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本格焼酎の価格改定について
2026年7月1日(水)出荷分より
霧島酒造株式会社（代表取締役社長：江夏邦威、本社：宮崎県都城市）は、本格焼酎の価格を2026年7月1日(水)出荷分より改定いたします。
弊社では、高品質な商品とサービスを提供するため、これまで生産性の向上やコスト削減など、様々な企業努力を続けてまいりました。しかしながら、主原料であるさつまいもや米などの原材料価格に加え、包装資材費や燃料費、物流費、人件費などの高騰が続いております。企業努力だけではコストの上昇に対応することが困難な状況となり、このたび、やむを得ず価格改定を実施することといたしました。
今後も引き続き、安全で高品質な商品をご提供できるよう、さらなる品質向上とコスト削減に努力してまいりますので、何とぞご理解賜りますようお願い申し上げます。
■価格改定の概要
https://digitalpr.jp/table_img/2492/130575/130575_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
《本件に関するお問合せ先》
霧島酒造株式会社 企画室 担当：内田、章 TEL：0986-22-2324 FAX：0986-27-1633
e-mail：s-kinoshita@kirishima.co.jp、jang-seongmin@kirishima.co.jp
霧島酒造株式会社（代表取締役社長：江夏邦威、本社：宮崎県都城市）は、本格焼酎の価格を2026年7月1日(水)出荷分より改定いたします。
弊社では、高品質な商品とサービスを提供するため、これまで生産性の向上やコスト削減など、様々な企業努力を続けてまいりました。しかしながら、主原料であるさつまいもや米などの原材料価格に加え、包装資材費や燃料費、物流費、人件費などの高騰が続いております。企業努力だけではコストの上昇に対応することが困難な状況となり、このたび、やむを得ず価格改定を実施することといたしました。
■価格改定の概要
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本件に関するお問合わせ先
《本件に関するお問合せ先》
霧島酒造株式会社 企画室 担当：内田、章 TEL：0986-22-2324 FAX：0986-27-1633
e-mail：s-kinoshita@kirishima.co.jp、jang-seongmin@kirishima.co.jp