【東芝エネルギーシステムズ】北海道・本州間電力連系設備第１極更新向け自励式交直変換装置の受注について





２０２６−３−１６



東芝エネルギーシステムズ株式会社





北海道・本州間電力連系設備第１極更新向け自励式交直変換装置の受注について

当社は、電源開発送変電ネットワーク株式会社が保有・運用する北海道・本州間電力連系設備（以下、北本連系設備）第１極更新工事に向けて、変換器・変圧器・制御保護装置などで構成される自励式交直変換設備の設計、調達および据付を受注しました。本連系設備は、北海道と本州の電力系統を結ぶ基幹的な設備であり、長距離かつ海峡をまたぐ送電を効率的かつ安定的に行うため、交流の電力を一度直流に変換して送電する高圧直流送電システム（HVDC）が採用されています。当社は本設備の搬入を2029年度以降順次行い、現地での試験などを経て、2031年度中に運用が開始される予定です。現在、北海道と本州の間では、北本連系設備の60万kW（第1極30万kW、第2極30万kW）および新北海道本州間連系設備（以下、新北本連系設備）第1極の30万kWの合計90万kW分の連系設備が運用されています。さらに、新北本連系設備第2極の30万kWが建設中であり、完成すれば連系能力のさらなる強化が図られます。一方で、北本連系設備第1極は1979年から運用が開始されており、運転開始から45年以上が経過しています。この間、主要機器の老朽化が進行したため、設備更新が必要となりました。北本連系設備は、北海道の函館変換所と青森県の上北変換所間の約167kmを直流送電線路で結ぶ設備であり、北海道と本州間の電力連系を担っています。本事業において当社が受注した変換設備は、両変換所に設置される予定です。今回更新対象となる北本第1極設備は、自励式交直変換装置を採用します。自励式交直変換装置は、従来方式である他励式交直変換装置とは異なり、接続先の交流系統の状況に依存せず、自ら交流波形を生成して直流と交流の変換を行うことができます。この特長により、災害時などにおいて接続する交流系統の電圧が不安定な状況であっても、安定した電力融通の実現が可能となります。なお、既設の第2極は他励式であることから、更新後の北本連系設備は、自励式と他励式を組み合わせたハイブリッド構成となります。当社はこれまで、既設の北本連系設備および新北本連系設備第1極においてHVDCを納入してきたほか、現在建設中の新北本連系設備第2極向けにも自励式HVDCを受注しており、北海道と本州を結ぶすべての連系設備に携わってきました。また、今回受注した自励式HVDCは、新北本連系設備第2極向けに納入するものと同型であり、これまでの実績に基づく高い信頼性と品質を生かし、電力の安定供給に貢献します。日本国内では北海道と本州の連系に加え再生可能エネルギー導入量の増加や電力ネットワークの強靱化を目的として、広域系統長期方針（広域連系系統のマスタープラン）に基づく系統強化が全国各地で進められています。また、海外においても同様に、再生可能エネルギー導入拡大に伴い、HVDCをはじめとする電力系統連系技術へのニーズが高まっています。当社は、これまで培ってきたHVDCに関する技術力と実績を通じて、高品質な製品とソリューションを国内外に提供し、今後も広域にわたる安定した電力供給の実現に貢献してまいります。