン『ATV-SG1』『ATV-SG1LE』を3月27日に発売いたします。
両モデルともに、指向性の高い100mm長の音響管と新設計の14mm大口径ダイアフラムを搭載。世界中の放送現場で採用されるマイクの開発で培ったノウハウを活かし、人の声から環境音まで、幅広い音を忠実に捉えるプロフェッショナルなサウンドを提供します。
『ATV-SG1』は、プロフェッショナルな現場に求められる運用性を備えたフラッグシップモデルです。風や交通音、空調音などの低周波ノイズを抑制するローカットフィルターや、撮影中でも素早く音量調整ができるゲインノブを搭載。メインチャンネルと−6dBのバックアップを同時に録音し録り逃しを防ぐセーフティトラック機能など、多数の追加機能を装備しています。
さらに、外部入力端子とアクセサリーシューを備え、ワイヤレスラベリアマイクの取り付けやプラグインパワー方式の有線ラベリアマイクと組み合わせた同時録音にも対応します。音量調整付きのヘッドホン端子により、収録中の音声をリアルタイムで確認できるほか、内蔵バッテリーはUSB充電式で最大24時間の連続動作を可能にしました。加えて、12面のシューマウントプレートによる30度刻みの角度調整や、前後位置を変更できるスライドレール機構を備え、画角への写り込みやアクセサリー類との干渉を防ぎながら、被写体に最適な角度でマイクを配置できます。
『ATV‑SG1LE』は、コンテンツクリエイターやYouTuberなど、より軽快に撮影を行いたい方に最適なモデルです。一般的なプラグインパワー方式のマイクとは異なり、特許取得済みのプラグインパワー回路を採用することで、手軽にカメラへ接続できる利便性と、広いダイナミックレンジや高い最大入力音圧に対応する高品位な収音性能を両立しました。全長127.1mm、幅35mmのコンパクトなボディは、移動の多い撮影やアクティブなカメラワークでも取り回しがよく、『ATV-SG1』と同じ100mm長の音響管により、被写体にフォーカスした明瞭な収音を実現します。また、フラッグシップモデル同様、振動雑音を低減する内蔵ショックマウントやノイズ耐性技術、シューマウントプレートの搭載や風雑音に配慮したウインドマフの付属など、実用性を備えた仕様となっています。
当社は60年以上にわたり、音響技術の革新をリードし、ホームスタジオから世界最大級の放送イベントに至るまで、あらゆる用途に対応する音響ソリューションを提供してきました。日本で設計・製造された『ATV-SG1』『ATV-SG1LE』は、この伝統を受け継ぎ、これまで培ってきたコンテンツ制作や放送音声の技術を生かして開発したモデルです。プロフェッショナルな現場で求められる高いクオリティを実現します。
また、本日3月18日から『ATV-SG1』および『ATV-SG1LE』が期間限定20％オフでお買い求めいただけるオンカメラマイク発売記念キャンペーンを実施いたします。オーディオテクニカ公式オンラインストアをはじめ、その他オンラインストアやカメラ量販店にてお取り扱いがございますので、この機会にぜひ手に取ってお楽しみください。
【ATV-SG1 製品概要】
プロフェッショナル品質の制作に応える
コンパクトで多機能なショットガンマイクロホン
3月27日発売
オンカメラショットガンマイクロホン
ATV-SG1 オープン価格
製品の詳細はこちら
https://www.audio-technica.co.jp/product/ATV-SG1
＜特長＞
■新設計の14 mm大口径ダイアフラムが、自然で忠実なサウンドキャラクターを提供
■高い指向性を誇る100 mm長の音響管が、不要なバックグラウンドノイズを遮断
■内蔵ショックマウントが、カメラの動きや操作による振動雑音を低減
■ローカットフィルタースイッチが、風や交通音、空調音などの低周波ノイズを低減
■特許取得済みのノイズ耐性技術が、カメラや電子機器から発生するハムノイズやRFノイズを防止
■ゲイン調整ノブで、撮影中でもスムーズにゲインレベルを調整可能
■セーフティトラック機能により、音声信号を分割（Lチャンネルに設定ゲイン、Rチャンネルに-6 dB低減ゲイン）。入力レベルが急上昇してもクリッピングの無い録音を確保
■外部入力端子とアクセサリーシューを備え、ワイヤレスラベリアマイクのレシーバーの取り付けや、プラグインパワー方式の有線ラベリアマイクの接続により、ショットガンマイクとラベリアマイクの音声をカメラで同時に録音可能
■音量調整付きのヘッドホン端子で、リアルタイムの音声モニタリングに対応
■12面のシューマウントプレートで、マイクの向きを30度ずつ変更可能
■可搬性と取り回しに優れた、コンパクトなデザイン
■スライドレール機能により、マイクのポジションを前後に調整可能
■USB充電式の内蔵バッテリーで、約24時間の連続動作が可能
■オートパワーオンオフ機能により、電源はカメラに連動
■屋外での風雑音を防ぐウインドマフを付属
■日本で設計・製造
【ATV-SG1LE 製品概要】
プロフェッショナル品質のサウンドを提供する
コンパクトで取り回しやすいショットガンマイクロホン
3月27日発売
オンカメラショットガンマイクロホン
ATV-SG1LE オープン価格
製品の詳細はこちら
https://www.audio-technica.co.jp/product/ATV-SG1LE
＜特長＞
■新設計の14 mm大口径ダイアフラムが、自然で忠実なサウンドキャラクターを提供
■高い指向性を誇る100 mm長の音響管が、不要なバックグラウンドノイズを遮断
■内蔵ショックマウントが、カメラの動きや操作による振動雑音を低減
■特許取得済みのプラグインパワー回路が、広いダイナミックレンジと高い最大入力音圧レベルを実現
■特許取得済みのノイズ耐性技術が、カメラや電子機器から発生するハムノイズやRFノイズを防止
■12面のシューマウントプレートで、マイクの向きを30度ずつ変更可能
■可搬性と取り回しに優れた、コンパクトなデザイン
■プラグインパワー方式で、手軽に使用可能 ― バッテリー不要
■屋外での風雑音を防ぐウインドマフを付属
■日本で設計・製造
＜キャンペーン概要＞
■キャンペーン名：オンカメラマイク発売記念キャンペーン
■内容：期間中、当社公式オンラインストアをはじめ、その他オンラインストアやカメラ量販店で対象製品が20%オフでご購入いただけます。
■対象製品：ATV-SG1 / ATV-SG1LE
■期間：2026年3月18日 (水) 10:00〜2026年4月5日 (日)23:59
■製品ページ：
ATV-SG1 https://www.audio-technica.co.jp/product/ATV-SG1
ATV-SG1LE https://www.audio-technica.co.jp/product/ATV-SG1LE
関連リンク
ATV-SG1製品ページ
https://www.audio-technica.co.jp/product/ATV-SG1
ATV-SG1LE製品ページ
https://www.audio-technica.co.jp/product/ATV-SG1LE
両モデルともに、指向性の高い100mm長の音響管と新設計の14mm大口径ダイアフラムを搭載。世界中の放送現場で採用されるマイクの開発で培ったノウハウを活かし、人の声から環境音まで、幅広い音を忠実に捉えるプロフェッショナルなサウンドを提供します。
写真左：『ATV-SG1』、写真右：『ATV-SG1LE』
『ATV-SG1』は、プロフェッショナルな現場に求められる運用性を備えたフラッグシップモデルです。風や交通音、空調音などの低周波ノイズを抑制するローカットフィルターや、撮影中でも素早く音量調整ができるゲインノブを搭載。メインチャンネルと−6dBのバックアップを同時に録音し録り逃しを防ぐセーフティトラック機能など、多数の追加機能を装備しています。
本体背面にモード切替スイッチとゲインノブを搭載
さらに、外部入力端子とアクセサリーシューを備え、ワイヤレスラベリアマイクの取り付けやプラグインパワー方式の有線ラベリアマイクと組み合わせた同時録音にも対応します。音量調整付きのヘッドホン端子により、収録中の音声をリアルタイムで確認できるほか、内蔵バッテリーはUSB充電式で最大24時間の連続動作を可能にしました。加えて、12面のシューマウントプレートによる30度刻みの角度調整や、前後位置を変更できるスライドレール機構を備え、画角への写り込みやアクセサリー類との干渉を防ぎながら、被写体に最適な角度でマイクを配置できます。
『ATV‑SG1LE』は、コンテンツクリエイターやYouTuberなど、より軽快に撮影を行いたい方に最適なモデルです。一般的なプラグインパワー方式のマイクとは異なり、特許取得済みのプラグインパワー回路を採用することで、手軽にカメラへ接続できる利便性と、広いダイナミックレンジや高い最大入力音圧に対応する高品位な収音性能を両立しました。全長127.1mm、幅35mmのコンパクトなボディは、移動の多い撮影やアクティブなカメラワークでも取り回しがよく、『ATV-SG1』と同じ100mm長の音響管により、被写体にフォーカスした明瞭な収音を実現します。また、フラッグシップモデル同様、振動雑音を低減する内蔵ショックマウントやノイズ耐性技術、シューマウントプレートの搭載や風雑音に配慮したウインドマフの付属など、実用性を備えた仕様となっています。
当社は60年以上にわたり、音響技術の革新をリードし、ホームスタジオから世界最大級の放送イベントに至るまで、あらゆる用途に対応する音響ソリューションを提供してきました。日本で設計・製造された『ATV-SG1』『ATV-SG1LE』は、この伝統を受け継ぎ、これまで培ってきたコンテンツ制作や放送音声の技術を生かして開発したモデルです。プロフェッショナルな現場で求められる高いクオリティを実現します。
また、本日3月18日から『ATV-SG1』および『ATV-SG1LE』が期間限定20％オフでお買い求めいただけるオンカメラマイク発売記念キャンペーンを実施いたします。オーディオテクニカ公式オンラインストアをはじめ、その他オンラインストアやカメラ量販店にてお取り扱いがございますので、この機会にぜひ手に取ってお楽しみください。
【ATV-SG1 製品概要】
プロフェッショナル品質の制作に応える
コンパクトで多機能なショットガンマイクロホン
3月27日発売
オンカメラショットガンマイクロホン
ATV-SG1 オープン価格
製品の詳細はこちら
https://www.audio-technica.co.jp/product/ATV-SG1
＜特長＞
■新設計の14 mm大口径ダイアフラムが、自然で忠実なサウンドキャラクターを提供
■高い指向性を誇る100 mm長の音響管が、不要なバックグラウンドノイズを遮断
■内蔵ショックマウントが、カメラの動きや操作による振動雑音を低減
■ローカットフィルタースイッチが、風や交通音、空調音などの低周波ノイズを低減
■特許取得済みのノイズ耐性技術が、カメラや電子機器から発生するハムノイズやRFノイズを防止
■ゲイン調整ノブで、撮影中でもスムーズにゲインレベルを調整可能
■セーフティトラック機能により、音声信号を分割（Lチャンネルに設定ゲイン、Rチャンネルに-6 dB低減ゲイン）。入力レベルが急上昇してもクリッピングの無い録音を確保
■外部入力端子とアクセサリーシューを備え、ワイヤレスラベリアマイクのレシーバーの取り付けや、プラグインパワー方式の有線ラベリアマイクの接続により、ショットガンマイクとラベリアマイクの音声をカメラで同時に録音可能
■音量調整付きのヘッドホン端子で、リアルタイムの音声モニタリングに対応
■12面のシューマウントプレートで、マイクの向きを30度ずつ変更可能
■可搬性と取り回しに優れた、コンパクトなデザイン
■スライドレール機能により、マイクのポジションを前後に調整可能
■USB充電式の内蔵バッテリーで、約24時間の連続動作が可能
■オートパワーオンオフ機能により、電源はカメラに連動
■屋外での風雑音を防ぐウインドマフを付属
■日本で設計・製造
【ATV-SG1LE 製品概要】
プロフェッショナル品質のサウンドを提供する
コンパクトで取り回しやすいショットガンマイクロホン
3月27日発売
オンカメラショットガンマイクロホン
ATV-SG1LE オープン価格
製品の詳細はこちら
https://www.audio-technica.co.jp/product/ATV-SG1LE
＜特長＞
■新設計の14 mm大口径ダイアフラムが、自然で忠実なサウンドキャラクターを提供
■高い指向性を誇る100 mm長の音響管が、不要なバックグラウンドノイズを遮断
■内蔵ショックマウントが、カメラの動きや操作による振動雑音を低減
■特許取得済みのプラグインパワー回路が、広いダイナミックレンジと高い最大入力音圧レベルを実現
■特許取得済みのノイズ耐性技術が、カメラや電子機器から発生するハムノイズやRFノイズを防止
■12面のシューマウントプレートで、マイクの向きを30度ずつ変更可能
■可搬性と取り回しに優れた、コンパクトなデザイン
■プラグインパワー方式で、手軽に使用可能 ― バッテリー不要
■屋外での風雑音を防ぐウインドマフを付属
■日本で設計・製造
＜キャンペーン概要＞
■キャンペーン名：オンカメラマイク発売記念キャンペーン
■内容：期間中、当社公式オンラインストアをはじめ、その他オンラインストアやカメラ量販店で対象製品が20%オフでご購入いただけます。
■対象製品：ATV-SG1 / ATV-SG1LE
■期間：2026年3月18日 (水) 10:00〜2026年4月5日 (日)23:59
■製品ページ：
ATV-SG1 https://www.audio-technica.co.jp/product/ATV-SG1
ATV-SG1LE https://www.audio-technica.co.jp/product/ATV-SG1LE
関連リンク
ATV-SG1製品ページ
https://www.audio-technica.co.jp/product/ATV-SG1
ATV-SG1LE製品ページ
https://www.audio-technica.co.jp/product/ATV-SG1LE