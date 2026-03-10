こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
e angleより、耳をふさがない「オープンイヤーワイヤレスイヤホン」が新登場
快適な「ながら聴き」を日常に。5,000円台で手に入る充実機能。
株式会社エディオンは、2026年3月12日（木）より、プライベートブランド「e angle」において、オープンイヤーワイヤレスイヤホン「ANGL-TWO13-ABK/W/BG/GY/BL」の販売を開始いたします。エディオン全店と、インターネット通販サイト（ エディオンネットショップ ）で取り扱います。
オープンイヤーワイヤレスイヤホン「ANGL-TWO13-ABK/W/BG/GY/BL」は、耳に挟み込むイヤーカフタイプのイヤホンです。耳を塞がない構造により、周囲の環境音や人の声を感じながら、心地よく音楽を楽しむことができます。長時間の使用でも圧迫感や閉塞感が少なく、家事やスポーツなどでの「ながら聴き」にぴったりです。
最大8時間の連続音楽再生が可能なため、外出先でもバッテリーを気にせず安心してご使用いただけます。また、マイク使用時に周囲の雑音を効果的に低減するENC機能を搭載しているので、通話やオンライン会議などで、クリアで聞き取りやすい音声を実現します。
カラーラインナップとして、ブラック、ホワイト、ベージュ、グレー、クラウディブルーの全5カラーを展開します。ライフスタイルに合わせて、アクセサリー感覚でお選びいただけます。
【 概要 】
商品：e angleシリーズオープンイヤーワイヤレスイヤホン「ANGL-TWO13-ABK/W/BG/GY/BL」
発売日：2026年3月12日（木）
取り扱い：エディオン全店、およびエディオンネットショップ
価格：5,480円（税込）
詳細はe angle特設サイト（ https://www.edion.com/eangle ）よりご確認ください。
【 特長 】
◇ 耳を塞がないイヤーカフタイプで、「ながら聴き」を実現
⽿に挟み込むイヤーカフ形状で、周囲の環境音や人の声を感じながら、心地よく音楽を楽しむことができます。
メガネやマスクとの干渉が少なく、長時間の使用でも快適にご使用いただけます。
◇ 使用シーンを選ばない、充実の機能
マイクにENC（環境ノイズキャンセリング）機能を搭載することで、周囲の雑音を抑えクリアな通話が可能です。
さらに、最大8時間の連続再生やIPX4等級の防滴仕様など、シーンを選ばず快適にご使用いただけます。
◇ アクセサリー感覚で選べる、充実のカラーラインナップ
ANGL-TWO13-ABK
（ブラック）
NGL-TWO13-AW
（ホワイト）
ANGL-TWO13-ABG
（ベージュ）
ANGL-TWO13-AGY
（グレー）
ANGL-TWO13-ABL
（クラウディブルー）
【 仕様 】
・イヤホン
https://digitalpr.jp/table_img/2946/130012/130012_web_1.png
・充電ケース
https://digitalpr.jp/table_img/2946/130012/130012_web_2.png
関連リンク
e angle特設サイト
https://www.edion.com/eangle
エディオン店舗
https://www.edion.co.jp/store
エディオンネットショップ
https://www.edion.com/
