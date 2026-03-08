こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
3月8日は「国際女性デー」 タウ、株式会社Dilectaと自動車工場で活躍する女性社員のインタビュー動画を制作
損害車※のリユース事業を展開する株式会社タウ（本社：埼玉県さいたま市、代表：宮本 明岳）は、3月8日、国連が定める「国際女性デー」（International Women's Day）にあわせ、「自動車工場で活躍する女性の働き方」のYouTube動画を制作いたしました。動画は、株式会社Dilectaの代表取締役であり、SNS総フォロワー数約20万人のインフルエンサー池田 陽花氏（いけぺろ社長）のYouTubeチャンネル「元整備士のいけぺろ社長」にて公開されております。
※事故や災害等により損壊した車両のこと
当社が運営する中古車販売ならびに自動車整備を行う『カーテンダー群馬』では、自動車の販売営業や整備補佐に至るまで、多くの女性社員が活躍しています。また、自動車業界未経験であっても「挑戦したい」という思いを尊重し、社員の成長を後押ししています。このたび、3月8日の国連が定める「国際女性デー」（International Women's Day）にあわせ、元整備士でありインフルエンサーの池田氏(以下、いけぺろ社長)のYouTubeチャンネルにて、当社の女性社員4名が対談をいたしました。当社に入社したきっかけや仕事のやりがい、魅力的な福利厚生制度、今後挑戦したいことなど女性が活躍する職場環境について発信しています。
▼動画は下記で公開されています。
https://youtu.be/_mVDAZ1Ow9Q?si=LsihDukRZ4pSoWld
■いけぺろ社長プロフィール
仕事：株式会社Dilecta代表取締役。自動車業界総合支援および人材事業を展開。
経歴： 国家2級整備士の資格を持つ、元外車ディーラー整備士。25歳で現場から離れ、業界全体を支援する経営の道へ進むため、株式会社Dilectaを起業。
活動：株式会社Dilectaでの事業推進に加え、SNSを通じて「整備士の地位向上」や「若手・女性支援」を目指した情報発信を行っている。
SNS総フォロワー数：約20万人
■カーテンダーについて
カーテンダーでは、当社が自ら厳選して修復・整備した中古車を販売するほか、修理や点検、買い取りを行い、損害車の適正な価値づけを行っています。“車（CAR）を大切に（TENDER）” というコンセプトのもと、限りある資源の有効活用を目指し、一般の方々にとって修復された損害車をより身近に、より賢い選択に、より安心感を抱けるものに変えていきます。（国内10拠点：宮城、茨城、埼玉、埼玉西、千葉、愛知、大阪、広島、佐賀、群馬）
■当社について
日本では、年間約200万台もの廃棄車両が発生しています。当社は、このような産業廃棄物となり得る損害車を国内で買い取り、独自に構築したインターネットシステムをつうじて世界120ヵ国以上へ販売しています。当社は世界規模での損害車リユース事業を通して、価値があるのに不要とされるモノを必要な人へとつなげモノの命を循環させる、「循環型社会」の実現を目指しています。
会社名 ： 株式会社タウ
本社所在地： 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 LAタワー10F
代表取締役： 宮本 明岳
設立 ： 1997年6月
売上 ： 432億円(2024年9月期)
社員数 ： 607名(2024年9月末)
URL ： https://tau.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
株式会社タウ 広報部 TEL：048-601-0820 Ｅmail：pr@tau.co.jp
