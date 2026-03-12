こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
たくろうが商店街で「風呂」ねだる。次なる処刑はロウ人形化！？
M-1王者に新たな試練！失敗すれば仲間がロウ人形に！？関西ロケの定番商店街にこだまするのは歓喜の雄たけびか、悲鳴か。
「M-1グランプリ2025」王者・たくろうの初冠番組として華々しく幕を開けるはずだった「たくろうの○○やってみたろう」。しかし、3月9日の初回放送で視聴者が目撃したのは、お祝いムードを粉砕する【デスゲームTAKUROW】による惨劇でした。
■前回までの振り返り〜テレビ史上類を見ない「仲間の処刑」〜
謎のゲームマスター・ジグロウによって、冠番組をデスゲーム会場へと変えられた赤木ときむら。彼らに課せられた最初の試練は、恩人であるチェリー大作戦の命を懸けたルービックキューブ・チャレンジでした。しかし、極限のプレッシャーの中で赤木は失敗。タイムアップと同時に、捕らえられていたチェリー大作戦・ねんどには無慈悲な電流が流れ、彼は「処刑」されました。残るチェリー大作戦・宗安を助けようと、タイムリミットが迫る中、懸命にミッションに挑むも失敗。最悪の結末を迎えます。
■ 第2の人質はオーサカクレオパトラの2人。生きたままロウ人形に！？
新たな人質として捕らえられたのは、オーサカクレオパトラ。彼らには、一滴、また一滴とロウがしたたり落ち・・・。
今回、ジグロウが指定した舞台は関西ロケの定番・尼崎中央商店街で、ミッションは「大阪のおばちゃんに愛されろ」。
・3級：アメちゃんをもらえ！
・2級：手料理を食べさせてもらえ！
・1級：家のお風呂を借りろ！
とレベル別に分けられたミッションをクリアしなければならない。制限時間の夕方5時までに全てをクリアできなければ、オーサカクレオパトラは生きたままロウ人形へと変えられてしまう。
■ 捨てたプライド。王者は大阪のおばちゃん家ので風呂に浸かれるのか
「尼崎は大阪でいいの？」とそもそもの前提に引っかかる赤木でしたが、やたらとゲームに乗り気のきむらとともに尼崎の商店街に乗り込みます。
与えられたミッションは一見、頼み込めばクリアできなくはなさそうではあるものの、ジグロウから「話芸を生業としているならば、『アメがほしい』などと直接頼んではならない」「おばちゃんの条件は『おばちゃんですか？』の問いに『はい』と答えた場合に限る」といった縛りを設けられ、苦戦を強いられます。刻一刻とタイムリミットが迫り、不穏な空気が流れる中、なんと2人の前に救世主が！果たして、尼崎の商店街に響くのは救出の歓喜か、それともロウ人形になる刹那の悲鳴か！？
