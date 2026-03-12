こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
日本女子大学の大学改革の現在地がわかる新スペシャルサイトを公開 ―「先を駆ける、日本女子大」を大学改革のキーメッセージに新ビジュアルと未来へ向けた3大アップデートを公開―
⽇本⼥⼦⼤学（東京都⽂京区、学⻑：篠原聡⼦）は、創立120周年を機に進めてきた大学改革の全体像をまとめたスペシャルサイトを公開しました。本サイトでは、これまでに本学が行ってきた「学部学科再編」「学びのボーダレス化」「タイムレスな学び」の3大アップデートを中心に、大学改革の全貌だけでなく、本学が強化する学びについて紹介しています。
サイト内では、青空を背景に、浮遊、駆け上がる、飛ぶといった動きを感じさせる女性像を配置し、新たに発表する大学改革のキーメッセージ「先を駆ける、日本女子大」を受けて、「先を駆ける」姿勢を象徴的に表現しました。余計な要素を削ぎ落としたシンプルなデザインにより、見る人の想像力を喚起し、力強く前進する女性像を描き出します。
今回公開したスペシャルサイトは、本学の学びの専門性を深める「深化」と時代の先を駆ける「進化」を示すものです。本学は、いつの時代にも先頭に立って自ら道を切り拓く女性を育てていくことを使命とし、これからも未来へ向けた大学改革を進めてまいります。
大学改革スペシャルサイト： https://www3.jwu.ac.jp/fc/public/unv/jwu_vision/
■「先を駆ける、日本女子大」に込められた思い
本学が進める大学改革は、学びの環境だけでなく、そこで育まれる学生1人ひとりの姿勢にも変化をもたらすことを目指しています。本学が掲げる大学改革のキーメッセージ「先を駆ける、日本女子大」には、いつの時代にも先頭に立って自ら道を切り拓く女性を育てたいという想いが込められています。その想いを言葉にしたのが、以下のメッセージです。
先を駆ける。
それは、専門知識と経験の両方を活かし、
分野の最前線を走りつづける覚悟。
どんな時も自分にできることがあると信じ、
みずから社会を引っ張っていく 胆力。
そして、今ここにある社会をよくするために、
進んでイニシアチブをとれる、オーナーシップ精神。
それらは個を尊重する専門教育と、
分野を超えた多様な学びによって育まれます。
軽やかに、垣根をこえて、世界へ。
日本女子大学は、
その先の未来を駆ける女性たちを輩出します。
■「先を駆ける、日本女子大」の3大アップデート
本サイトでは、日本女子大学が進める大学改革を「学部学科再編」「学びのボーダレス化」「タイムレスな学び」という3つの柱に整理し、現在進行している全学的なアップデートをわかりやすく紹介しています。
1．学部学科再編
本学では、より時代の変化や社会のニーズに応じた学びへの発展・深化を目指し、2022年度より学部学科再編を進めており、2028年度までに9学部16学科体制へ移行する構想を推進しています。本サイトでは、学部学科再編のロードマップや、文理融合の女子総合大学として発展する本学の未来像をわかりやすく示しています。
2．学びのボーダレス化
全学部・全学科の学生が1つのキャンパスに集う環境を活かし、学問領域や学年の垣根を越えて文理を問わず協働できる仕組みを強化。専門性を高めると同時に、クロスサイエンス、海外留学、地域・社会連携、学部を超えた活動を通して、文理が融合し、多様な価値観が日常的に交差する「顔の見える横断的な学び」を促進します。
3．タイムレスな学び
在学中だけでなく、卒業・修了後も大学に戻り学び続けられる環境を整備。2026年4月には「JWUキャリアライフセンター」を開設し、企業や官庁、教育機関とも連携しながら、キャリアの節目で大学に戻り専門性を深めることができる、女性の一生涯をサポートする長期的な教育・支援を行っていきます。
■大学改革スペシャルサイト
URL：https://www3.jwu.ac.jp/fc/public/unv/jwu_vision/
※上記記載内容については、構想段階のものが含まれており、今後⽂部科学省への相談結果により名称も含め変更することもあります。
【日本女子大学について】
日本女子大学は、日本初の組織的な女子高等教育機関として創立し、2021年に120周年を迎えました。私立女子大学唯一の理学部を有し、文理融合の教育環境をもつ女子総合大学です。「私が動く、世界がひらく。」のタグラインのもと、自ら学び、自ら行動し、新しい価値を創造できる人材を育てています。昨年度は「建築デザイン学部」を開設し、今年度には「食科学部」を開設しました。さらに2026年度に文学部2学科の名称変更を予定し、2027年度には「経済学部（仮称）」の開設（構想中）、2028年度には「ファッションデザイン学部（仮称）」および「人間科学部（仮称）」の開設（構想中）と、継続して大学改革を進めていきます。詳しくは、https://www.jwu.ac.jpをご覧ください。
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人 日本女子大学 法人企画部 広報課
住所：〒112-8681 東京都文京区目白台2-8-1
TEL：03-5981-3163
メール：n-pr@atlas.jwu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
今回公開したスペシャルサイトは、本学の学びの専門性を深める「深化」と時代の先を駆ける「進化」を示すものです。本学は、いつの時代にも先頭に立って自ら道を切り拓く女性を育てていくことを使命とし、これからも未来へ向けた大学改革を進めてまいります。
大学改革スペシャルサイト： https://www3.jwu.ac.jp/fc/public/unv/jwu_vision/
■「先を駆ける、日本女子大」に込められた思い
本学が進める大学改革は、学びの環境だけでなく、そこで育まれる学生1人ひとりの姿勢にも変化をもたらすことを目指しています。本学が掲げる大学改革のキーメッセージ「先を駆ける、日本女子大」には、いつの時代にも先頭に立って自ら道を切り拓く女性を育てたいという想いが込められています。その想いを言葉にしたのが、以下のメッセージです。
先を駆ける。
それは、専門知識と経験の両方を活かし、
分野の最前線を走りつづける覚悟。
どんな時も自分にできることがあると信じ、
みずから社会を引っ張っていく 胆力。
そして、今ここにある社会をよくするために、
進んでイニシアチブをとれる、オーナーシップ精神。
それらは個を尊重する専門教育と、
分野を超えた多様な学びによって育まれます。
軽やかに、垣根をこえて、世界へ。
日本女子大学は、
その先の未来を駆ける女性たちを輩出します。
■「先を駆ける、日本女子大」の3大アップデート
本サイトでは、日本女子大学が進める大学改革を「学部学科再編」「学びのボーダレス化」「タイムレスな学び」という3つの柱に整理し、現在進行している全学的なアップデートをわかりやすく紹介しています。
1．学部学科再編
本学では、より時代の変化や社会のニーズに応じた学びへの発展・深化を目指し、2022年度より学部学科再編を進めており、2028年度までに9学部16学科体制へ移行する構想を推進しています。本サイトでは、学部学科再編のロードマップや、文理融合の女子総合大学として発展する本学の未来像をわかりやすく示しています。
2．学びのボーダレス化
全学部・全学科の学生が1つのキャンパスに集う環境を活かし、学問領域や学年の垣根を越えて文理を問わず協働できる仕組みを強化。専門性を高めると同時に、クロスサイエンス、海外留学、地域・社会連携、学部を超えた活動を通して、文理が融合し、多様な価値観が日常的に交差する「顔の見える横断的な学び」を促進します。
3．タイムレスな学び
在学中だけでなく、卒業・修了後も大学に戻り学び続けられる環境を整備。2026年4月には「JWUキャリアライフセンター」を開設し、企業や官庁、教育機関とも連携しながら、キャリアの節目で大学に戻り専門性を深めることができる、女性の一生涯をサポートする長期的な教育・支援を行っていきます。
■大学改革スペシャルサイト
URL：https://www3.jwu.ac.jp/fc/public/unv/jwu_vision/
※上記記載内容については、構想段階のものが含まれており、今後⽂部科学省への相談結果により名称も含め変更することもあります。
【日本女子大学について】
日本女子大学は、日本初の組織的な女子高等教育機関として創立し、2021年に120周年を迎えました。私立女子大学唯一の理学部を有し、文理融合の教育環境をもつ女子総合大学です。「私が動く、世界がひらく。」のタグラインのもと、自ら学び、自ら行動し、新しい価値を創造できる人材を育てています。昨年度は「建築デザイン学部」を開設し、今年度には「食科学部」を開設しました。さらに2026年度に文学部2学科の名称変更を予定し、2027年度には「経済学部（仮称）」の開設（構想中）、2028年度には「ファッションデザイン学部（仮称）」および「人間科学部（仮称）」の開設（構想中）と、継続して大学改革を進めていきます。詳しくは、https://www.jwu.ac.jpをご覧ください。
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人 日本女子大学 法人企画部 広報課
住所：〒112-8681 東京都文京区目白台2-8-1
TEL：03-5981-3163
メール：n-pr@atlas.jwu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/