【森トラスト】健康経営優良法人（ホワイト500）に認定









取締役 相馬 剣之介









当社は、地域とともに成長・発展を目指す不動産デベロッパーとして、それを担う従業員が健やかに明るい気持ちで日々働ける環境を提供していくことが大切だと考えております。このたびのホワイト500認定は、その実現に向けた取り組みを評価いただいたものと受け止めています。本年度は、ビル周辺エリアの方を巻き込んだ健康イベントを実施し、社内においては世代を問わず楽しみながら健康増進に取り組んでまいりました。今後も、健康経営を通じて従業員の活力向上と事業の持続的成長を目指してまいります。■森トラストの健康経営について森トラスト株式会社について https://www.mori-trust.co.jp/森トラスト株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：伊達 美和子）は、日本の都心部における大型複合開発や、全国のホテル＆リゾート事業を手掛ける総合不動産デベロッパーです。「不動産事業」「ホテル＆リゾート事業」「投資事業（国内・海外）」の3事業を主軸に、国内外52棟のビル・住宅・商業施設（2025年3月時点）と、36ヶ所のホテル・リゾート施設（2026年3月）を展開しています。当社は、都市開発や観光資源となる歴史的建造物を保存・活用したホテル開発などを通じて、日本の国際競争力を高める事業を推進してまいります。