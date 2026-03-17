「エディオン岡山本店」グランドオープンのお知らせ

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※画像はイメージです。さらに、大幅な増床に伴い、試乗コーナーを設けた電動自転車コーナー、おもちゃやトレカなどのホビー商品など様々な商品を取り扱う、総合家電専門店です。※画像はイメージです。■お客様に多くの商品を体感いただける展示をおこなっております。例えば、高性能スティッククリーナーやドライヤー、ワイヤレスイヤホン、ゲーミングパソコンなど、実際に触れて楽しく選んでいただけるように展示をおこなっております。※画像はイメージです。また、国内外の幅広いブランドの腕時計を販売する「ウォッチスクエア」や、トレーディングカードの専門店「トレカ・キャピタル」を新設いたします 。■お客様に売場で“季節”や“旬”の家電を感じていただけるような演出をおこなっております。例えば、母の日や梅雨対策にぴったりな家電の提案や、アウトドアや防災にもオススメのポータブル電源の提案などをいたします。各コーナーでは商品を使用したときの便利さや楽しさを実感いただけるために、おすすめ商品の機能や使用シーンをイメージしていただける説明動画の放映もおこないます。※画像はイメージです。■キッチン・バス・トイレといった空間全体のリフォームを、解体から設置工事・内装工事まで含めた分かりやすいパック料金でご提案する「パックdeリフォ」や、オール電化、太陽光発電システムなども幅広く取り揃え、専門スタッフが省エネ・節約・快適な生活（エコライフ）のご提案をいたします。※画像はイメージです。「ネバーランド」コーナーでは、幅広いお客様のニーズにお応えできるよう、各種ゲーム機器本体や最新のゲームソフトに加え、中古ゲームソフトの買取・販売をいたします。また、子供用のおもちゃやホビー商品なども豊富に取り揃え、幅広い年代に楽しんでいただける展示をおこなっています。【エディオン岡山本店 サービス】即日配達や5つの時間帯指定配達、店頭でのお預かり修理、部品取り寄せはもちろんのこと、エアコン・洗濯機などのクリーニングや、各種家電商品のおそうじ・点検など、お客様のニーズに沿ったきめ細かなサポートサービスの充実に力を入れております。※画像はイメージです。各種サービスエディオンでは、お客様のご要望に合わせて「エディオンカード」と「エディオンアプリ」を組み合わせた会員スタイルをご提案しております。エディオンカードは、年間1,078円（税込）のサービス利用料で、ご購入金額5,500円（税込）以上の指定商品100品種以上に対し、長期修理保証を提供しております。さらに、エディオンアプリにご登録されると、クーポンなどの特典も併せてご利用いただけます。このほか、エディオンアプリへのご登録により対象商品22品種の長期修理保証をご提供し、お得なクーポンもご利用いただける年会費無料の会員制度もご用意しております。お買い上げの際は、エディオンポイントと各社ポイントサービス※から選んだポイントを同時にお支払いにご利用いただくことができ、さらに両方のポイントを貯めることも可能です。※「Vポイント」「dポイント」「楽天ポイント」店舗の詳細につきましては、以下をご確認ください。https://my.edion.jp/r/c0638625ea【エディオン岡山本店 アクセスマップ】