e angleより、耳をふさがない「オープンイヤーワイヤレスイヤホン」が新登場

快適な「ながら聴き」を日常に。5,000円台で手に入る充実機能。

株式会社エディオンは、2026年3月12日（木）より、プライベートブランド「e angle」において、オープンイヤーワイヤレスイヤホン「ANGL-TWO13-ABK/W/BG/GY/BL」の販売を開始いたします。エディオン全店と、インターネット通販サイト（ エディオンネットショップ ）で取り扱います。







オープンイヤーワイヤレスイヤホン「ANGL-TWO13-ABK/W/BG/GY/BL」は、耳に挟み込むイヤーカフタイプのイヤホンです。耳を塞がない構造により、周囲の環境音や人の声を感じながら、心地よく音楽を楽しむことができます。長時間の使用でも圧迫感や閉塞感が少なく、家事やスポーツなどでの「ながら聴き」にぴったりです。

最大8時間の連続音楽再生が可能なため、外出先でもバッテリーを気にせず安心してご使用いただけます。また、マイク使用時に周囲の雑音を効果的に低減するENC機能を搭載しているので、通話やオンライン会議などで、クリアで聞き取りやすい音声を実現します。

カラーラインナップとして、ブラック、ホワイト、ベージュ、グレー、クラウディブルーの全5カラーを展開します。ライフスタイルに合わせて、アクセサリー感覚でお選びいただけます。

【 概要 】

商品：e angleシリーズオープンイヤーワイヤレスイヤホン「ANGL-TWO13-ABK/W/BG/GY/BL」

発売日：2026年3月12日（木）

取り扱い：エディオン全店、およびエディオンネットショップ

価格：5,480円（税込）

詳細はe angle特設サイト（ https://www.edion.com/eangle ）よりご確認ください。

【 特長 】

◇ 耳を塞がないイヤーカフタイプで、「ながら聴き」を実現

⽿に挟み込むイヤーカフ形状で、周囲の環境音や人の声を感じながら、心地よく音楽を楽しむことができます。

メガネやマスクとの干渉が少なく、長時間の使用でも快適にご使用いただけます。







◇ 使用シーンを選ばない、充実の機能

マイクにENC（環境ノイズキャンセリング）機能を搭載することで、周囲の雑音を抑えクリアな通話が可能です。

さらに、最大8時間の連続再生やIPX4等級の防滴仕様など、シーンを選ばず快適にご使用いただけます。

◇ アクセサリー感覚で選べる、充実のカラーラインナップ

　


ANGL-TWO13-ABK

（ブラック）







NGL-TWO13-AW

（ホワイト）







ANGL-TWO13-ABG

（ベージュ）







ANGL-TWO13-AGY

（グレー）







ANGL-TWO13-ABL

（クラウディブルー）

【 仕様 】

・イヤホン

・充電ケース

