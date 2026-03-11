琵琶湖に養殖ウナギを放流すると大きく成長することを明らかに ダム上流域の湖沼が養殖ウナギの放流場所に適している可能性を提示

琵琶湖に養殖ウナギを放流すると大きく成長することを明らかに ダム上流域の湖沼が養殖ウナギの放流場所に適している可能性を提示