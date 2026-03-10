¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À®ìþÂç³Ø¡¢2027Ç¯ÅÙÆþ³Ø¼ÔÁªÈ´¤è¤êÁí¹ç·¿ÁªÈ´¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡½³ØÎÏ»î¸³¤ò²Ý¤¹¡¢2¶µ²Ê·¿¤Î¡Ö´ðÁÃ³ØÎÏ·¿¡×¤ò¿·Àß¡½
À®ìþÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»Ô¡¢³ØÄ¹ ¿¹ Íº°ì¡Ë¤Ï¡¢2027Ç¯ÅÙÆþ³Ø¼ÔÁªÈ´¤«¤é¡¢¼õ¸³À¸¤¬¼«¤é¤ÎÆÃÀ¤ä»Ö¸þ¤Ë±þ¤¸¤Æ¼õ¸³Êý¼°¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Áí¹ç·¿ÁªÈ´¤ò½¾Íè¤ÎÂ¿ÌÌÅªÉ¾²Á¤ÎÎ®¤ì¤ò¤¯¤à¡Ö¼«¸Ê¿äÁ¦·¿¡×¤È¡Ö´ðÁÃ³ØÎÏ·¿¡×¤ËºÆÊÔ¢¨¤·¤Þ¤¹¡£
¿·Àß¤¹¤ë¡Ö´ðÁÃ³ØÎÏ·¿¡×¤Ï¡¢³Æ³ØÉô¤¬½Å»ë¤¹¤ë³Ø½¤´ðÈ×¤ò2 ¶µ²Ê¤Î³ØÎÏ»î¸³¤Ç¡¢Ç½ÎÏ¡¦°ÕÍß¡¦Å¬ÀÅù¤òÄó½Ð»ñÎÁ¡ÊÄ´ºº½ñ¡¦³èÆ°Êó¹ð½ñ¡Ë¤ÇÉ¾²Á¤·¡¢Â¿ÌÌÅª¡¦Áí¹çÅª¤Ë¹çÈÝÈ½Äê¤¹¤ëÊý¼°¤Ç¤¹¡£Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤¬ÄÌÃÎ¤¹¤ëÁí¹ç·¿ÁªÈ´¤Î¼ñ»Ý¤Ë±è¤¤¡¢»î¸³ÈÏ°Ï¤ä²ÊÌÜ¿ô¤ò¹Ê¤ê¹þ¤à¤³¤È¡¢³ØÉô²£ÃÇ¤Î¶¦ÄÌÌäÂê¤òºÎÍÑ¤·Ê£¿ô³ØÉôÊ»´ê¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼õ¸³À¸¤Î²áÅÙ¤ÊÉéÃ´¤òÈò¤±¤Ä¤Ä¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½êÄê¤Î¼êÂ³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¡¢Æþ³Ø¼êÂ³ÄùÀÚÆü¤ò3·î1Æü¤Þ¤Ç±äÄ¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤ÎÂ¿ÌÌÅªÉ¾²Á¤ÎÎ®¤ì¤ò¤¯¤à¼«¸Ê¿äÁ¦·¿¤È¡¢¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤ë´ðÁÃ³ØÎÏ·¿¤Î2Êý¼°¤Ë¤è¤ê¡¢¼õ¸³À¸¤Î¿ÊÏ©ÁªÂò¤ò¤è¤ê½ÀÆð¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ ½¾Á°¤ÎÁí¹ç·¿ÁªÈ´¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿µ¢¹ñÀ¸ÆÃÊÌ¼õ¸³¡¢¼Ò²ñ¿ÍÆÃÊÌ¼õ¸³¡¢³°¹ñ¿ÍÆÃÊÌ¼õ¸³¤Ï¡¢2027Ç¯ÅÙÁªÈ´¤«¤é¤â½¾Á°¤É¤ª¤ê¤ÎÆâÍÆ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ºÆÊÔ¤ÎÇØ·Ê¤ÈÁÀ¤¤
¶áÇ¯¡¢¹â¹»ÃÊ³¬¤Ç¤ÏÃµµæÅª¤Ê³Ø¤Ó¤¬¹¤¬¤ê¡¢Âç³ØÆþ»î¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡ÖÉ½¸½ÎÏ¡¦ÃµµæÀ¡×¤òµ¯ÅÀ¤ËÂ¿ÍÍ¤ÊÎÏ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÏÈÁÈ¤ß¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Âç³Ø¤Ë¤ª¤±¤ë³Ø½¤¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³Æ³ØÉô¡¦³Ø²Ê¤Î¶µ°éÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤¿´ðÁÃÅª¤Ê³Ø½¤¤Î½àÈ÷À¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎºÆÊÔ¤Ï¡¢Â¿ÌÌÅªÉ¾²Á¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æþ³Ø¸å¤Î³Ø¤Ó¤Ø¤ÎÀÜÂ³¡Ê³Ø½¤´ðÈ×¤Î³ÎÇ§¡Ë¤òÌÀ³Î²½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
À®ìþÂç³Ø¤Ï½¾Á°¤è¤ê¥¼¥ß¡¦¸¦µæ¼¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾¯¿Í¿ô¶µ°é¤ÈÃúÇ«¤Ê»ØÆ³¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»¤Ç¤ÎÃµµæÅª¤Ê³Ø¤Ó¤äÂ¿ÍÍ¤Ê³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÝ¤ï¤ì¤ëÇ½ÎÏ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢½ã¿è¤Ê³ØÎÏ¤ò¶¯¤ß¤È¤¹¤ë¼õ¸³À¸¤ÎÎÏ¤âÀµÅö¤ËÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¸ÄÀ¤äÅ¬À¤Ë±þ¤¸¤ÆÁªÂò¤Ç¤¤ëÊ£¿ô¤ÎÆþ»îÊý¼°¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼õ¸³À¸°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«¤é¤ÎÆÃÀ¤Ë¹ç¤Ã¤¿·Á¤ÇÄ©Àï¤Ç¤¡¢¿ÊÏ©ÁªÂò¤ÎÉý¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ý¥¤¥ó¥È
¿·Êý¼°¡Ö´ðÁÃ³ØÎÏ·¿¡×¤òÆ³Æþ
2¶µ²Ê¤Î´ðÁÃ³ØÎÏ»î¸³¡Ê¶¦ÄÌÌäÂê¡Ë¡¦Ä´ºº½ñ¡¦³èÆ°Êó¹ð½ñ¤òÂ¿ÌÌÅª¡¦Áí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¡£
³°¹ñ¸ì¡Ê±Ñ¸ì¡Ë¤Ï±Ñ¸ì³°Éô¸¡Äê»î¸³¤Î¥¹¥³¥¢¤òÍøÍÑ²ÄÇ½¡£
Â¾Âç³Ø¤È¤ÎÊ»´ê²ÄÇ½¡£
³ØÉô²£ÃÇ¤Î¶¦ÄÌÌäÂê¤òºÎÍÑ¤·¡¢Ê£¿ô³ØÉô¤òÊ»´ê²ÄÇ½¡£
½êÄê¤Î¼êÂ³¤¤Ë¤è¤ê¡¢Æþ³Ø¼êÂ³ÄùÀÚ¤ò3·î1Æü¤Þ¤Ç±äÄ¹²ÄÇ½¡£
½¾Íè¤Î¡ÖÂ¿ÌÌÅªÉ¾²Á·¿¡×¤Ï¡Ö¼«¸Ê¿äÁ¦·¿¡×¤È¤·¤Æ·ÑÂ³
É½¸½ÎÏ¡¦°ÕÍß¡¦¼è¤êÁÈ¤ß¤Î²áÄø¤Ê¤É¤ò½Å»ë¤·¤ÆÁªÈ´¡£
°ì¼¡¿³ºº¤ÈÆó¼¡¿³ºº¤Ë¤è¤ëÆóÃÊ³¬¿³ºº¡£
¿³ººÆâÍÆ¤Ï³ØÉô¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡Ê°ì¼¡¿³ºº¤Ï½ñÎà¿³ºº¡¢Æó¼¡¿³ºº¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»ñÎÁÆÉ²òÎÏ¤ä»×¹ÍÎÏ¤òÌä¤¦É®µ»î¸³¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ë¡£
¢£³µÍ×
¡ÚÊäÂ»ñÎÁ¡Û
¢£Êç½¸¿Í°÷
¡Ö-¡×¤Ï¼Â»ÜÌµ¤·
¢£¡Ö´ðÁÃ³ØÎÏ·¿¡×ÇÛÅÀ
ÇÛÅÀ¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶µ²Ê¤¬¡¢»î¸³¶µ²Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸åÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¼¡Ç¯ÅÙ¸øÉ½¤ÎÆþ³Ø»î¸³Í×¹à¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ÖÂç³ØÆþ³Ø¼ÔÁªÈ´¼Â»ÜÍ×¹à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/senbatsu/1346785.htm
¡Ê¡ØÎáÏÂ£¸Ç¯ÅÙÂç³ØÆþ³Ø¼ÔÁªÈ´¼Â»ÜÍ×¹à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊÄÌÃÎ¡Ë¡Ù¤è¤êÈ´¿è¡Ë
¡ÊÁ°Î¬¡Ë
¡Ö¡¡ËÜÍ×¹à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢³Ø¹»¿äÁ¦·¿ÁªÈ´¤Î¼ñ»Ý¤òÆ§¤Þ¤¨¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢Áí¹ç·¿ÁªÈ´µÚ¤Ó³Ø¹»¿äÁ¦·¿ÁªÈ´¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶µ²Ê¡¦²ÊÌÜ¤Ë·¸¤ë¸ÄÊÌ¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¼è°·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÉµ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÅÀ¤â´Þ¤á½½Ê¬¤Ë¤´³ÎÇ§Äº¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ê¸åÎ¬¡Ë
¡Ê¡ØÎáÏÂ£¸Ç¯ÅÙÂç³ØÆþ³Ø¼ÔÁªÈ´¼Â»ÜÍ×¹à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¤è¤êÈ´¿è¡Ë
¡ÊÂè4¤Î2¡Ê1¡Ë¡Ë
¡Ö¡Ê1¡Ë¡¡»î¸³´ü Æü ÎáÏÂ£¸Ç¯£²·î£±Æü¤«¤é£³·î 25 Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö
¡¡¤Ê¤ª¡¢Áí¹ç·¿ÁªÈ´µÚ¤Ó³Ø¹»¿äÁ¦·¿ÁªÈ´¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾åµ¤Î´ü´Ö¡ÊÎáÏÂ£¸Ç¯£²·î£±Æü¡Ë¤è¤ê¤âÁ°¤Ë¶µ²Ê¡¦²ÊÌÜ¤Ë·¸¤ë¸ÄÊÌ¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ä´ºº½ñÅù¤Î½Ð´ê½ñÎà¤Ë²Ã¤¨¡¢Âè£¶¤Î£³Ëô¤Ï£µ¤Ë·Ç¤²¤ëÉ¾²ÁÊýË¡¤ÈÉ¬¤ºÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÃúÇ«¤ËÉ¾²Á¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¹âÅù³Ø¹»¶µ°é¤ËÂÐ¤¹¤ë±Æ¶Á¤äÆþ³Ø»Ö´ê¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÉéÃ´¤Ë½½Ê¬ÇÛÎ¸¤¹¤ë¡£¡×
¡ÊÂè6¤Î5¡Ë
¡Ö5¡¡»Ö´ê¼ÔËÜ¿Í¤¬µºÜ¤¹¤ë»ñÎÁ¤ä¹âÅù³Ø¹»¤ËµºÜ¤òµá¤á¤ë»ñÎÁÅù¤Î³èÍÑ
³èÆ°Êó¹ð½ñ¡¢Âç³ØÆþ³Ø´õË¾ÍýÍ³½ñ¡¢³Ø½¤·×²è½ñ¤Ê¤É»Ö´ê¼ÔËÜ¿Í¤¬µºÜ¤¹¤ë»ñÎÁÅù¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎµºÜÆâÍÆ¤ä³èÍÑ¤ÎÊýË¡¡¢Î±°Õ»ö¹àÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Ë·Ç¤²¤ëÆâÍÆ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¤¹¤ë¡£¡×
¡ÊÃæÎ¬¡Ë
¡Ö(1) ³èÆ°Êó¹ð½ñ¤ò³èÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¹âÅù³Ø¹»¤Þ¤Ç¤Î³Ø½¬¤ä³èÆ°¤ÎÍúÎò¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤ÎµºÜ¤òµá¤á¤ë¡£
¡ ¡ÖÁí¹çÅª¤ÊÃµµæ¤Î»þ´Ö¡×¤äÍý¿ôÃµµæÅù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤À²ÝÂê¸¦µæÅù¡£
¢ ³Ø¹»¤ÎÆâ³°¤Ç°ÕÍßÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À³èÆ°¡ÊÀ¸ÅÌ²ñ³èÆ°¡¢Éô³èÆ°¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ê£Ó£Ó£È¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ¹âÅù³Ø¹»¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¸¦µæ¡¢¤½¤ÎÂ¾À¸ÅÌ¤¬¼«¤é´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿½ô³èÆ°¡¢ÀìÌç¹â¹»¤Î¹»Ä¹²ñ¤äÌ±´Ö»ö¶È¼ÔÅù¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë»ñ³Ê¡¦¸¡ÄêÅù¡¢³Æ¼ïÂç²ñ¡¦¥³¥ó¥¯¡¼¥ëÅù¡¢Î±³Ø¡¦³¤³°·Ð¸³Åù¡¢ÆÃ¿§¤¢¤ë¶µ°é²ÝÄø¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë³Ø¹»¤Ë¤ª¤±¤ë³Ø½¬³èÆ°Åù¡Ë¡£¡×
¡Ê¸åÎ¬¡Ë
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
À®ìþ³Ø±à´ë²è¼¼¹Êó¥°¥ë¡¼¥×
TEL¡§0422-37-3517
FAX¡§0422-37-3704
¥á¡¼¥ë¡§koho@jim.seikei.ac.jp
