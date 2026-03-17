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「エディオン岡山本店」グランドオープンのお知らせ
当社は、1998年のオープン以来約28年間ご愛顧いただいておりました「エディオン下中野店」を建て替え、「エディオン岡山本店」として装いも新たに2026年4月3日（金）オープンいたします。
エディオン岡山本店は、お客様により便利で身近な店舗としてご利用いただけるよう、売場面積を約1.7倍と大幅に増床いたします。新たに電動自転車やお酒、ペット用品などの取り扱いを開始するとともに、家電製品やリフォーム商品などラインナップを充実させ、より豊富な品揃えで展開いたします。また店内には、国内外の幅広いブランドの時計を取り扱う「ウォッチスクエア」やトレーディングカードの専門店「トレカ・キャピタル」を新設いたします。
当社のコーポレートメッセージであります「買って安心 ずっと満足」のもと、お客様の暮らしに合った最適な商品のご提案や、きめ細かなサービスをおこない、末永くご愛顧いただける店舗を目指してまいります。
【エディオン岡山本店 店舗イメージ】
【エディオン岡山本店 オープニング3日間限定イベント】（4月3日〜4月5日）
■各日、先着1,000名様にご来店記念品をご用意してお待ちしております。
■エディオン岡山本店で、期間中に合計3,000円（税込）以上お買い上げのお客様はスイーツが当たる抽選会
にご参加いただけます。
※数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきます。
■各日、「家電の無料点検」を実施します。
ご家庭で調子の悪い家電製品を当社サービスマンが無料で診断いたします。
※イベントは変更になる場合がございます。
【エディオン岡山本店 特長】
■ テレビ・ブルーレイレコーダーなどの映像家電商品や、冷蔵庫・洗濯機・エアコンなど
の生活電商品、docomo、au、SoftBank、Y!mobile、UQmobile、Rakuten Mobile、
EDIONSIM、iPhone含むSIMフリー端末、ゲオモバイル（中古販売）などの通信機器
を取り扱います。
※画像はイメージです。
さらに、大幅な増床に伴い、試乗コーナーを設けた電動自転車コーナー、おもちゃやト
レカなどのホビー商品など様々な商品を取り扱う、総合家電専門店です。
※画像はイメージです。
■お客様に多くの商品を体感いただける展示をおこなっております。例えば、高性能ステ
ィッククリーナーやドライヤー、ワイヤレスイヤホン、ゲーミングパソコンなど、実際
に触れて楽しく選んでいただけるように展示をおこなっております。
※画像はイメージです。
また、国内外の幅広いブランドの腕時計を販売する「ウォッチスクエア」や、トレーディングカードの専門店「トレカ・キャピタル」を新設いたします 。
※画像はイメージです。
■お客様に売場で“季節”や“旬”の家電を感じていただけるような演出をおこなっております。例えば、母の日や梅雨対策にぴったりな家電の提案や、アウトドアや防災にもオススメのポータブル電源の提案などをいたします。各コーナーでは商品を使用したときの便利さや楽しさを実感いただけるために、おすすめ商品の機能や使用シーンをイメージしていただける説明動画の放映もおこないます。
※画像はイメージです。
■キッチン・バス・トイレといった空間全体のリフォームを、解体から設置工事・内装工
事まで含めた分かりやすいパック料金でご提案する「パックdeリフォ」や、オール電
化、太陽光発電システムなども幅広く取り揃え、専門スタッフが省エネ・節約・快適な
生活（エコライフ）のご提案をいたします。
※画像はイメージです。
「ネバーランド」コーナーでは、幅広いお客様のニーズにお応えできるよう、各種ゲーム機器本体や最新のゲームソフトに加え、中古ゲームソフトの買取・販売をいたします。また、子供用のおもちゃやホビー商品なども豊富に取り揃え、幅広い年代に楽しんでいただける展示をおこなっています。
【エディオン岡山本店 サービス】
即日配達や5つの時間帯指定配達、店頭でのお預かり修理、部品取り寄せはもちろんのこと、エアコン・洗濯機などのクリーニングや、各種家電商品のおそうじ・点検など、お客様のニーズに沿ったきめ細かなサポートサービスの充実に力を入れております。
※画像はイメージです。
各種サービス
エディオンでは、お客様のご要望に合わせて「エディオンカード」と「エディオンアプリ」を組み合わせた会員スタイルをご提案しております。
エディオンカードは、年間1,078円（税込）のサービス利用料で、ご購入金額5,500円（税込）以上の指定商品100品種以上に対し、長期修理保証を提供しております。さらに、エディオンアプリにご登録されると、クーポンなどの特典も併せてご利用いただけます。このほか、エディオンアプリへのご登録により対象商品22品種の長期修理保証をご提供し、お得なクーポンもご利用いただける年会費無料の会員制度もご用意しております。
お買い上げの際は、エディオンポイントと各社ポイントサービス※から選んだポイントを同時にお支払いにご利用いただくことができ、さらに両方のポイントを貯めることも可能です。
※「Vポイント」「dポイント」「楽天ポイント」
https://digitalpr.jp/table_img/2946/130008/130008_web_1.png
店舗の詳細につきましては、以下をご確認ください。
https://my.edion.jp/r/c0638625ea
【エディオン岡山本店 アクセスマップ】
関連リンク
エディオン岡山本店
https://my.edion.jp/r/c0638625ea
エディオン岡山本店は、お客様により便利で身近な店舗としてご利用いただけるよう、売場面積を約1.7倍と大幅に増床いたします。新たに電動自転車やお酒、ペット用品などの取り扱いを開始するとともに、家電製品やリフォーム商品などラインナップを充実させ、より豊富な品揃えで展開いたします。また店内には、国内外の幅広いブランドの時計を取り扱う「ウォッチスクエア」やトレーディングカードの専門店「トレカ・キャピタル」を新設いたします。
【エディオン岡山本店 店舗イメージ】
【エディオン岡山本店 オープニング3日間限定イベント】（4月3日〜4月5日）
■各日、先着1,000名様にご来店記念品をご用意してお待ちしております。
■エディオン岡山本店で、期間中に合計3,000円（税込）以上お買い上げのお客様はスイーツが当たる抽選会
にご参加いただけます。
※数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきます。
■各日、「家電の無料点検」を実施します。
ご家庭で調子の悪い家電製品を当社サービスマンが無料で診断いたします。
※イベントは変更になる場合がございます。
【エディオン岡山本店 特長】
■ テレビ・ブルーレイレコーダーなどの映像家電商品や、冷蔵庫・洗濯機・エアコンなど
の生活電商品、docomo、au、SoftBank、Y!mobile、UQmobile、Rakuten Mobile、
EDIONSIM、iPhone含むSIMフリー端末、ゲオモバイル（中古販売）などの通信機器
を取り扱います。
※画像はイメージです。
さらに、大幅な増床に伴い、試乗コーナーを設けた電動自転車コーナー、おもちゃやト
レカなどのホビー商品など様々な商品を取り扱う、総合家電専門店です。
※画像はイメージです。
■お客様に多くの商品を体感いただける展示をおこなっております。例えば、高性能ステ
ィッククリーナーやドライヤー、ワイヤレスイヤホン、ゲーミングパソコンなど、実際
に触れて楽しく選んでいただけるように展示をおこなっております。
※画像はイメージです。
また、国内外の幅広いブランドの腕時計を販売する「ウォッチスクエア」や、トレーディングカードの専門店「トレカ・キャピタル」を新設いたします 。
※画像はイメージです。
■お客様に売場で“季節”や“旬”の家電を感じていただけるような演出をおこなっております。例えば、母の日や梅雨対策にぴったりな家電の提案や、アウトドアや防災にもオススメのポータブル電源の提案などをいたします。各コーナーでは商品を使用したときの便利さや楽しさを実感いただけるために、おすすめ商品の機能や使用シーンをイメージしていただける説明動画の放映もおこないます。
※画像はイメージです。
■キッチン・バス・トイレといった空間全体のリフォームを、解体から設置工事・内装工
事まで含めた分かりやすいパック料金でご提案する「パックdeリフォ」や、オール電
化、太陽光発電システムなども幅広く取り揃え、専門スタッフが省エネ・節約・快適な
生活（エコライフ）のご提案をいたします。
※画像はイメージです。
「ネバーランド」コーナーでは、幅広いお客様のニーズにお応えできるよう、各種ゲーム機器本体や最新のゲームソフトに加え、中古ゲームソフトの買取・販売をいたします。また、子供用のおもちゃやホビー商品なども豊富に取り揃え、幅広い年代に楽しんでいただける展示をおこなっています。
【エディオン岡山本店 サービス】
即日配達や5つの時間帯指定配達、店頭でのお預かり修理、部品取り寄せはもちろんのこと、エアコン・洗濯機などのクリーニングや、各種家電商品のおそうじ・点検など、お客様のニーズに沿ったきめ細かなサポートサービスの充実に力を入れております。
※画像はイメージです。
各種サービス
エディオンでは、お客様のご要望に合わせて「エディオンカード」と「エディオンアプリ」を組み合わせた会員スタイルをご提案しております。
エディオンカードは、年間1,078円（税込）のサービス利用料で、ご購入金額5,500円（税込）以上の指定商品100品種以上に対し、長期修理保証を提供しております。さらに、エディオンアプリにご登録されると、クーポンなどの特典も併せてご利用いただけます。このほか、エディオンアプリへのご登録により対象商品22品種の長期修理保証をご提供し、お得なクーポンもご利用いただける年会費無料の会員制度もご用意しております。
お買い上げの際は、エディオンポイントと各社ポイントサービス※から選んだポイントを同時にお支払いにご利用いただくことができ、さらに両方のポイントを貯めることも可能です。
※「Vポイント」「dポイント」「楽天ポイント」
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店舗の詳細につきましては、以下をご確認ください。
https://my.edion.jp/r/c0638625ea
【エディオン岡山本店 アクセスマップ】
関連リンク
エディオン岡山本店
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