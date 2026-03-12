¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡Ø¥¨¥È¥é¥ó¥¸¥å ¥ª¡¼¥ô¥¡¡¼¥í¡¼¥É¡Ù¤ÎÂÎ¸³ÈÇ¤¬ËÜÆü¤«¤é½ç¼¡ÇÛ¿®³«»Ï¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¡¡¼ÒÄ¹¡§Âçµ· ¿¿»Î¡Ë¤Ï¡¢3·î26ÆüÈ¯Çä¡Ö¥¨¥È¥é¥ó¥¸¥å ¥ª¡¼¥ô¥¡¡¼¥í¡¼¥É¡×¤ÎÂÎ¸³ÈÇ¤¬°ìÉô¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÊNintendo Switch¡¿PlayStation4¡¿PlayStation5¡Ë¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥²¡¼¥à¤Î½øÈ×¤òÂÎ¸³¤Ç¤¡¢¥×¥ì¥¤¥Ç¡¼¥¿¤Ï3·î26Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¤ÎÀ½ÉÊÈÇ¤Ë°ú·Ñ¤®¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÃÏ¹ö¤Ç¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥é¥¤¥Õ¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¡¢¤¼¤ÒÍ·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨Nintendo Switch¡¿PlayStation4¡¿PlayStation5¸þ¤±¤ÏËÜÆü¤«¤é¡¢Steam¸þ¤±¤Ï2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡üMy Nintendo Store¥¹¥È¥¢¥Ú¡¼¥¸
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000093408
¡üPlayStation Store¥¹¥È¥¢¥Ú¡¼¥¸
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0578-PPSA34234_00-0000000000000000
¡üSteam¥¹¥È¥¢¥Ú¡¼¥¸¡¡¢¨3·î13Æü¡Ê¶â¡ËÇÛ¿®Í½Äê
https://store.steampowered.com/app/3515480/_/
¡ÚÇÛ¿®ÍÑ¥Õ¥¡¥ó¥¥Ã¥ÈÇÛÉÛ³«»Ï¡Û
ÂÎ¸³ÈÇ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÇÛ¿®ÍÑ¥Õ¥¡¥ó¥¥Ã¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
https://etrange-overlord.com/topics/#id260312-2
ËÜÁÇºà¤ÏÆ°²èÇÛ¿®Åù¤Î¥Õ¥¡¥ó³èÆ°¤òÁÛÄê¤·¤¿ÁÇºà½¸¤Ç¤¹¡£
ÍøÍÑ¾ò·ï¤Ï¡Ö¥¨¥È¥é¥ó¥¸¥å ¥ª¡¼¥ô¥¡¡¼¥í¡¼¥É¡¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¸ø³«¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤Ë½à¤¸¤Þ¤¹¡£
https://etrange-overlord.com/guideline/
»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¸ø³«¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤òÉ¬¤º¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://etrange-overlord.com/guideline/
¡ÚÂÎ¸³ÈÇÇÛ¿®µÇ°¡ª´¶ÁÛÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â»Ü¡ª¡Û
ÂÎ¸³ÈÇ¤ÎÇÛ¿®¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢X¤Ç¤Î´¶ÁÛÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼±þÊçÊýË¡¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾åÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ ¡Ö¥¨¥È¥é¥ó¥¸¥å ¥ª¡¼¥ô¥¡¡¼¥í¡¼¥É¡×¸ø¼°£Ø¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@etrange_game¡Ë¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
¢ #°¥é¥ó¥¸¥åÂÎ¸³ÈÇ´¶ÁÛ ¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢ÂÎ¸³ÈÇ¤Î´¶ÁÛ¤ä¥¹¥¯¥·¥ç¤Ê¤É¤ò¼«Í³¤ËÅê¹Æ
£ ÃêÁª¤Ç¹ë²Ú·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¡ª
¡ü±þÊç´ü´Ö
2026Ç¯3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¡ü·ÊÉÊ
¡¦Nintendo Switch Joy-Con(L) ¥Í¥ª¥ó¥Ö¥ë¡¼/(R) ¥Í¥ª¥ó¥ì¥Ã¥É ¡ß1Ì¾ÍÍ
¡¦Nintendo SwitchÍÑ¥²¡¼¥à¡Ö¥¨¥È¥é¥ó¥¸¥å ¥ª¡¼¥ô¥¡¡¼¥í¡¼¥É¡×ÄÌ¾ïÈÇ ¡ß3Ì¾ÍÍ
¡¦¶õµ¤ÆÉ¤ß¥³¥é¥Ü¥¤¥é¥¹¥È´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê70¡ß44mm¡Ë ¡ß20Ì¾ÍÍ
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://etrange-overlord.com/topics/#id260312-1
¢¨·ÊÉÊ¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨·ÊÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤Ï4·î¾å½Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È¥²¡¼¥à¥Õ¥§¥¹½ÐÅ¸·èÄê¡Û
2026Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦29Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþ¡¦¥Ù¥ë¥µ¡¼¥ë½©ÍÕ¸¶¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È¥²¡¼¥à¥Õ¥§¥¹! 2026¡Ù¤Ë¡Ø¥¨¥È¥é¥ó¥¸¥å ¥ª¡¼¥ô¥¡¡¼¥í¡¼¥É¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥²¡¼¥à¤ÎÂÎ¸³ÈÇ¤ò»îÍ·¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»îÍ·¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ÎÇÛÉÛ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò²ñ¾ì¤ËÂ¤ò¤ª±¿¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
Ì¾¾Î¡¡¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È¥²¡¼¥à¥Õ¥§¥¹! 2026
³«ºÅ¾ì½ê¡¡¥Ù¥ë¥µ¡¼¥ë½©ÍÕ¸¶
³«ºÅÆü»þ¡¡2026Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦29Æü¡ÊÆü¡Ë Î¾Æü11:00¡Á18:00
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://happinet-gamefes.com/
¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¡@Happinet_VG
¡ÚµþÅÔ¹ñºÝ¥Þ¥ó¥¬¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ
¿·Àî½¡Ê¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ·èÄê¡ª¡Û
¡Ö¥¨¥È¥é¥ó¥¸¥å ¥ª¡¼¥ô¥¡¡¼¥í¡¼¥É¡×¥Þ¥ó¥¬Âè2´¬¤È¥²¡¼¥à¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Ãø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î»Å³Ý¤±¿Í¤Ç¤¢¤ë¿·Àî½¡Ê¿»á¡Ê¹çÆ±²ñ¼Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ë¥Ã¥ÁÂåÉ½¡¢¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¡¦´îÂ¿»³Ï²Ì¡¡Ë¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¥¨¥È¥é¥ó¥¸¥å ¥ª¡¼¥ô¥¡¡¼¥í¡¼¥É¡×¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ä¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¤ÎÈÎÇä¤È¡¢¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ¤â¼Â»ÜÍ½Äê¡£¤¼¤Ò¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
Ì¾¾Î¡¡Ã¯¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¾®Àâ¡¦¥Þ¥ó¥¬¡¦¥²¡¼¥àÁÏ½Ð½Ñ¡¡¡¼¡Ø¥¨¥È¥é¥ó¥¸¥å ¥ª¡¼¥ô¥¡¡¼¥í¡¼¥É¡Ù¤ò»öÎã¤Ë¡¼
½Ð±é¡¡¿·Àî½¡Ê¿¡Ê¹çÆ±²ñ¼Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ë¥Ã¥ÁÂåÉ½¡Ë
Ê¹¤¼ê¡¡ØæÌðÂÙµª¡ÊµþÅÔ¹ñºÝ¥Þ¥ó¥¬¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à ³Ø·Ý¼¼°÷¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡¡µþÅÔ¹ñºÝ¥Þ¥ó¥¬¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à
³«ºÅÆü»þ¡¡2026Ç¯4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë13:30¡Á15:00
ÎÁ¶â¡¡ÌµÎÁ¡¡¢¨¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ø¤ÎÆþ´ÛÎÁ¤ÏÊÌÅÓÉ¬Í×¤Ç¤¹
»²²ÃÊýË¡¡¡»öÁ°¿½¹þÀ©¡¦ÀèÃå½ç
¾ÜºÙ¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://kyotomm.jp/ee/novel-manga-game/
¡Ø¥¨¥È¥é¥ó¥¸¥å ¥ª¡¼¥ô¥¡¡¼¥í¡¼¥É¡Ù
ÃÏ¹ö¤«¤éÀ®¤ê¤¢¤¬¤ë¡¢ÄË²÷¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¸ø¼ßÎá¾î¥¨¥È¥é¥ó¥¸¥å¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥í¡¼¥¼¥ó¥Ö¥ë¥¯¤Ï¡¢
²¦Â²°Å»¦Ì¤¿ë¤Îºá¤Ç½è·º¤µ¤ì¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤ÈÃÏ¹ö¤ËÂÄ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬Èà½÷¤Ï°ìÀÚÆ°¤¸¤º¡¢ºá¿Í¤òÀÕ¤á¤ë°Ëâ¤¿¤Á¤¬½±¤¤³Ý¤«¤ë¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯»õ¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¡£
Èà½÷¤³¤½¤¬¶²¤ë¤Ù¤°ÇËâË¡¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ê¡¢¸½À¤¤Ç¶²¤ì¤é¤ì¤¿¡ÈºÇ¶§¤Î°½÷¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¶¯Âç¤ÊÎÏ¤È¼«Ê¬¤ò¶Ê¤²¤Ê¤¤¿Ä¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë°¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤¿¥¨¥È¥é¥ó¥¸¥å¡£
½è·º¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ï³Ð¤¨¤¬¤Ê¤¯¤È¤â¡¢ÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤è¤¦¤È·è¿´¤·¤¿Èà½÷¤ÎÁ°¤Ë¡¢
ÃÏ¹ö¤Î½»¿Í¤äÀ¸Á°¤Ë±ï¤Î¤¢¤Ã¤¿¼Ô¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤È¸½¤ì¡Ä¡Ä
²Ì¤¿¤·¤Æ¥¨¥È¥é¥ó¥¸¥å¤Ï¡¢ÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤ò¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë²á¤´¤»¤ë¤Î¤«¡©
¤½¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤¬½è·º¤µ¤ì¤¿ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê°ÌòÎá¾î¤ÎËÁ¸±ëý¤¬¡¢¤¤¤ÞËë¤ò³«¤±¤ë¡£
¡ü¡Ø¥¨¥È¥é¥ó¥¸¥å ¥ª¡¼¥ô¥¡¡¼¥í¡¼¥É¡Ù¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥é¡¼
https://youtu.be/djL3DfyJNpA
¡Ú¥²¡¼¥à¥·¥¹¥Æ¥à¡Û
ÃÏ¹ö¤ËÂÄ¤È¤µ¤ì¤¿°ÌòÎá¾î¥¨¥È¥é¥ó¥¸¥å¤¬¡¢À®¤ê¾å¤¬¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹ÄË²÷¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡£Ãç´Ö¤òÁý¤ä¤·¡¢Å¨¿Ø¤ò¥Ð¥È¥ë¤ÇÀ©°µ¤·¡¢ÃÏ¹ö¤òÀ©ÇÆ¤»¤è¡ª
¡ü¥®¥ß¥Ã¥¯Á´À¹¤ê¤Î¥Ð¥È¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸
¥Ð¥È¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¯¥ë¥¯¥ëÎ®¤ì¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê¥ì¡¼¥ó¡ÊÄÌ¾ÎSUSHI¥ì¡¼¥ó¡Ë¡£
¤ª½õ¤±¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÇúÃÆ¡¢µ¡½Æ¡¢½ÅÎÏÁõÃÖ¤Ê¤É¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤´¤È¤Ë"¥Ê¥Ë¥«"¤¬Î®¤ì¤Æ¤¯¤ë¡ª¡©
Å¨¤òÅÝ¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¥ì¡¼¥ó¤ò¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤µ¤»¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥®¥ß¥Ã¥¯¤ò¾è¤ê¤³¤Ê¤½¤¦¡ª
¡ü¤É¤ó¤ÊÀï½Ñ¤â³ð¤¨¤ë¡Ö²æ¤¬¤Þ¤Þ¡×¥«¥¹¥¿¥à
10¿Í°Ê¾å¤Î¥×¥ì¥¤¥¢¥Ö¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¶¯²½¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢
¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î¡Ö¥ì¡¼¥ó¡×¸ú²Ì¤â¥«¥¹¥¿¥à²ÄÇ½¡£
¼«Ê¬¤ÎÀïÎ¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤È¤³¤È¤ó¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¡¢¹ü¤Î¿ñ¤Þ¤Ç¤·¤ã¤Ö¤ê¤Ä¤¯¤»¡ª
¡ü°ÌòÎá¾îÎ®¡¦ÃÏ¹öÅý°ì¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
Ä¶¸ÄÀÅª¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤òÎ¨¤¤¤Æ¡¢¹¶¤á¤Æ¹¶¤á¤Æ¹¶¤á¤Þ¤¯¤ì¡ª¡¡
Ã¥¤Ã¤¿Å¨¿Ø¤ËÃç´Ö¤òÇÉ¸¯¤·¤ÆÄÉ¤¤Çí¤®¤·¤¿¤ê¡¢
°Ëâ¤¿¤Á¤ÎÈ¿Íð¤ò¼£¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤ÏÊ¿ÏÂ¡©¤Ê¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥é¥¤¥Õ¡ª
¡ü¾Ð¤Ã¤Æµã¤±¤Æ²Î¤¤ÅÝ¤¹¡¢°Û¿§¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë³è·à
°ì½ï¤Ë²Î¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤âº£Æü¤«¤é¥¨¥È¥é¥ó¥¸¥å·³¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¡ª
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ð¥È¥ë¡¡¥Ç¥â±ÇÁü
https://youtu.be/OAH3WOHBZME
¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¡¥Ç¥â±ÇÁü
https://youtu.be/AM1pfaIZXLk
¡ÚËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¡Û
ËÜºî¤Ï´îÂ¿»³Ï²Ì¡»á¤Î¡È°ÌòÎá¾î¤â¤Î¡ÉWEB¾®Àâ¡Ö¥¨¥È¥é¥ó¥¸¥å ¥ª¡¼¥ô¥¡¡¼¥í¡¼¥É¡×¤¬¸¶ºî¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¥²¡¼¥à¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¿·Àî½¡Ê¿»á¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡ØRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡Ù¤ÎÂçÄÍ¿¿°ìÏº»á¤¬Ã´Åö¤·¡¢´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¥«¥ª¥¹¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¡¢¸ÄÀ¤ÈÌ¥ÎÏ¤¬¤Û¤È¤Ð¤·¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡£¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¥¸¥§¥à¥É¥í¥Ã¥×¤¬³«È¯¤ò¼ê¤¬¤±¡¢ÃæÆÇÀ¤Î¹â¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤Ë²Ã¤¨¡¢½÷ÀVTuber¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×½êÂ°¡¢³Ñ´¬¤ï¤¿¤á¤ÈÇò¾å¥Õ¥Ö¥¤¬¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£2¿Í¤Î¹¥±é¤¬¡¢¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥¨¥È¥é¥ó¥¸¥å¡×¤ÎÀ¤³¦¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£³Ñ´¬¤ï¤¿¤á²Î¾§¡¢Elements Garden¤Î¾å¾¾ÈÏ¹¯»áºî¶Ê¤Î¼çÂê²Î¤âÉ¬Ä°¤Ç¤¹¡£
Web¾®Àâ¥µ¥¤¥È¡Ø¥¥Þ¥¤¥éÊ¸¸Ë¡Ù¤Ê¤É¤ÇÌµÎÁ¸ø³«Ãæ¤Î´îÂ¿»³Ï²Ì¡»á¤Ë¤è¤ë¾®ÀâÈÇ¤Î¤Û¤«¡¢KADOKAWA¡ØÅÅ·â¥Þ¥ª¥¦¡Ù¤Ç¤Ï¤Ø¤«¤È¤óÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ÈÇ¤âÏ¢ºÜÃæ¡£
¥²¡¼¥à¤À¤±¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¥¨¥È¥é¥ó¥¸¥å¤¿¤Á¤ÎËÁ¸±ëý¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÚÀ½ÉÊ¾ðÊó¡ÊÆüËÜ¹ñÆâÈÇ¡Ë¡Û
ÂÐ±þµ¡¼ï¡¡¡¡¡¡¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡§Nintendo Switch¡¿Nintendo Switch Lite
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡§Nintendo Switch¡¿Nintendo Switch Lite¡¿PlayStation4¡¿PlayStation5¡¿PC
È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯3·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¥¸¥ã¥ó¥ë¡¡¡¡¡¡SUSHI¥ì¡¼¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡¡¡¡1¿Í¡Ê¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤µ¡Ç½¤Ç¤Ï4¿Í¤Þ¤ÇÂÐ±þ¡Ë
CERO¡¡¡¡¡¡¡¡¿³ººÍ½Äê
´õË¾¾®Çä²Á³Ê
¡ÚNintendo Switch™¡Û
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÄÌ¾ïÈÇ¡¡8,580±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÈÇ¡¡8,580±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸½é²ó¸ÂÄêÈÇ¡¡12,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚPlayStation®4/PlayStation®5¡Û
¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÈÇ¡¡8,580±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚPC¡ÊSteam®¡Ë¡Û
¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÈÇ¡¡8,580±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§´îÂ¿»³Ï²Ì¡
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¿·Àî½¡Ê¿¡Ê¹çÆ±²ñ¼Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ë¥Ã¥Á¡Ë
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÂçÄÍ¿¿°ìÏº
³«È¯¡§¥¸¥§¥à¥É¥í¥Ã¥×³ô¼°²ñ¼Ò
È¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼
¡ãÄÌ¾ïÈÇ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡ä
¡ã¸ÂÄêÈÇ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡ä
¡Ø¥¨¥È¥é¥ó¥¸¥å ¥ª¡¼¥ô¥¡¡¼¥í¡¼¥É¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://etrange-overlord.com/
¡Ø¥¨¥È¥é¥ó¥¸¥å ¥ª¡¼¥ô¥¡¡¼¥í¡¼¥É¡ÙX¥¢¥«¥¦¥ó¥È
https://x.com/etrange_game
·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥²¡¼¥à²èÌÌ¤Ï¡¢³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
·ÇºÜÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
©Nintendo Switch¤ÏÇ¤Å·Æ²¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
©¥×¥ì¥¤¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥¯¡É¡¢¡ÈPlayStation¡É¡¢¡ÈPS5¥í¥´¡É ¤ª¤è¤Ó¡ÈPS4¥í¥´¡É¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ë¡¼¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
©2025 Valve Corporation. Steam ¤ª¤è¤Ó Steam ¥í¥´¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤ÎValve Corporation ¤Î¾¦É¸¤ª¤è¤Ó¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
©SuperNiche LLC / BROCCOLI Co., Ltd, Published by NIS America, Inc. Developed by Gemdrops, Inc.
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼
¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ë¡¼¥×¡¡ÀëÅÁ¥Á¡¼¥à
TEL: 03-5946-2811¡ÊÂå¡Ë
