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【京王百貨店 新宿店】春休みもGWも手ぶらで楽しめる「京王BBQガーデン」
食材のみの準備で楽しめる！新宿駅西口すぐ。全500席のBBQ会場
京王百貨店 新宿店では、3月20日(金・祝)〜11月29日(日)の期間、屋上にて「京王BBQガーデン」を営業します。昨年2025年は観測史上最も暑い夏となり外出控えによる売上への影響が懸念された中、2025年度の京王BBQガーデンは利用者数・売上高ともに対前年で10％以上伸長しました。特に暑さが厳しかった6〜8月の期間に前年を大きく上回るという結果でした。新宿駅直結で、空調が管理されている百貨店館内にはお手洗いやベビー休憩室なども完備されており、BBQに必要な機材や調理用具など全て会場で用意しているため、お好みの食材のみお持ちいただければ、手軽にBBQを楽しむことができます。
https://digitalpr.jp/table_img/2943/130078/130078_web_1.png
●営業時間
3月20日（金・祝）→10月31日（土） ※9/10（木）は店休日
《平日》
【1部】12：00〜16：00
【2部】17：30〜21：30
《土・日・祝》
【1部】10：45〜13：30
【2部】14：45〜17：30
【3部】18：45〜21：30
※4/25（土）→5/6（水・振休）はゴールデンウィーク期間につき平日も【1部〜3部】の3部制
11月1日（日）→29（日）
《平日》
【1部】12：00〜16：00
《土・日・祝》
【1部】10：45〜13：30
【2部】14：45〜17：30
●BBQサイトご利用料金 ※利用料金に食材・飲み物は含まれません。
【大人（中学生以上）1名】
《平日》税込2,200円
《土・日・祝》税込2,530円
【小学生】
《平日》税込1,100円
《土・日・祝》税込1,100円
※小学生未満無料
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※1部の利用料金です。複数の部をご利用される場合はそれぞれの利用料金が発生します。
※利用料金はWeb予約時にクレジットカード等でお支払いいただきます。
（クレジットカード・ペイジー・コンビニ払い。2日前・前日・当日の予約はクレジット決済のみ）
※予約制、2名様より（サイトに空きがあれば当日受付も致します。）
関連リンク
「京王BBQガーデン」ページ：
https://www.keionet.com/info/shinjuku/event/bbq2026.html
ご予約サイト（デジキュー）
https://digiq.jp/keio/
場所：京王百貨店 新宿店屋上
会期：3月20日(金・祝)〜11月29日(日)
※9/10（木）は店休日につき休業。
会期：3月20日(金・祝)〜11月29日(日)
※9/10（木）は店休日につき休業。
京王百貨店 新宿店では、3月20日(金・祝)〜11月29日(日)の期間、屋上にて「京王BBQガーデン」を営業します。昨年2025年は観測史上最も暑い夏となり外出控えによる売上への影響が懸念された中、2025年度の京王BBQガーデンは利用者数・売上高ともに対前年で10％以上伸長しました。特に暑さが厳しかった6〜8月の期間に前年を大きく上回るという結果でした。新宿駅直結で、空調が管理されている百貨店館内にはお手洗いやベビー休憩室なども完備されており、BBQに必要な機材や調理用具など全て会場で用意しているため、お好みの食材のみお持ちいただければ、手軽にBBQを楽しむことができます。
2025年度の京王BBQガーデンの利用客数・売上の推移
日中のBBQガーデン（イメージ）
全500席のBBQ会場。設備も完備
ゴミの持ち帰りも不要です。
ゴミの持ち帰りも不要です。
夜の会場も雰囲気があり人気です。
仕事後にご利用されるお客様で夜間は賑わいます。
仕事後にご利用されるお客様で夜間は賑わいます。
https://digitalpr.jp/table_img/2943/130078/130078_web_1.png
●営業時間
3月20日（金・祝）→10月31日（土） ※9/10（木）は店休日
《平日》
【1部】12：00〜16：00
【2部】17：30〜21：30
《土・日・祝》
【1部】10：45〜13：30
【2部】14：45〜17：30
【3部】18：45〜21：30
※4/25（土）→5/6（水・振休）はゴールデンウィーク期間につき平日も【1部〜3部】の3部制
11月1日（日）→29（日）
《平日》
【1部】12：00〜16：00
《土・日・祝》
【1部】10：45〜13：30
【2部】14：45〜17：30
●BBQサイトご利用料金 ※利用料金に食材・飲み物は含まれません。
【大人（中学生以上）1名】
《平日》税込2,200円
《土・日・祝》税込2,530円
【小学生】
《平日》税込1,100円
《土・日・祝》税込1,100円
※小学生未満無料
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※1部の利用料金です。複数の部をご利用される場合はそれぞれの利用料金が発生します。
※利用料金はWeb予約時にクレジットカード等でお支払いいただきます。
（クレジットカード・ペイジー・コンビニ払い。2日前・前日・当日の予約はクレジット決済のみ）
※予約制、2名様より（サイトに空きがあれば当日受付も致します。）
関連リンク
「京王BBQガーデン」ページ：
https://www.keionet.com/info/shinjuku/event/bbq2026.html
ご予約サイト（デジキュー）
https://digiq.jp/keio/