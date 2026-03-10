こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
聖学院SDGsデー 中高生SDGsプロジェクト生徒が小学生向けワークショップを実施！（3/25体験イベント、3/26成果発表会）
聖学院中学校・高等学校（東京都北区、校長:伊藤大輔）と女子聖学院中学校・高等学校（東京都北区、校長：安藤守）の生徒たちが合同で活動している「聖学院 SDGs プロジェクト」は、今年度も聖学院小学校児童向けに中高生がワークショップなどを実施するSDGs デー体験イベントと、これまでの活動成果を発表する最終発表会を行います。
この一連のイベントは、世界気象機関（WMO）が「世界気象デー」としている3月23日を「聖学院SDGsデー」と定めて2022年にイベントを実施したことからスタートし、今年が4回目の実施となります。
《SDGs デー体験イベント 概要》
日時：2026年3月25日（水）9:00〜12:30
会場：聖学院中学校・高等学校 ガイホール、教室
参加対象：聖学院小学校3年生以上児童希望者
プログラム内容：レジンアクセサリー作り（プラごみ削減チーム）／風力発電機作り（エネルギーチーム）／石けんすごろく＆オリジナル石けん作り（石けんチーム）／食品ロス学習カードゲーム（フードロスチーム）／プランター作り（菜園チーム）／手洗い教室（健康チーム）／駒込RPG（まちづくりチーム）
昨年の様子 コミュニティの庭見学
《SDGsプロジェクト 活動成果 最終発表会 概要》
日時：2026年3月26日（木）9:00〜12:00
会場： 聖学院中学校・高等学校フューチャーセンター
発表プロジェクトチーム：
Ongoing（昨年度より継続）：エネルギー、菜園・コンポスト、資源活用（プラごみ削減・石けん）、フードロス
Pioneer （今年度より活動）：環境・エネルギー、ジェンダー・平和・平等、貧困・飢餓・健康、まちづくり
【教育デザイン開発センター GX・SX教育ユニット 中高生SDGsプロジェクトとは】
東京都北区、駒込キャンパスに所在する聖学院中高、女子聖学院中高、聖学院小学校の3校が合同で聖学院の次世代教育を考える組織として「聖学院 教育デザイン開発センター」を発足し、「GX・SX教育ユニット」「DX教育ユニット」「英語・グローバル教育／教育探究ユニット」の３つのユニットが活動しています。その１つのユニットである「GX・SX教育ユニット」が実施する代表的な活動として、聖学院中高、女子聖学院中高生徒合同の「中高生SDGsプロジェクト」があり、2021年度から取り組みを行っています。
【プロジェクトチームについて】
2022年度より「環境エコ」をテーマとするプロジェクトチーム単位で活動が行われてきましたが、2025年度は昨年度までの活動を継続する「菜園運営」「コンポスト」（菜園・コンポスト）、「エネルギー」（エネルギー）、「バガス容器」「石けん」「フィラメント巻い太郎」（資源活用）、「フードロス」（フードロス）の7チームがOngoing部として活動しています。また、それぞれのプロジェクトチームを横断的に協働して取り組む「企画実行部」「広報交流部」「販売部」「新規事業部」の4つの部署が作られました。
2025年度からはこれまでのテーマから自由になった上で、新たに身近な社会課題を見つめ直し「環境・エネルギー」「ジェンダー・平和・不平等」「まちづくり」「貧困・飢餓・健康」をテーマとした4つのチームがPioneer部として活動を行いました。
