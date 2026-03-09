こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【森トラスト】健康経営優良法人（ホワイト500）に認定
地域とともにウェルビーイングな働き方を目指して
森トラスト株式会社は、2026年3月9日付で経済産業省および日本健康会議が共同で認定する「健康経営優良法人2026（大規模法人部門（ホワイト500））」に認定されたことをお知らせいたします。なお、「健康経営優良法人（大規模法人部門）」への認定は7年連続、ホワイト500は本年度が初めての認定です。
■評価された主な取り組み
今回ホワイト500に認定された理由として、自社内に限らず、取引先や健康保険組合との連携強化、エリア就業者向けの健康イベント開催等が挙げられます。
・当社運営ビルが立地するエリアを巻き込んだ健康増進イベントの実施
(神谷町Morning Yoga、神谷町めぐまちプロギングなど）
・社内の健康増進イベントの実施
(ウォーキングイベント、食生活改善イベントなど）
・健康診断受診率100％の継続
・男性育休取得率の向上(2024年度実績：82%）
■神谷町エリアで実施する健康イベントについて
【神谷町Morning Yoga】
始業前の朝の時間帯に、当社本社オフィスのエントランス空間「ロビー」を開放し、季節のテーマに合わせたリフレッシュヨガプログラムを提供しています。2024年6月の初開催以降、これまでに21回、延べ約360名のワーカーの皆様にご参加いただきました。
【神谷町めぐまちプロギング】
ジョギングしながらゴミ拾いを行う、スウェーデン発祥のフィットネス「プロギング」を、神谷町エリアの街めぐりツアーに導入。エコ活動をしながら神谷町の魅力を知ることができる取り組みとして、これまでに3回開催し、延べ約100人にご参加いただきました。
■総務人事本部 管掌役員のコメント
当社は、地域とともに成長・発展を目指す不動産デベロッパーとして、それを担う従業員が健やかに明るい気持ちで日々働ける環境を提供していくことが大切だと考えております。このたびのホワイト500認定は、その実現に向けた取り組みを評価いただいたものと受け止めています。
本年度は、ビル周辺エリアの方を巻き込んだ健康イベントを実施し、社内においては世代を問わず楽しみながら健康増進に取り組んでまいりました。
今後も、健康経営を通じて従業員の活力向上と事業の持続的成長を目指してまいります。
■森トラストの健康経営について
https://www.mori-trust.co.jp/corporate/healthmanagement/
森トラスト株式会社について https://www.mori-trust.co.jp/
森トラスト株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：伊達 美和子）は、日本の都心部における大型複合開発や、全国のホテル＆リゾート事業を手掛ける総合不動産デベロッパーです。「不動産事業」「ホテル＆リゾート事業」「投資事業（国内・海外）」の3事業を主軸に、国内外52棟のビル・住宅・商業施設（2025年3月時点）と、36ヶ所のホテル・リゾート施設（2026年3月）を展開しています。
当社は、都市開発や観光資源となる歴史的建造物を保存・活用したホテル開発などを通じて、日本の国際競争力を高める事業を推進してまいります。
本件に関するお問合わせ先
森トラスト株式会社 広報・マーケティング部
担当：川勝
TEL：03-6435-8433
MAIL：koho@mori-trust.co.jp
関連リンク
プレスリリースURL
https://www.mori-trust.co.jp/news/2026/20260309/
