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Media OutReach Newswire、大中華圏担当マネージングパートナーにKitty Leeを任命、中国ブランドの世界市場への進出を支援
香港特別行政区 -Media OutReach Newswire- 2026年3月16日 - アジア太平洋地域初にして唯一の国際的なプレスリリース配信サービスであるMedia OutReach Newswireは、大中華圏担当マネージングパートナーにKitty Leeを任命しました。この役職は、粤港澳大湾区および大中華圏において当社の成長を推進するために新設されました。
LeeはPR業界において20年以上の経験を有しています。Lee自身、Media OutReach Newswireの配信サービスを数年間利用してきた中で、当社が顧客のニーズを深く理解し、質の高いソリューションを提供している点に感銘を受けたといいます。「これまで業務を通じて、Media OutReach Newswireが果たす重要な役割と、クライアントに対する影響を実感してきました。今後、自分の知識を活かしながら、変革を推進し、イノベーションを醸成することで、PR業界の発展と効率化に寄与できる機会を得られたことを嬉しく思います」とLeeは話しました。
Media OutReach Newswireは、イノベーションや、AIを活用したワークフローの効率化を進めることで、プレスリリース配信のあり方を刷新し、プレスリリースが様々な役割を担うことを可能にしています。ブランドと報道関係者をつなぎ、アーンドメディア掲載を最大化し、国際的なメディアリレーションの構築を支援します。PR担当者はこれまで、主要なメッセージをできるだけ多く掲載してもらうため、話題の売り込みを行っていましたが、Media OutReach Newswireでは、信頼できるメディアウェブサイトへの原文掲載を保証し、100%の配信を実現します。このソリューションにより、SEOやAI活用検索のためのGEOを強化しつつ、ブランドレピュテーションを向上させ、顧客や投資家との信頼関係を構築することが可能です。また先進的なマルチフォーマットの事後レポートにより、掲載実績、パブリックリーチ、より広範な広報効果に関するデータインサイトやPRキャンペーンインテリジェンスを提供しており、これは経営層への報告に活用することができます。
Media OutReach Newswireの創業者兼最高経営責任者のJennifer Kokは次のように述べています。「信頼できるプレスリリース配信パートナーに対するニーズが高まる中、当社にとって、粤港澳大湾区および大中華圏での事業拡大に向けた大きなチャンスが生まれています。Leeは、地域のPR・マーケティング業界において深いネットワークを持ち、ブランドコミュニケーションに何が求められるかを的確に理解しており、当社がまさに必要としている人材です。中国の企業がブランドレピュテーションを東南アジア、ASEAN、アジア太平洋、米国、カナダ、ラテンアメリカ、英国と欧州、中東、アフリカで構築できるよう支援していくにあたり、Leeの豊富な知識は、当社の市場拡大と製品開発をサポートしてくれると考えています。」
17年前に設立されたMedia OutReach Newswireは、大中華圏の行政機関や大企業、中小企業に信頼されるパートナーとして、国際的なブランドレピュテーションの構築を支援しています。Media OutReach Newswireをとおしてグローバル広報キャンペーンを展開してきたお客様には、香港政府新聞処、中国新聞社、新北市政府、台湾貿易センター、Huawei、Alibaba、OPPO、香港科技園、Hang Lung Properties、Lee Kum Kee、TVBS、マカオ政府観光局、Galaxy Entertainment Groupのほか、急速に成長しているXTransfer、Ecovacs、Sleekflow、KPay、Innolux Corporationといった企業があります。
LeeはこれまでFleishmanHillardでシニアバイスプレジデント＆パートナーとして、小売、不動産、医療、旅行・観光業界の顧客にアドバイスを提供してきました。University of Nottinghamで教育学の修士号を、Hong Kong Baptist Universityでコミュニケーション学の学士号を取得しています。広東語を母語とし、英語と北京語にも堪能で、今後は香港を拠点として活動します。
Media OutReach Newswireについて
Media OutReach Newswireは、アジア太平洋地域初の国際的なプレスリリース配信サービスであり、地域や世界のメディア、そして企業や代理店、行政機関のPR担当者に信頼されるパートナーとして活動しています。
PR業界の先駆者として2009年に設立されたMedia OutReach Newswireは、次世代のテクノロジーを活用してプレスリリース配信、そしてデータインサイトやPRキャンペーンインテリジェンスによるレポート機能の新たな形を提示し、PR担当者向けの総合広報ソリューションを提供しています。
メディアパートナーは1,500社、40以上の言語におよび、これらのメディアに所属する20万人のジャーナリストや編集者、7万以上のメディア媒体のグローバルネットワークを持つMedia OutReach Newswireは、実在する正規のメディアサイトのみへの原文転載を保証する唯一のニュースワイヤーです。本物のメディアに掲載されるプレスリリースは、検索エンジンやAIモデルから信頼され、SEOとAI検索のGEOの双方で強みを発揮し、LLMによるブランド引用獲得に貢献します。
当社は香港を本拠地として、中国、シンガポール、日本、マレーシア、タイ、ベトナム、台湾に事務所を展開しており、プレスリリース配信の国際ネットワークはアジア太平洋、東南アジア、米国、カナダ、中南米、欧州、中東、アフリカに広がっています。
当社のサービス、ソリューション、ネットワークについて詳しくは、当社ウェブサイトをご覧ください。https://www.media-outreach.com/
LeeはPR業界において20年以上の経験を有しています。Lee自身、Media OutReach Newswireの配信サービスを数年間利用してきた中で、当社が顧客のニーズを深く理解し、質の高いソリューションを提供している点に感銘を受けたといいます。「これまで業務を通じて、Media OutReach Newswireが果たす重要な役割と、クライアントに対する影響を実感してきました。今後、自分の知識を活かしながら、変革を推進し、イノベーションを醸成することで、PR業界の発展と効率化に寄与できる機会を得られたことを嬉しく思います」とLeeは話しました。
Media OutReach Newswireの創業者兼最高経営責任者のJennifer Kokは次のように述べています。「信頼できるプレスリリース配信パートナーに対するニーズが高まる中、当社にとって、粤港澳大湾区および大中華圏での事業拡大に向けた大きなチャンスが生まれています。Leeは、地域のPR・マーケティング業界において深いネットワークを持ち、ブランドコミュニケーションに何が求められるかを的確に理解しており、当社がまさに必要としている人材です。中国の企業がブランドレピュテーションを東南アジア、ASEAN、アジア太平洋、米国、カナダ、ラテンアメリカ、英国と欧州、中東、アフリカで構築できるよう支援していくにあたり、Leeの豊富な知識は、当社の市場拡大と製品開発をサポートしてくれると考えています。」
17年前に設立されたMedia OutReach Newswireは、大中華圏の行政機関や大企業、中小企業に信頼されるパートナーとして、国際的なブランドレピュテーションの構築を支援しています。Media OutReach Newswireをとおしてグローバル広報キャンペーンを展開してきたお客様には、香港政府新聞処、中国新聞社、新北市政府、台湾貿易センター、Huawei、Alibaba、OPPO、香港科技園、Hang Lung Properties、Lee Kum Kee、TVBS、マカオ政府観光局、Galaxy Entertainment Groupのほか、急速に成長しているXTransfer、Ecovacs、Sleekflow、KPay、Innolux Corporationといった企業があります。
LeeはこれまでFleishmanHillardでシニアバイスプレジデント＆パートナーとして、小売、不動産、医療、旅行・観光業界の顧客にアドバイスを提供してきました。University of Nottinghamで教育学の修士号を、Hong Kong Baptist Universityでコミュニケーション学の学士号を取得しています。広東語を母語とし、英語と北京語にも堪能で、今後は香港を拠点として活動します。
Media OutReach Newswireについて
Media OutReach Newswireは、アジア太平洋地域初の国際的なプレスリリース配信サービスであり、地域や世界のメディア、そして企業や代理店、行政機関のPR担当者に信頼されるパートナーとして活動しています。
PR業界の先駆者として2009年に設立されたMedia OutReach Newswireは、次世代のテクノロジーを活用してプレスリリース配信、そしてデータインサイトやPRキャンペーンインテリジェンスによるレポート機能の新たな形を提示し、PR担当者向けの総合広報ソリューションを提供しています。
メディアパートナーは1,500社、40以上の言語におよび、これらのメディアに所属する20万人のジャーナリストや編集者、7万以上のメディア媒体のグローバルネットワークを持つMedia OutReach Newswireは、実在する正規のメディアサイトのみへの原文転載を保証する唯一のニュースワイヤーです。本物のメディアに掲載されるプレスリリースは、検索エンジンやAIモデルから信頼され、SEOとAI検索のGEOの双方で強みを発揮し、LLMによるブランド引用獲得に貢献します。
当社は香港を本拠地として、中国、シンガポール、日本、マレーシア、タイ、ベトナム、台湾に事務所を展開しており、プレスリリース配信の国際ネットワークはアジア太平洋、東南アジア、米国、カナダ、中南米、欧州、中東、アフリカに広がっています。
当社のサービス、ソリューション、ネットワークについて詳しくは、当社ウェブサイトをご覧ください。https://www.media-outreach.com/