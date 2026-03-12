¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡Ø¥¨¥È¥é¥ó¥¸¥å ¥ª¡¼¥ô¥¡¡¼¥í¡¼¥É¡Ù¤ÎÂÎ¸³ÈÇ¤¬ËÜÆü¤«¤é½ç¼¡ÇÛ¿®³«»Ï¡ª

³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¡¡¼ÒÄ¹¡§Âçµ· ¿¿»Î¡Ë¤Ï¡¢3·î26ÆüÈ¯Çä¡Ö¥¨¥È¥é¥ó¥¸¥å ¥ª¡¼¥ô¥¡¡¼¥í¡¼¥É¡×¤ÎÂÎ¸³ÈÇ¤¬°ìÉô¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÊNintendo Switch¡¿PlayStation4¡¿PlayStation5¡Ë¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£









¥²¡¼¥à¤Î½øÈ×¤òÂÎ¸³¤Ç¤­¡¢¥×¥ì¥¤¥Ç¡¼¥¿¤Ï3·î26Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¤ÎÀ½ÉÊÈÇ¤Ë°ú·Ñ¤®¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£

ÃÏ¹ö¤Ç¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥é¥¤¥Õ¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¡¢¤¼¤ÒÍ·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª

¢¨Nintendo Switch¡¿PlayStation4¡¿PlayStation5¸þ¤±¤ÏËÜÆü¤«¤é¡¢Steam¸þ¤±¤Ï2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡£

¡üMy Nintendo Store¥¹¥È¥¢¥Ú¡¼¥¸

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000093408

¡üPlayStation Store¥¹¥È¥¢¥Ú¡¼¥¸

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0578-PPSA34234_00-0000000000000000

¡üSteam¥¹¥È¥¢¥Ú¡¼¥¸¡¡¢¨3·î13Æü¡Ê¶â¡ËÇÛ¿®Í½Äê

https://store.steampowered.com/app/3515480/_/

¡ÚÇÛ¿®ÍÑ¥Õ¥¡¥ó¥­¥Ã¥ÈÇÛÉÛ³«»Ï¡Û

ÂÎ¸³ÈÇ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢ÇÛ¿®ÍÑ¥Õ¥¡¥ó¥­¥Ã¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

https://etrange-overlord.com/topics/#id260312-2

ËÜÁÇºà¤ÏÆ°²èÇÛ¿®Åù¤Î¥Õ¥¡¥ó³èÆ°¤òÁÛÄê¤·¤¿ÁÇºà½¸¤Ç¤¹¡£

ÍøÍÑ¾ò·ï¤Ï¡Ö¥¨¥È¥é¥ó¥¸¥å ¥ª¡¼¥ô¥¡¡¼¥í¡¼¥É¡¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¸ø³«¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤Ë½à¤¸¤Þ¤¹¡£

https://etrange-overlord.com/guideline/

»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¸ø³«¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤òÉ¬¤º¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£

https://etrange-overlord.com/guideline/

¡ÚÂÎ¸³ÈÇÇÛ¿®µ­Ç°¡ª´¶ÁÛÅê¹Æ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â»Ü¡ª¡Û

ÂÎ¸³ÈÇ¤ÎÇÛ¿®¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢X¤Ç¤Î´¶ÁÛÅê¹Æ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£

°Ê²¼±þÊçÊýË¡¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾åÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

­¡ ¡Ö¥¨¥È¥é¥ó¥¸¥å ¥ª¡¼¥ô¥¡¡¼¥í¡¼¥É¡×¸ø¼°£Ø¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@etrange_game¡Ë¤ò¥Õ¥©¥í¡¼

­¢ #°­¥é¥ó¥¸¥åÂÎ¸³ÈÇ´¶ÁÛ ¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢ÂÎ¸³ÈÇ¤Î´¶ÁÛ¤ä¥¹¥¯¥·¥ç¤Ê¤É¤ò¼«Í³¤ËÅê¹Æ

­£ ÃêÁª¤Ç¹ë²Ú·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¡ª

¡ü±þÊç´ü´Ö

2026Ç¯3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç

¡ü·ÊÉÊ

¡¦Nintendo Switch Joy-Con(L) ¥Í¥ª¥ó¥Ö¥ë¡¼/(R) ¥Í¥ª¥ó¥ì¥Ã¥É ¡ß1Ì¾ÍÍ













¡¦Nintendo SwitchÍÑ¥²¡¼¥à¡Ö¥¨¥È¥é¥ó¥¸¥å ¥ª¡¼¥ô¥¡¡¼¥í¡¼¥É¡×ÄÌ¾ïÈÇ ¡ß3Ì¾ÍÍ







¡¦¶õµ¤ÆÉ¤ß¥³¥é¥Ü¥¤¥é¥¹¥È´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê70¡ß44mm¡Ë ¡ß20Ì¾ÍÍ











¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£

https://etrange-overlord.com/topics/#id260312-1

¢¨·ÊÉÊ¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¢¨·ÊÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤Ï4·î¾å½Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¢¨·ÇºÜ²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£

¡Ú¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È¥²¡¼¥à¥Õ¥§¥¹½ÐÅ¸·èÄê¡Û

2026Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦29Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþ¡¦¥Ù¥ë¥µ¡¼¥ë½©ÍÕ¸¶¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È¥²¡¼¥à¥Õ¥§¥¹! 2026¡Ù¤Ë¡Ø¥¨¥È¥é¥ó¥¸¥å ¥ª¡¼¥ô¥¡¡¼¥í¡¼¥É¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥²¡¼¥à¤ÎÂÎ¸³ÈÇ¤ò»îÍ·¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢»îÍ·¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ÎÇÛÉÛ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£

¤¼¤Ò²ñ¾ì¤ËÂ­¤ò¤ª±¿¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×

Ì¾¾Î¡¡¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È¥²¡¼¥à¥Õ¥§¥¹! 2026

³«ºÅ¾ì½ê¡¡¥Ù¥ë¥µ¡¼¥ë½©ÍÕ¸¶

³«ºÅÆü»þ¡¡2026Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦29Æü¡ÊÆü¡Ë Î¾Æü11:00¡Á18:00

¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://happinet-gamefes.com/

¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¡@Happinet_VG

¡ÚµþÅÔ¹ñºÝ¥Þ¥ó¥¬¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ

¿·Àî½¡Ê¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ·èÄê¡ª¡Û

¡Ö¥¨¥È¥é¥ó¥¸¥å ¥ª¡¼¥ô¥¡¡¼¥í¡¼¥É¡×¥Þ¥ó¥¬Âè2´¬¤È¥²¡¼¥à¤ÎÈ¯Çä¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢Ãø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î»Å³Ý¤±¿Í¤Ç¤¢¤ë¿·Àî½¡Ê¿»á¡Ê¹çÆ±²ñ¼Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ë¥Ã¥ÁÂåÉ½¡¢¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¡¦´îÂ¿»³Ï²Ì¡¡Ë¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£

²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¥¨¥È¥é¥ó¥¸¥å ¥ª¡¼¥ô¥¡¡¼¥í¡¼¥É¡×¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ä¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¤ÎÈÎÇä¤È¡¢¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ¤â¼Â»ÜÍ½Äê¡£¤¼¤Ò¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×

Ì¾¾Î¡¡Ã¯¤Ç¤â¤Ç¤­¤ë¾®Àâ¡¦¥Þ¥ó¥¬¡¦¥²¡¼¥àÁÏ½Ð½Ñ¡¡¡¼¡Ø¥¨¥È¥é¥ó¥¸¥å ¥ª¡¼¥ô¥¡¡¼¥í¡¼¥É¡Ù¤ò»öÎã¤Ë¡¼

½Ð±é¡¡¿·Àî½¡Ê¿¡Ê¹çÆ±²ñ¼Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ë¥Ã¥ÁÂåÉ½¡Ë

Ê¹¤­¼ê¡¡ØæÌðÂÙµª¡ÊµþÅÔ¹ñºÝ¥Þ¥ó¥¬¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à ³Ø·Ý¼¼°÷¡Ë

³«ºÅ¾ì½ê¡¡µþÅÔ¹ñºÝ¥Þ¥ó¥¬¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à

³«ºÅÆü»þ¡¡2026Ç¯4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë13:30¡Á15:00

ÎÁ¶â¡¡ÌµÎÁ¡¡¢¨¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ø¤ÎÆþ´ÛÎÁ¤ÏÊÌÅÓÉ¬Í×¤Ç¤¹

»²²ÃÊýË¡¡¡»öÁ°¿½¹þÀ©¡¦ÀèÃå½ç

¾ÜºÙ¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://kyotomm.jp/ee/novel-manga-game/

















¡Ø¥¨¥È¥é¥ó¥¸¥å ¥ª¡¼¥ô¥¡¡¼¥í¡¼¥É¡Ù







ÃÏ¹ö¤«¤éÀ®¤ê¤¢¤¬¤ë¡¢ÄË²÷¥¹¥È¡¼¥ê¡¼

¸ø¼ßÎá¾î¥¨¥È¥é¥ó¥¸¥å¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥í¡¼¥¼¥ó¥Ö¥ë¥¯¤Ï¡¢

²¦Â²°Å»¦Ì¤¿ë¤Îºá¤Ç½è·º¤µ¤ì¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤ÈÃÏ¹ö¤ËÂÄ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£

¤È¤³¤í¤¬Èà½÷¤Ï°ìÀÚÆ°¤¸¤º¡¢ºá¿Í¤òÀÕ¤á¤ë°­Ëâ¤¿¤Á¤¬½±¤¤³Ý¤«¤ë¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯»õ¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¡£

Èà½÷¤³¤½¤¬¶²¤ë¤Ù¤­°ÇËâË¡¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ê¡¢¸½À¤¤Ç¶²¤ì¤é¤ì¤¿¡ÈºÇ¶§¤Î°­½÷¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£

¶¯Âç¤ÊÎÏ¤È¼«Ê¬¤ò¶Ê¤²¤Ê¤¤¿Ä¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë°­¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤¿¥¨¥È¥é¥ó¥¸¥å¡£

½è·º¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ï³Ð¤¨¤¬¤Ê¤¯¤È¤â¡¢ÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ°¸þ¤­¤ËÀ¸¤­¤è¤¦¤È·è¿´¤·¤¿Èà½÷¤ÎÁ°¤Ë¡¢

ÃÏ¹ö¤Î½»¿Í¤äÀ¸Á°¤Ë±ï¤Î¤¢¤Ã¤¿¼Ô¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤È¸½¤ì¡Ä¡Ä

²Ì¤¿¤·¤Æ¥¨¥È¥é¥ó¥¸¥å¤Ï¡¢ÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤ò¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë²á¤´¤»¤ë¤Î¤«¡©

¤½¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤¬½è·º¤µ¤ì¤¿ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡©

¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê°­ÌòÎá¾î¤ÎËÁ¸±ëý¤¬¡¢¤¤¤ÞËë¤ò³«¤±¤ë¡£

¡ü¡Ø¥¨¥È¥é¥ó¥¸¥å ¥ª¡¼¥ô¥¡¡¼¥í¡¼¥É¡Ù¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥é¡¼

https://youtu.be/djL3DfyJNpA

¡Ú¥²¡¼¥à¥·¥¹¥Æ¥à¡Û

ÃÏ¹ö¤ËÂÄ¤È¤µ¤ì¤¿°­ÌòÎá¾î¥¨¥È¥é¥ó¥¸¥å¤¬¡¢À®¤ê¾å¤¬¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹ÄË²÷¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡£Ãç´Ö¤òÁý¤ä¤·¡¢Å¨¿Ø¤ò¥Ð¥È¥ë¤ÇÀ©°µ¤·¡¢ÃÏ¹ö¤òÀ©ÇÆ¤»¤è¡ª



¡ü¥®¥ß¥Ã¥¯Á´À¹¤ê¤Î¥Ð¥È¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸

¥Ð¥È¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¯¥ë¥¯¥ëÎ®¤ì¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê¥ì¡¼¥ó¡ÊÄÌ¾ÎSUSHI¥ì¡¼¥ó¡Ë¡£

¤ª½õ¤±¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÇúÃÆ¡¢µ¡½Æ¡¢½ÅÎÏÁõÃÖ¤Ê¤É¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤´¤È¤Ë"¥Ê¥Ë¥«"¤¬Î®¤ì¤Æ¤¯¤ë¡ª¡©

Å¨¤òÅÝ¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¥ì¡¼¥ó¤ò¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤µ¤»¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥®¥ß¥Ã¥¯¤ò¾è¤ê¤³¤Ê¤½¤¦¡ª

¡ü¤É¤ó¤ÊÀï½Ñ¤â³ð¤¨¤ë¡Ö²æ¤¬¤Þ¤Þ¡×¥«¥¹¥¿¥à

10¿Í°Ê¾å¤Î¥×¥ì¥¤¥¢¥Ö¥ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¶¯²½¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢

¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î¡Ö¥ì¡¼¥ó¡×¸ú²Ì¤â¥«¥¹¥¿¥à²ÄÇ½¡£

¼«Ê¬¤ÎÀïÎ¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤È¤³¤È¤ó¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¡¢¹ü¤Î¿ñ¤Þ¤Ç¤·¤ã¤Ö¤ê¤Ä¤¯¤»¡ª

¡ü°­ÌòÎá¾îÎ®¡¦ÃÏ¹öÅý°ì¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó

Ä¶¸ÄÀ­Åª¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤òÎ¨¤¤¤Æ¡¢¹¶¤á¤Æ¹¶¤á¤Æ¹¶¤á¤Þ¤¯¤ì¡ª¡¡

Ã¥¤Ã¤¿Å¨¿Ø¤ËÃç´Ö¤òÇÉ¸¯¤·¤ÆÄÉ¤¤Çí¤®¤·¤¿¤ê¡¢

°­Ëâ¤¿¤Á¤ÎÈ¿Íð¤ò¼£¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤ÏÊ¿ÏÂ¡©¤Ê¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥é¥¤¥Õ¡ª

¡ü¾Ð¤Ã¤Æµã¤±¤Æ²Î¤¤ÅÝ¤¹¡¢°Û¿§¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë³è·à





¥Õ¥ë¥Ü¥¤¥¹¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥·¡¼¥ó¤È¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë±é½Ð¤¬¡¢ÇËÅ·¹Ó¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£






°ì½ï¤Ë²Î¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤âº£Æü¤«¤é¥¨¥È¥é¥ó¥¸¥å·³¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¡ª

¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ð¥È¥ë¡¡¥Ç¥â±ÇÁü

https://youtu.be/OAH3WOHBZME

¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¡¥Ç¥â±ÇÁü

https://youtu.be/AM1pfaIZXLk

¡ÚËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¡Û

ËÜºî¤Ï´îÂ¿»³Ï²Ì¡»á¤Î¡È°­ÌòÎá¾î¤â¤Î¡ÉWEB¾®Àâ¡Ö¥¨¥È¥é¥ó¥¸¥å ¥ª¡¼¥ô¥¡¡¼¥í¡¼¥É¡×¤¬¸¶ºî¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¥²¡¼¥à¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¿·Àî½¡Ê¿»á¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡ØRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡Ù¤ÎÂçÄÍ¿¿°ìÏº»á¤¬Ã´Åö¤·¡¢´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¥«¥ª¥¹¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¡¢¸ÄÀ­¤ÈÌ¥ÎÏ¤¬¤Û¤È¤Ð¤·¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡£¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤­¤¿¥¸¥§¥à¥É¥í¥Ã¥×¤¬³«È¯¤ò¼ê¤¬¤±¡¢ÃæÆÇÀ­¤Î¹â¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤Ë²Ã¤¨¡¢½÷À­VTuber¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×½êÂ°¡¢³Ñ´¬¤ï¤¿¤á¤ÈÇò¾å¥Õ¥Ö¥­¤¬¥­¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£2¿Í¤Î¹¥±é¤¬¡¢¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥¨¥È¥é¥ó¥¸¥å¡×¤ÎÀ¤³¦¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£³Ñ´¬¤ï¤¿¤á²Î¾§¡¢Elements Garden¤Î¾å¾¾ÈÏ¹¯»áºî¶Ê¤Î¼çÂê²Î¤âÉ¬Ä°¤Ç¤¹¡£

Web¾®Àâ¥µ¥¤¥È¡Ø¥­¥Þ¥¤¥éÊ¸¸Ë¡Ù¤Ê¤É¤ÇÌµÎÁ¸ø³«Ãæ¤Î´îÂ¿»³Ï²Ì¡»á¤Ë¤è¤ë¾®ÀâÈÇ¤Î¤Û¤«¡¢KADOKAWA¡ØÅÅ·â¥Þ¥ª¥¦¡Ù¤Ç¤Ï¤Ø¤«¤È¤óÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ÈÇ¤âÏ¢ºÜÃæ¡£

¥²¡¼¥à¤À¤±¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¥¨¥È¥é¥ó¥¸¥å¤¿¤Á¤ÎËÁ¸±ëý¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª

¡ÚÀ½ÉÊ¾ðÊó¡ÊÆüËÜ¹ñÆâÈÇ¡Ë¡Û



¥¿¥¤¥È¥ë¡¡¡¡¡¡¥¨¥È¥é¥ó¥¸¥å ¥ª¡¼¥ô¥¡¡¼¥í¡¼¥É




ÂÐ±þµ¡¼ï¡¡¡¡¡¡¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡§Nintendo Switch¡¿Nintendo Switch Lite

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡§Nintendo Switch¡¿Nintendo Switch Lite¡¿PlayStation4¡¿PlayStation5¡¿PC

È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯3·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë

¥¸¥ã¥ó¥ë¡¡¡¡¡¡SUSHI¥ì¡¼¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼

¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡¡¡¡1¿Í¡Ê¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤µ¡Ç½¤Ç¤Ï4¿Í¤Þ¤ÇÂÐ±þ¡Ë

CERO¡¡¡¡¡¡¡¡¿³ººÍ½Äê

´õË¾¾®Çä²Á³Ê

¡ÚNintendo Switch™¡Û

¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÄÌ¾ïÈÇ¡¡8,580±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÈÇ¡¡8,580±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸½é²ó¸ÂÄêÈÇ¡¡12,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

¡ÚPlayStation®4/PlayStation®5¡Û

¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÈÇ¡¡8,580±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

¡ÚPC¡ÊSteam®¡Ë¡Û

¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÈÇ¡¡8,580±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§´îÂ¿»³Ï²Ì¡

¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¿·Àî½¡Ê¿¡Ê¹çÆ±²ñ¼Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ë¥Ã¥Á¡Ë

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÂçÄÍ¿¿°ìÏº

³«È¯¡§¥¸¥§¥à¥É¥í¥Ã¥×³ô¼°²ñ¼Ò

È¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼

¡ãÄÌ¾ïÈÇ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡ä















¡ã¸ÂÄêÈÇ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡ä











¡Ø¥¨¥È¥é¥ó¥¸¥å ¥ª¡¼¥ô¥¡¡¼¥í¡¼¥É¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È

https://etrange-overlord.com/

¡Ø¥¨¥È¥é¥ó¥¸¥å ¥ª¡¼¥ô¥¡¡¼¥í¡¼¥É¡ÙX¥¢¥«¥¦¥ó¥È

https://x.com/etrange_game

·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥²¡¼¥à²èÌÌ¤Ï¡¢³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

·ÇºÜÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£

©Nintendo Switch¤ÏÇ¤Å·Æ²¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£

©¥×¥ì¥¤¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥¯¡É¡¢¡ÈPlayStation¡É¡¢¡ÈPS5¥í¥´¡É ¤ª¤è¤Ó¡ÈPS4¥í¥´¡É¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ë¡¼¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£

©2025 Valve Corporation. Steam ¤ª¤è¤Ó Steam ¥í¥´¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤ÎValve Corporation ¤Î¾¦É¸¤ª¤è¤Ó¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£

©SuperNiche LLC / BROCCOLI Co., Ltd, Published by NIS America, Inc. Developed by Gemdrops, Inc.

ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè

³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼

¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ë¡¼¥×¡¡ÀëÅÁ¥Á¡¼¥à

TEL: 03-5946-2811¡ÊÂå¡Ë