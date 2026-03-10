アクサ・ホールディングス・ジャパン、「フューチャーリスクレポート2025」日本語版を発行　気候変動やAI、サイバーセキュリティまで多様化・複雑化する未来のリスクを可視化

アクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長 兼 CEO：安渕 聖司）は、アクサグループ（本社：フランス、パリ）が発表した最新の「フューチャーリスクレポート 2025」の日本語版を刊行しました。本レポートは、57カ国の約 3,600人の専門家と18カ国の23,000人の一般市民を対象に、5つのカテゴリーと25 種類のリスクに関して、今後5から10年に影響が大きいと考えるもの上位5つを選択してもらい、その結果をまとめたものです。























（アクサグループ「Risk Radar（https://www.axa.com/en/news/risk-radar）」より















一般市民／専門家が選ぶリスクトップ10（世界全体と日本の比較）（アクサグループ「Risk Radar（https://www.axa.com/en/news/risk-radar）」より

■ 保険会社としてのアクサの取組み



世界の分断と困難が深まる中、保険業界の役割はかつてない重要性を増しています。専門家の89％、一般市民の72％が新たなリスクから人々を守るために保険会社の役割を重要視しています。



アクサは、「すべての人々のより良い未来のために。私たちはみなさんの大切なものを守ります。」というパーパスのもと、特に従来の保険では十分に守られてこなかった人々を支援することが重要と考えています。私たちは保険会社として、補償の提供にとどまらず、リスクの予防・軽減に向けた情報発信やソリューション提供を強化し、お客さまや社会のレジリエンス向上に貢献してまいります。





















気候変動リスク・気候リスク予測ツール「Altitude」※1アクサグループが提供する気候リスク・適応支援サービスの中核となるプラットフォームです。科学データに基づき企業の気候リスクを可視化し、適応戦略の策定をサポートします。CSRD（Corporate Sustainability Reporting Directive：企業サステナビリティ報告指令）※2への対応にも活用できる実務的なツールです。・パラメトリック保険※3気象データや地震計測値などの客観的指標に基づき、事象が発生すると自動的に保険金を支払う仕組みであり、従来の損害査定を必要とせず、迅速かつ透明性の高い補償を実現します。企業のレジリエンス強化や気候リスクへの適応を支える先進的な保険ソリューションです。・企業の従業員向け研修「AXA Climate School」※4AXA Climate School は、企業のサステナビリティ推進を支えるオンライン学習プラットフォームです。科学的根拠に基づく動画と実践的な学習モジュールにより、企業の従業員の気候リテラシーを向上させます。すでに350社以上が導入し、組織全体の脱炭素・環境対応を加速しています。サイバーリスク・Cyber Insurance Solutions（AXA XL）※5企業が直面するサイバー攻撃やデータ侵害のリスクを包括的に補償する保険サービスです。高度なリスク評価とインシデント対応支援を組み合わせ、企業のレジリエンス向上をサポートします。複雑化するサイバー脅威に対し、グローバル規模で実効性の高い保護を提供する点が特徴です。AXA XLの専門チームと連携し、サイバー攻撃に対するリスク診断や予防策の提案、インシデント対応支援を提供しています。人口動態リスク・「健康経営アクサ式」日本では、少子高齢化の進行や労働人口の減少、医療費の増大といった人口動態リスクが企業経営に大きな影響を及ぼし始め、従業員の健康維持・生産性向上は、企業の持続的成長に不可欠な経営課題となりつつあります。アクサ生命はこれらの社会的課題に向き合い、企業のリスクマネジメントと健康経営を包括的に支援しています。※1：Altitude by AXA Climate（https://axa-altitude.com/）※2：EU（欧州連合）が制定した企業のサステナビリティ情報開示を義務化する新しい規則※3：AXA launches AXA Global Parametrics | AXA（https://www.axa.com/en/press/press-releases/axa-launches-axa-global-parametrics）※4：Sustainability training resources for organisations | Climate School（https://axaclimateschool.com/）※5：https://axaxl.com/insurance/product-families/cyber■ 「フューチャーリスク2025」調査概要調査方法：オンラインアンケート（アクサから委託を受けたイプソス社により実施）調査期間：2025年5月14日〜6月19日調査対象：57カ国 3,595名の専門家、18カ国 18歳以上の23,000名の一般市民調査実施地域：欧州、アジア太平洋、中東、南北アメリカ、アフリカ※詳しくは、「フューチャーリスクレポート2025」日本語版をご確認ください。（https://www.axa-holdings.co.jp/esg/futureriskreport/futureriskreport2025.pdf）アクサ・ホールディングス・ジャパンについてアクサ・ホールディングス・ジャパンはアクサのメンバーカンパニーとして、2019年に設立された保険持株会社です。傘下にアクサ生命、アクサ損害保険の2社を擁しています。アクサグループについてアクサは世界52の国と地域で156,000人の従業員を擁し、9,200万人のお客さまにサービスを提供する、保険および資産運用分野の世界的なリーディングカンパニーです。国際会計基準に基づく2025年の売上は1,155億ユーロ、アンダーライング・アーニングスは84億ユーロにのぼります。アクサはユーロネクスト・パリのコンパートメントAに上場しており、アクサの米国預託株式はOTC QXプラットフォームで取引され、ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス（DJSI）やFTSE4GOODなどの国際的な主要SRIインデックスの構成銘柄として採用されています。また、国連環境計画・金融イニシアチブ（UNEP FI）による「持続可能な保険原則」および「責任投資原則」に署名しています。*アクサグループの数値は2025年1月〜12月の業績です。本件に関するお問合わせ先アクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社コミュニケーション・ブランド ＆サステナビリティ電話：03-6737-7200関連リンクアクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社https://www.axa-holdings.co.jp/「フューチャーリスクレポート2025」日本語版https://www.axa-holdings.co.jp/esg/futureriskreport/futureriskreport2025.pdf