世界初、200GHz級の動作速度と高信頼性を両立した次世代光通信向けの受光素子を実現 〜データセンタ内をつなぐ毎秒3.2テラビット級の超高速光通信の実用化へ前進〜

図2 (a)既存受光素子との比較、(b)高周波特性と伝送実験のデモンストレーション、



(c)長期信頼性の評価結果









図3 本技術のポイント 図3 本技術のポイント







4．今後の展開



今後NTTでは、毎秒3.2テラビット級の高速光通信の実現に向けて、本受光素子技術を活用した各種高速デバイスの開発を推進していきます。また、NTTイノベーティブデバイス株式会社にて、本技術の製品化を進める予定です。



【用語解説】



※1．baud：



ボーと読む。シリアル通信において1秒間に何回信号の変調（状態変化）が行われるかを示す数値の単位。通信速度の指標として用いられ、値が大きいほど高速に通信できる。一方で、ヘルツは受光素子や回路が追従できる周波数帯域を表し、どちらも高速化に必要な指標である。



※2．毎秒3.2テラビットのイーサネットとボーレート：



ビット毎秒は「1秒間に送れる情報量（ビット）」を表す。現在よく使われるPAM-4という方式では、1回の信号で2ビットの情報を表せるため、200 GbaudのPAM-4は1つの波長（1レーン）あたり毎秒400ギガビット、400GbaudのPAM-4は毎秒800ギガビットの通信速度に相当します。このため、毎秒3.2テラビット級は、例として200GbaudのPAM-4なら8波長、400GbaudのPAM-4なら4波長を用いて信号を同時に送ることで実現できます。同じ通信速度なら、より高い400Gbaudを用いることで使用する波長数を減らせるため、送信器・合分波器（信号をまとめたり分けたりする部品）・受信器などの規模縮小やコスト低減に有利です。



※3．Ethernet Allianceの作成するロードマップ



https://ethernetalliance.org/wp-content/uploads/2025/12/EthernetRoadmap-2026-Side1-2-Final-2-RGB.pdf



※4．暗電流：



光を入射しない状態で、受光素子に逆バイアスを印加した際に流れる電流。主に欠陥起因の電流で、素子劣化・故障の指標として用いられる。



※5．Telcordia GR-468-CORE：



通信機器に使用される光電デバイス（レーザーダイオード、光増幅器、フォトダイオードなど）の信頼性保証に関する包括的な業界標準であり、機械的強度（振動、衝撃）、環境耐性（温度サイクル、高温高湿）、および寿命試験の条件と評価方法を規定するとともに、製品の長期的な安定稼働を担保する合格基準を示している。



※6．アレニウスの式：



化学反応の速度を表す数式。反応速度は温度に依存するため、高温で試験することで素子劣化の反応を加速させて、故障までの時間を推定することができる。



※7．導波路型：



光が横方向から入射し、化合物半導体でできた「導波路」と呼ばれる横長の層内を伝わりながら徐々に吸収させて、電気信号に変換する構造。



※8．垂直入射型：



半導体基板の表面または裏面に対して、光を垂直方向に入射する構造。有効な受光径が大きく、実装が容易なことから広く用いられている。



※9．超高速・高感度受光素子技術（NTT技術ジャーナル）



https://journal.ntt.co.jp/backnumber2/1210/files/jn201210057.pdf



単一走行キャリヤー・フォトダイオードとその応用（応用物理学会会誌「光学」）



https://annex.jsap.or.jp/photonics/kogaku/public/35-01-kaisetsu2.pdf



※10．アバランシェフォトダイオード：



高感度受信機に用いられる受光素子の一種。逆バイアス下でキャリアの衝突電離（アバランシェ増倍）を利用し、内部利得により微弱光を高精度に検出できる。



※11．エッチング精度：



3．技術のポイント（1）受光感度を高める干渉型の垂直入射構造受光素子の高速化と高感度化はトレードオフの関係にあります。光を吸収する層を薄くすると、光で生成された電荷（キャリア）が電極に到達するまでの時間（信号の応答時間）が短くなり、高速動作が可能になります。一方で、層が薄いほど光を吸収できる量が減るため、受光感度が低下します。そのため高速通信向けでは、長い距離で光を吸収でき感度を確保しやすい導波路型（※7）が用いられてきましたが、構造が複雑になりやすく信頼性の低下などが課題でした。一方で、垂直入射型（※8）は構造がシンプルで高信頼化が可能である一方、受光感度の確保が課題でした。NTTで長年培ってきた設計技術（※9）をさらに発展させ、光学設計とバンド設計をともに最適化することで、干渉によって光を閉じ込めて感度を高める垂直入射構造を開発しました（図3(a)）。本技術を用いることで、波長1310nm、動作速度200GHz級の受光素子で世界最高の受光感度を達成しました。（2）信頼性を高める階段状の反転型構造動作速度の向上には受光素子の小型化が重要です。しかしながら、小型化に伴って、劣化に弱い素子の側面を流れる暗電流の密度が増加し、故障につながることが課題でした。暗電流は素子の劣化状態を判断する代表的な指標であり、劣化とともに増加する傾向があります。一般に、初期状態の暗電流を低く抑えるほど、その後の増加も抑制されやすく、長期信頼性の向上に有利です。NTTでは、素子の動作領域を内部に閉じ込めて側面の暗電流を抑制する反転型構造を開発しました（図3(b)）。この構造は、素子を製造するための結晶成長などのプロセス難易度が極めて高くなりますが、反転型構造を活用したアバランシェフォトダイオード(APD)(※10)の実用化を推進してきたNTTの技術蓄積によって実現されました。一般的な受光素子の暗電流はnA（10億分の1アンペア）オーダーですが、本技術により初期状態の暗電流を世界最小級となるpA（1000分の1nA）オーダーまで低減し、高い信頼性を確立しました。（3）製造コストを低減する裏面への半導体レンズ集積技術動作速度の向上には受光素子の小型化が重要です。高い受光感度を得るためには、受光素子の中の光電変換領域と信号光が照射される位置を合わせる必要があります。これは、トランシーバの組み立ての際に位置ずれを抑える精密な技術が必要となり、コスト面で課題がありました。NTTは、半導体の凸レンズを受光素子に作り込み、受光領域を広げることで許容度（トレランス）を高める技術を開発しました。半導体を球面形状に加工するためには高いエッチング精度（※11）が必要となります。NTTでは、これまで培ってきた化合物半導体の高精度エッチング技術を活かすことで、受光素子への半導体レンズ集積を実現しました（図3(c)）。本技術を用いることで、光の位置ずれ許容度を2倍以上改善し、トランシーバの組み立てを効率化・低コスト化しました。