2026年3月12日



日鉄ソリューションズ株式会社





SnowflakePartner Networkにて『PREMIER』認定を取得



〜dbt Labs社とのリセラー・パートナーシップ契約を開始〜

日鉄ソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：玉置 和彦、以下「NSSOL」）は、Snowflake社のSnowflake Partner Networkにおいて、AIデータクラウド・サービスパートナーとして「PREMIER」の認定を取得しました。併せて、AI対応構造化データの標準規格のリーダーであり、世界に広く採用されているデータ変換プラットフォーム「dbt」の開発元であるdbt Labs社（本社：米国フィラデルフィア）とリセラー・パートナーシップ契約を締結しました。















dbtに関しては契約締結と同時に既に複数の導入実績を有しており、これらの実績と知見を活かし、今後さらに多くのお客様へデータ分析基盤の高度化とAI活用の展開を加速し、データ＆AI活用の領域での「最適なアーキテクチャ設計」「迅速な価値創出」「長期的な運用安定化」を実現してまいります。Snowflake Partner Network PREMIER TierについてSnowflake Partner Network PREMIER Tierは、Snowflakeを熟知した専門的なプロフェッショナルメンバーが多数在籍し、豊富な導入・構築実績を持つパートナーのみに与えられる認定で、データ＆AIプロジェクトにおける信頼性の指標とされています。NSSOLにおけるSnowflakeソリューションに対する取り組みについてNSSOLは2020年より、snowflake社のパートナープログラムに参画し、業界業種問わず数十社以上の導入を支援してきました。アーキテクチャの設計・構築にとどまらず、データガバナンス・マネジメントから本番運用、内製化までを一気通貫で支援しています。今後は、生成AI活用の拡大を見据え、以下のサービスを順次提供し、お客様のDXを包括的に支援します。AI-Ready基盤アセスメント・導入サービスSnowflake×dbtの導入既設DWHからSnowflakeへのモダナイズ既存データ分析環境からSnowflake×Dataiku※へのマイグレーションSnowflake基盤をベースとしたAI活用dbt Labs社との販売パートナー契約締結による今後の展開NSSOLはこれまで、パブリッククラウド環境でのデータプラットフォーム導入から本番運用、高度な分析に至るまで、顧客のデータ活用を包括的に支援してきました。今回、新たにdbtパートナーエコシステムプログラムにおけるリセラーおよびコンサルティング＆サービスパートナーとして認定されたことにより、NSSOLは「dbt」を活用したデータプラットフォーム開発の推進を図り、効率的で標準化され、拡張性の高いデータ変換プロセスを実現します。さらに、Snowflakeの高性能なデータクラウドと、dbt Fusionエンジンによる強力な変換機能を組み合わせることで、NSSOLはお客様のデータ＆AIトランスフォーメーションを加速させていきます。エンドースメントコメントSnowflake合同会社 執行役員 パートナーアライアンス統括本部長 佐久間 圭氏「Snowflakeは、日鉄ソリューションズ株式会社の『PREMIER』認定取得を心より歓迎いたします。2020年のパートナーシップ開始以来、日鉄ソリューションズは数十社に及ぶ導入支援を通じて、Snowflakeに関する極めて深い専門性を培ってこられました。今回の認定に加え、新たにdbt Labs社との連携を強化されたことは、Snowflake上でのデータ変換をより高度化し、お客様のAI活用を加速させる強力な推進力になると確信しております。」dbt Labs.Inc：Vice President, Worldwide Partner Ecosystem担当 Shawn Toldo氏「私たちは、日本におけるdbtユーザーコミュニティの拡大と強化に注力し、組織が必要とする機能を最大30倍の速度と、より少ないインフラ負荷で提供することを目指しています。この効率性と投資対効果（ROI）は、データとAIの取り組みを成功させる上で非常に重要です。NSSOLのようなパートナーは、データと分析の未来を変革しようとしているグローバルチームにdbtの力を届けるために不可欠です。」SnowflakeについてSnowflakeは様々な種類のデータ蓄積と高速処理と複数企業間のデータコラボレーションを実現するSaaS型データプラットフォームです。一般的な企業のビッグデータ活用に必要なシステム領域は「データレイク」「データウェアハウス」「データマート」の3点で構成されますが、Snowflakeはこの3つすべてをカバーできます。Snowflakeは世界有数の大手企業も含む多くの企業に利用されており、データの共有やAI・機械学習を活用したアプリケーションの開発、AIによるビジネスの高度化に寄与しています。dbtについてdbtは、データ分析の前段階で行うデータ変換処理をクラウド上で一元的かつ高品質に管理できるプラットフォームです。SQLのSELECT文でモデルを定義できるため、これまで個人に依存しがちだったデータ変換処理の開発を効率化します。また、バージョン管理やテスト、データ品質のチェック、ドキュメント作成などの機能も備えており、正確で信頼性のあるデータ変換を実現します。さらに、SnowflakeやDatabricksなどのクラウド型データウェアハウスとも連携できるため、大規模なデータ変換にも対応可能です。今後もNSSOLは、当社のパーパス「ともに未来を考え 社会の新たな可能性を テクノロジーと情熱で切り拓く」のもと、データ利活用の最前線で、お客様の持続可能な成長に貢献してまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】日鉄ソリューションズ株式会社デジタルソリューション＋コンサルティング本部 営業本部【報道関係お問い合わせ先】日鉄ソリューションズ株式会社管理本部 総務部 広報グループMail：press@jp.nssol.nipponsteel.com