「NCAR×AWARE 女性アーティスト リサーチフェローシップ」　　第１回2026年度採択フェローを4月15日(水)に東京日仏学院で発表

本フェローシップは、日本国内に居住または滞在する研究者・キュレーター等を対象とし、視覚芸術分野で活躍し、日本に所縁を有する女性アーティスト（自身の性認識が女性又はノンバイナリーであるアーティスト）に関する研究を支援するものです。採択された研究課題１件につき、上限5,000ユーロ（5,000 ユーロ相当の⽇本円額）の研究費を支給します。



第１回目となる2026年度フェローシップでは、2025年12月12日から2026年1月31日まで公募を実施し、国内外から多様な専門性を有する研究者・キュレーター等から応募が寄せられました。専門家６名による厳正な審査の結果、２件の研究課題を採択しました。フェローは、採択された研究課題に基づき、原則１年間（2026年4月から2027年3月まで）調査・研究活動を行います。研究成果は、NCARおよびAWARE公式ウェブサイトにて公開予定です。



本フェローシップを通じてNCARとAWAREは、日本における女性アーティスト研究のさらなる活性化を図るとともに、国際的な研究基盤の形成および文化的多様性の推進に寄与してまいります。



