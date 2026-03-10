こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
Nintendo Switch『メダロット カードロボトルRB』テーマ曲を遠藤正明氏が歌唱限定版アイテム「メダロット カードロボトル サウンドコレクション」収録内容公開
〜ゲームボーイ版『メダロット カードロボトル』楽曲も初音源化〜
イマジニア株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO 澄岡和憲、以下「当社」）は、発売予定のNintendo Switch™ソフト『メダロット カードロボトルRB』（以下「本作」）の数量限定版「Deluxe Edition」に付属するオリジナルCD「メダロット カードロボトル サウンドコレクション」の収録内容を公開いたしましたのでお知らせします。
本CDにはボーナストラックとして、本作のテーマ曲のボーカルアレンジバージョンを収録しています。歌唱は、数々のアニメ・ゲーム主題歌で知られる遠藤正明氏が担当しています。また、本楽曲の試聴動画を本日公開いたしました。ぜひご覧ください。
■『魂の絆〜ROARING BONDS〜』
『魂の絆〜ROARING BONDS〜』は、本作のテーマ曲をアレンジし、遠藤氏のボーカルを加えた特別バージョンとして制作された楽曲です。熱量の高いロックサウンドと力強い歌声により、本作の世界観を象徴する楽曲となっています。
なお、遠藤氏によるコメント動画も公開いたしました。動画では今回のテーマ曲収録にあたっての意気込みや楽曲の魅力について語られているほか、「メダロット」シリーズを応援してきたファンの皆様へ向けたメッセージも収録されています。遠藤氏の熱い想いが語られた内容となっていますので、ぜひあわせてご覧ください。
【遠藤正明氏プロフィール】
1997年、テレビアニメ『勇者王ガオガイガー』の主題歌「勇者王誕生！」の大ヒットにより、アニソン界に旋風を巻き起こす。2000年には“JAM Project”の旗揚げに参加し、影山ヒロノブ氏とともに現在もプロジェクトを支え続けている。2003年にはスーパー戦隊シリーズ第27作『爆竜戦隊アバレンジャー』の主題歌を担当し、歴代戦隊シリーズ主題歌売上第1位という快挙を達成。以降も『遊戯王5D’s』『殺戮の天使』など数多くのアニメ主題歌を手がける。2013年より『みやぎ絆大使』『石巻観光大使』に就任し、地域の魅力発信にも尽力。2020年には『ウルトラマンZ』主題歌で歌唱・作詞・作曲を担当、2024年『爆上戦隊ブンブンジャー』、2025年『キン肉マン』と話題作が続き、今なお第一線で活躍を続けている。
■「メダロット カードロボトル サウンドコレクション」収録内容
本作のゲーム内で使用されているBGMに加え、ゲームボーイ版『メダロット カードロボトル』の楽曲を収録しています。
『メダロット カードロボトル』は2000年3月10日にゲームボーイ向けに発売された作品で、「メダロット」シリーズ初のカードバトルゲームとして多くのファンに親しまれてきました。本日2026年3月10日は、その発売からちょうど26年にあたる記念の日でもあります。
同作の楽曲はファンの間でも人気が高い一方、これまで音源化されておらず、今回が初のCD収録となります。長年愛されてきた楽曲が、ついに音源として楽しめることとなりました。収録曲の詳細については、本日公開した試聴動画をご確認ください。
URL：https://youtu.be/UDzKAfLMY6s
※本CDは数量限定版『メダロット カードロボトルRB Deluxe Edition』にのみ付属する限定アイテムであり、CD単体での発売予定はございません。
■キャンペーン情報
「メダロット カードロボトル サウンドコレクション」収録楽曲公開を記念して、メダロット公式Xにて遠藤正明氏の直筆サイン色紙が抽選で3名様に当たるキャンペーンを開催します。
詳細はメダロット公式Xをご確認ください。
・メダロット公式Xアカウント
https://x.com/medarotsha
■パッケージ版予約受付中
本作の「カブトVer.」「クワガタVer.」および、本日情報公開となったオリジナルCD「メダロット カードロボトル サウンドコレクション」を含む豪華アイテムがセットになった数量限定版「Deluxe Edition」は、現在全国のゲーム取扱店およびECサイトにて予約受付中です。
早期購入特典や法人別特典につきましては、公式サイトをご覧ください。
・パッケージ版購入特典詳細ページ
https://www.medarotsha.jp/mcrrb/bonus.php
■商品概要
商 品 名： 『メダロット カードロボトルRB カブトVer.』
『メダロット カードロボトルRB クワガタVer.』
『メダロット カードロボトルRB Deluxe Edition』
対応機種： Nintendo Switch
ジャンル： カードゲーム
希望小売価格： 通常版 各5,478円（税込） / Deluxe Edition 17,600円（税込)
発売日： 2026年6月25日（予定）
プレイ人数： １人
ローカル通信 /インターネット通信 ２人
※オンラインプレイの利用には、「Nintendo Switch Online」への加入が必要です（有料）。
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://medarotsha.jp/mcrrb
© Imagineer Co., Ltd.
＊Nintendo Switchは任天堂の商標です。
＊ゲーム画面は開発中のものです。
本件に関するお問合わせ先
■本件に関するお問い合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 曽田
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-Mail： pr@imagineer.co.jp
関連リンク
公式サイト
https://medarotsha.jp/mcrrb
イマジニア株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO 澄岡和憲、以下「当社」）は、発売予定のNintendo Switch™ソフト『メダロット カードロボトルRB』（以下「本作」）の数量限定版「Deluxe Edition」に付属するオリジナルCD「メダロット カードロボトル サウンドコレクション」の収録内容を公開いたしましたのでお知らせします。
本CDにはボーナストラックとして、本作のテーマ曲のボーカルアレンジバージョンを収録しています。歌唱は、数々のアニメ・ゲーム主題歌で知られる遠藤正明氏が担当しています。また、本楽曲の試聴動画を本日公開いたしました。ぜひご覧ください。
■『魂の絆〜ROARING BONDS〜』
『魂の絆〜ROARING BONDS〜』は、本作のテーマ曲をアレンジし、遠藤氏のボーカルを加えた特別バージョンとして制作された楽曲です。熱量の高いロックサウンドと力強い歌声により、本作の世界観を象徴する楽曲となっています。
なお、遠藤氏によるコメント動画も公開いたしました。動画では今回のテーマ曲収録にあたっての意気込みや楽曲の魅力について語られているほか、「メダロット」シリーズを応援してきたファンの皆様へ向けたメッセージも収録されています。遠藤氏の熱い想いが語られた内容となっていますので、ぜひあわせてご覧ください。
URL：https://youtu.be/-cMuuRXKkN8
【遠藤正明氏プロフィール】
1997年、テレビアニメ『勇者王ガオガイガー』の主題歌「勇者王誕生！」の大ヒットにより、アニソン界に旋風を巻き起こす。2000年には“JAM Project”の旗揚げに参加し、影山ヒロノブ氏とともに現在もプロジェクトを支え続けている。2003年にはスーパー戦隊シリーズ第27作『爆竜戦隊アバレンジャー』の主題歌を担当し、歴代戦隊シリーズ主題歌売上第1位という快挙を達成。以降も『遊戯王5D’s』『殺戮の天使』など数多くのアニメ主題歌を手がける。2013年より『みやぎ絆大使』『石巻観光大使』に就任し、地域の魅力発信にも尽力。2020年には『ウルトラマンZ』主題歌で歌唱・作詞・作曲を担当、2024年『爆上戦隊ブンブンジャー』、2025年『キン肉マン』と話題作が続き、今なお第一線で活躍を続けている。
■「メダロット カードロボトル サウンドコレクション」収録内容
本作のゲーム内で使用されているBGMに加え、ゲームボーイ版『メダロット カードロボトル』の楽曲を収録しています。
『メダロット カードロボトル』は2000年3月10日にゲームボーイ向けに発売された作品で、「メダロット」シリーズ初のカードバトルゲームとして多くのファンに親しまれてきました。本日2026年3月10日は、その発売からちょうど26年にあたる記念の日でもあります。
同作の楽曲はファンの間でも人気が高い一方、これまで音源化されておらず、今回が初のCD収録となります。長年愛されてきた楽曲が、ついに音源として楽しめることとなりました。収録曲の詳細については、本日公開した試聴動画をご確認ください。
URL：https://youtu.be/UDzKAfLMY6s
※本CDは数量限定版『メダロット カードロボトルRB Deluxe Edition』にのみ付属する限定アイテムであり、CD単体での発売予定はございません。
■キャンペーン情報
「メダロット カードロボトル サウンドコレクション」収録楽曲公開を記念して、メダロット公式Xにて遠藤正明氏の直筆サイン色紙が抽選で3名様に当たるキャンペーンを開催します。
詳細はメダロット公式Xをご確認ください。
・メダロット公式Xアカウント
https://x.com/medarotsha
■パッケージ版予約受付中
本作の「カブトVer.」「クワガタVer.」および、本日情報公開となったオリジナルCD「メダロット カードロボトル サウンドコレクション」を含む豪華アイテムがセットになった数量限定版「Deluxe Edition」は、現在全国のゲーム取扱店およびECサイトにて予約受付中です。
早期購入特典や法人別特典につきましては、公式サイトをご覧ください。
・パッケージ版購入特典詳細ページ
https://www.medarotsha.jp/mcrrb/bonus.php
■商品概要
商 品 名： 『メダロット カードロボトルRB カブトVer.』
『メダロット カードロボトルRB クワガタVer.』
『メダロット カードロボトルRB Deluxe Edition』
対応機種： Nintendo Switch
ジャンル： カードゲーム
希望小売価格： 通常版 各5,478円（税込） / Deluxe Edition 17,600円（税込)
発売日： 2026年6月25日（予定）
プレイ人数： １人
ローカル通信 /インターネット通信 ２人
※オンラインプレイの利用には、「Nintendo Switch Online」への加入が必要です（有料）。
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://medarotsha.jp/mcrrb
© Imagineer Co., Ltd.
＊Nintendo Switchは任天堂の商標です。
＊ゲーム画面は開発中のものです。
本件に関するお問合わせ先
■本件に関するお問い合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 曽田
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-Mail： pr@imagineer.co.jp
関連リンク
公式サイト
https://medarotsha.jp/mcrrb