店舗限定メニューにくわえノベルティ付きコースも「サラベス BASEGATE横浜関内店」3月19日（木）グランドオープン
神奈川エリア初となる新店に、注目の店舗限定メニューにくわえ、ディナーコースご注文でもらえるオープン記念オリジナルトートバッグがお目見え
ニューヨーク発祥のレストラン「サラベス」は、神奈川エリア初、国内第6号店となる新店として、「BASEGATE横浜関内店」を3月19日（木）にオープンします。
オープンに際し、これを記念したサラベス・ロゴ入り トートバッグ（非売品）を制作、他既存店舗に先駆けて提供を開始する旬のメニューを盛り込んだディナーコースメニュー（2種）をご注文のお客様にプレゼント（※限定数、なくなり次第終了）します。また、ニューヨークの最新食トレンドを体現した店舗限定メニューをご用意し、お客様をお迎えします。
店舗限定メニュー2品が登場
サラベス BASEGATE横浜関内店限定のメニューとして、2品のメニューが登場します。
港町・横浜をイメージし、シーフードをメインにした「クラブミートロールサンド」は、甘みのあるクラブミートをたっぷり使い、セロリとエシャロットで爽やかなアクセントを加えたサラベススタイルのクラブロール。コクのあるオランデーズとケチャップを合わせた特製ソースが、クラブの旨味を引き立てています。ピクルスとフレンチフライを添えて提供します。また、カリッと香ばしくグリルしたプレッツェルブレッドに、甘く炒めたオニオンと、とろけるグリュイエール＆モッツァレラチーズをサンドした「プレッツェルチーズサンド」が登場。、濃厚でクリーミーなチーズの味わいを引き立てる、やさしい酸味のトマトスープと共にお楽しみください。
サラベス BASEGATE横浜関内店 店舗限定メニュー
クラブミートロールサンド 3,400円（税込）
甘みのあるクラブミートをたっぷり使い、セロリとエシャロットで爽やかなアクセントを加えたサラベススタイルのクラブロール。
コクのあるオランデーズとケチャップを合わせた特製ソースが、クラブの旨味を引き立てます。
ピクルスとフレンチフライを添えて。
プレッツェルチーズサンド 2,600円（税込）
香ばしくグリルしたプレッツェルブレッドに、甘みを引き出したソテーオニオンと、とろけるグリュイエールとモッツアレラチーズ。
外はカリッと、中は濃厚でクリーミーなチーズのホットサンドです。
やさしい酸味のトマトスープとともに。
注目の新店での美食時間の記念として、
サラベス初となるシティネーム入り限定トートバッグをプレゼント
ディナーコースメニューをご注文のお客様にプレゼントする、サラベス BASEGATE横浜関内店オープン記念のトートバッグは、柔らかくナチュラルな風合いのリサイクルコットン素材を使用、港町・横浜のマリンブルーを基調に、サラベスのロゴマークをあしらった、限定デザインの非売品。サラベスのオリジナルグッズとしては初となるシティネーム（店舗所在地）「YOKOHAMA」がデザインされているのも希少感を演出しています。美味しいひとときと、限定アイテムの両獲りができるこの機会をお見逃しなく、ぜひご利用下さい。
＜限定トートバッグ プレゼント対象ディナーコース＞
ライトディナーコース おひとり様 3,600円（税込・サービス料別）
※ 前菜とメインをお選び頂けます。パン、コーヒーまたは紅茶つき
＜前菜＞
ブラータチーズのカプレーゼ
または
ホタテとアンディーブのサラダ
または
そら豆の冷製スープ
＜メイン＞
鶏モモ肉のコンフィ
または
シュリンプマカロニ＆チーズ
または
リガトーニボロネーゼ マスカルポーネ
ディナーコース おひとり様 5,200円（税込・サービス料別）
※ 前菜とメインをお選び頂けます。パン、コーヒーまたは紅茶つき
＜前菜＞
ブラータチーズのカプレーゼ
または
ホタテとアンディーブのサラダ
＜スープ＞
本日のスープ
＜メイン＞
真鯛のブレゼ
または
鶏モモ肉のコンフィ
または
ハンガーステーキ （＋900円）
＜デザート＞
デザート盛り合わせ
サラベス BASEGATE横浜関内店
「サラベス」は、1981年にNYのアッパーウエストサイドに第１号店をオープン。エッグベネディクト、パンケーキ、フレンチトーストなどヘルシー＆リッチな味わいから、地元ニューヨークはもとより、アメリカ国内のみならず世界中のグルメを惹きつける人気となり、日本ではこれまで東京に4店舗（ルミネ新宿、品川、東京、表参道）、名古屋に1 店舗を展開しています。
神奈川県内初となるBASEGATE横浜関内店では、サラベス未体験のお客様はもちろんのこと、ファンの方々にもご満足いただける構成でメニューを展開、「NYの朝食の女王」と称されるサラベス自慢の朝食・ブランチメニューのほか、ディナータイムには最新のニューヨークトレンドを反映したディナーメニューをそろえ、皆様をお迎えします。
また、昨年12月にオープンしたばかりの表参道店より開始した最新のメニューブック、テーブルウェア、スタッフユニフォームを取り入れ、「最先端のサラベス」を体感いただけるほか、店舗限定メニューを提供予定です（詳細については後日発表）。また、店頭ではサラベスの顔ともいえるフルーツスプレッドをはじめ、オリジナルグッズを小売販売します。
＜ サラベス BASEGATE横浜関内店 オープン概要 ＞
◇ 店舗名称：
サラベス BASEGATE横浜関内店
◇ オープン日：
2026年3月19日（木）
◇ 所在地：
神奈川横浜市中区港町1丁目1番地1号 BASEGATE横浜関内 グリーンウォークテラス2階
◇ 営業時間：
9:00〜22:00（フード21:00、ドリンク21:30 LO）
◇ 電話番号：
045-319-6322
◇ 席数：
106席（店内70席／テラス30席）
◇ 備考：
ご予約承り中（オンライン）
公式ホームページ、RESERVATIONボタンから店舗を選択いただき、予約ページにお進みください。
https://www.tablecheck.com/ja/shops/sarabeth-kannai/reserve
◇ ホームページ：
https://www.sarabethsrestaurants.jp/
サラベス BASEGATE横浜関内店の空間特徴
〜 都市の洗練とクラシックの温もりが調和する、タイムレスな心地よさ 〜
港町ならではの情緒あふれる風景と、都会的な賑わいが心地よく共存する場所に佇むBASEGATE横浜関内店。
「URBAN CLASSIC COMFORT」をデザインコンセプトに、創業者サラベス・レヴィーンが紡いできた“料理の味わいと彩り”をより一層引き立てる空間を目指しました。包み込むような柔らかなフォルムとナチュラルな素材感を基調に、飽きのこない上質な設えへと整えています。
クラシカルで存在感のあるペンダントライト。風に揺らぐグリーンとサラベスブルーをアクセントに、お客様を迎えるラウンドフォルムのバーカウンター、食事を囲み会話が自然と弾むラウンドソファー、ほどよい距離感を保つセミクローズのプライベートシート。どの席においてもゆったりと寛いでいただけるよう、家具のサイズやフォルムにまで丁寧に配慮しました。
窓から差し込むやわらかな陽光とともに、ゆるやかに流れる時間を感じながら。
朝食からディナーまでのALL DAY、日常にも特別な日にも寄り添う、心地よいひとときをお過ごしいただける場所でありたい――そんな想いを込めています。
サラベスを代表する朝食メニュー
クラシックエッグベネディクト
ブランチには欠かせない卵料理の代表。
スモークハム、自家製オランデーズソース、パプリカとチャイブをトッピング。
フラッフィーフレンチトースト
卵とバターの豊かな風味が楽しめる特製ハッラーブレッドを、外側はカリッと、中はフワフワに焼き上げたフレンチトースト。
フレッシュストロベリー、バナナ、メイプルシロップ、ホイップバターと共に。
「サラベス」 について
「Sarabeth’s（サラベス）」は、ニューヨーク出身の女性サラベス・レヴィーンにより、1981年ニューヨークのアッパーウエストサイドに創業しました。家族に伝わるレシピで作るフルーツスプレッド（果物の甘味をいかした砂糖控えめのジャム）をはじめ、フレンチトースト、パンケーキ、エッグベネディクト、ワッフルなど伝統的なアメリカの朝食メニューの“ヘルシー＆リッチ”な味わいから人気です。 レストラン格付けガイド「Zagat」ではニューヨークNo.1デザートレストランに選ばれ、「New York Magazine」からは“NYの朝食の女王”と賞賛され、多くのセレブリティも足を運び、映画「恋するベーカリー」で主演のメリル・ストリープに調理指導をしたことでも有名です。
日本国内においては5店舗（新宿／品川／東京／表参道／名古屋）を展開しています。
【国内店舗】
ルミネ新宿店
東京都新宿区新宿3-38-2 ルミネ2 2F
TEL.03-5357-7535
品川店
東京都港区港南2-18-1 アトレ品川 4F
TEL.03-6717-0931
東京店
東京都千代田区丸の内1-8-2 鉃鋼ビルディング南館 2・3F
TEL.03-6206-3551
表参道店
東京都港区北青山3丁目8-15 GREEN TERRACE 表参道 2階
TEL.03-6450-6474
名古屋店
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 タカシマヤ ゲートタワーモール 1F
TEL. 052-566-6102
・公式HP
https://www.sarabethsrestaurants.jp/
・公式オンラインショップ
https://store.sarabethsrestaurants.jp/
・Facebook
https://www.facebook.com/sarabethsrestaurants/
・Instagram
http://instagram.com/sarabethsjapan
本件に関するお問合わせ先
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部 TEL：03-3470-5307
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
サラベス 公式オンラインショップ
https://store.sarabethsrestaurants.jp/
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
