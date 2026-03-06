¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¿Í¤Ï¡Ö½ñ¤¯¡×¤³¤È¤Ç¿´¤¬À°¤¦¤Î¤«¥¼¥Ö¥é¡¢DeNA¤ÈÉ®µ¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¥á¥ó¥¿¥ëÊÑ²½¤Î²Ä»ë²½¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡¾Ú¤ò¼Â»Ü
¡Á¡Ö½ñ¤¯¡×¤À¤±¤Ç»Ï¤á¤é¤ì¤ë·ò¹¯·Ð±Ä¡Ê¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°·Ð±Ä¡Ë¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¡Á
¥¼¥Ö¥é³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐÀîÂÀÏº¡¢°Ê²¼¥¼¥Ö¥é¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¡¼¡¦¥¨¥Ì¡¦¥¨¡¼¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¬Â¼¿®¸ç¡¢°Ê²¼DeNA¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¡Ö½ñ¤¯¡×¤³¤È¤Ç¥á¥ó¥¿¥ë¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤¬¶ÈÌ³¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÊÑ²½¤òµÚ¤Ü¤¹¤«¤òÃµ¤ë¸¡¾Ú¤òÀº¿À²Ê°å¤ÎÀîÌîÂÙ¼þÀèÀ¸´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¡¾Ú¤Ç¤Ï¡¢Èï¸³¼Ô¤¬¡¢¥¼¥Ö¥é¤¬³«È¯¤·¤¿ËÜÂÎ¤Ë¥»¥ó¥µ¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÎÂ®ÅÙ¡¢³ÑÅÙ¡¢É®°µ¡¢»þ´Ö¤Ê¤É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¥Ú¥ó¡ÖT-Pen¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼Ì·Ð¤òÍÑ¤¤¤¿¡Ö½ñ¤¯¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¡×¤Ë16Æü´Ö¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ê¬ÀÏÂÐ¾Ý¼Ô¤Î80¡ó°Ê¾å¤Ç¼«¸Ê¤Î¶ÈÌ³¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ¾²Á¤ËÁ°¸þ¤¤ÊÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë·¹¸þ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¡Ö½ñ¤¯¡×¤³¤È¤¬¿´ÍýÅªÊÑ²½¤È´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¡¢¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¤â¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¥¼¥Ö¥é¤Ï¡¢2016Ç¯¤è¤ê¡Ö¼ê½ñ¤¡×¤¬Ç¾¤ä´¶¾ð¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¼ê½ñ¤¤Î¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ÎÄÉµæ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¸¡¾Ú¤Ï¥¢¥Ê¥í¥°¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö½ñ¤¯¡×²ÄÇ½À¤ò¹¤²¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¡Ê¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°·Ð±Ä¡Ë¤Ø¤Î³èÍÑ¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¸¦µæÃÎ¸«¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£
¢£¸¡¾Ú³µÍ×
¡¦´ü¡¡´Ö¡§16Æü´Ö / 1Æü5Ê¬
¡¦»²²Ã¼Ô¡§DeNA¼Ò°÷ ±ä¤Ù23Ì¾¡Ê½÷À18Ì¾¡¢ÃËÀ5Ì¾¡Ë
¡¦¼Â»ÜÆâÍÆ
1.»²²Ã¼Ô¤Ï¥¼¥Ö¥é¤Î¡ÖT-Pen¡×¤ò»ÈÍÑ
2.Ä«¤Î¶ÈÌ³Á°¤ä½¢¿²Á°¤Ë¼ê½ñ¤¤Ë¤è¤ë¼Ì·Ð¤ò¼Â»Ü
3.¼«¸Ê¤Î¶ÈÌ³¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤òÂÎ¸³Á°¸å¤Ë²óÅú¡ÊÀßÌä¿ô18¡Ë
ÀßÌä¤Ï¡½¸Ãæ¢µÙÂ©£´¶¾ð¤¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¥¶ÈÌ³¿ë¹Ô¤Î¢¨¥¹¥¥ë¤ËÊ¬Îà
4.É®µ¥Ç¡¼¥¿¤È¼«¸Ê¤Î¶ÈÌ³¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÎÊÑ²½¡¢·¹¸þ¡¢Áê´Ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¸ÄÊÌ¥ì¥Ý¡¼¥È¤ÎÄó¼¨
¢¥º£²ó¤Î¸¡¾Ú¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖT-Pen¡×¤È¼Ì·Ð
¢£·ë²Ì³µÍ×
¡¦ÂÎ¸³Á°¸å¤òÈæ³Ó¤·¤¿·ë²Ì¡¢¼«¸Ê¤Î¶ÈÌ³¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¥¹¥³¥¢¹ç·×¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤¬¡Ü11.0¤È¤Ê¤ê¡¢Åý·×³ØÅª¤ËÍ°Õ¤Ê¸þ¾å¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ1¡Ë¡£
¡¦¸Ä¿ÍÊÌ¤Ç¤ÏÊ¬ÀÏÂÐ¾Ý¼Ô23Ì¾Ãæ19Ì¾¡Ê83¡ó¡Ë¤Ç²óÅú¥¹¥³¥¢¤Î¾å¾º¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Î·ÑÂ³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÁ°¸þ¤¤Ê°Õ¸þ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¡Ö½¸Ãæ¡×¡ÖµÙÂ©¡×¡Ö´¶¾ð¡×¤Î¥¹¥¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Èæ³ÓÅªÂç¤¤Ê¥¹¥³¥¢¸þ¾å¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¿Þ2¡Ë
¿Þ1 ¼«¸Ê¤Ë¤è¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¥¹¥³¥¢¤ÎÂÎ¸³Á°¸åÈæ³Ó¡¡ ¿Þ2 ¥¹¥¥ë¡Ê¢¨¡ËÊÌ¥¹¥³¥¢¤ÎÂÎ¸³Á°¸åÈæ³Ó¡ÊÊ¿¶ÑÃÍ¡Ë ¿Þ3 ¥¹¥³¥¢¸þ¾åÍÌµ¤ÈÉ®µÂ®ÅÙ»ØÉ¸¤ÎÈæ³Ó
¡¦¼«¸Ê¤Î¶ÈÌ³¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¹¥³¥¢¤¬¸þ¾å¤·¤¿»²²Ã¼Ô¤Ç¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿½ñ¤Êý¤¬¤è¤ê¸²Ãø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢½ñ¤Êý¤ÎÆÃÄ§¤È¿´ÍýÅªÊÑ²½¤È¤Î´Ö¤ËÍ°Õ¤Ê´ØÏ¢¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¿Þ3¡Ë
¿Þ1 ¼«¸Ê¤Ë¤è¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¥¹¥³¥¢¤ÎÂÎ¸³Á°¸åÈæ³Ó
¿Þ2 ¥¹¥¥ë¡Ê¢¨¡ËÊÌ¥¹¥³¥¢¤ÎÂÎ¸³Á°¸åÈæ³Ó¡ÊÊ¿¶ÑÃÍ¡Ë
¿Þ3 ¥¹¥³¥¢¸þ¾åÍÌµ¤ÈÉ®µÂ®ÅÙ»ØÉ¸¤ÎÈæ³Ó
¢£DeNAÍÍ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¸úÎ¨¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Å»ë¤¹¤ëÊÀ¼Ò¤Î¼ÒÉ÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¢¤¨¤Æ¼ê´Ö¤ò¤«¤±¡Ö½ñ¤¯¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÂÐ¶Ë¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÃæ¿´¤Î¶ÈÌ³´Ä¶¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼Ò°÷¤¬½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¸¡¾Ú¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê¼Ì·Ð¤òºÇ¿·¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ç²Ä»ë²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¶¯¤¤Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¡Ö5Ê¬´Ö¤Î½ñ¤¯¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¡×¤Ç80%°Ê¾å¤Î»²²Ã¼Ô¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê¼ý³Ï¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¡Ö¿´¿È¤òÀ°¤¨¤Æ¤«¤éÆ¯¤¯¡×½¬´·¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¼Ò°÷¤Î¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¤ÎÀ¼¡Û
¡¦ËèÆü¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃ£À®´¶¡¢¤ä¤ê¤¤ì¤¿¼Â´¶¤¬¤¢¤ë¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¡¦¸µ¡¹¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¼Ì·Ð¤ÏÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¡¦¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬»×¤¤¤Î¤Û¤«½¸ÃæÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡Ê40ÂåÃËÀ¡Ë
¡ÚÀîÌîÂÙ¼þÀèÀ¸¡ÊÀº¿À²Ê°å¡Ë¤è¤ê¡Û
¡Ö½ñ¤¯¡×¤³¤È¤Ï»×¹Í¤È´¶¾ð¤òÀ°¤¨¤ëÆü¡¹¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤Ç¤¹¡£½ñ¤Êý¤ò¸«¤¨¤ë²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö½ñ¤¯¡×¤³¤È¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ê·ÑÂ³À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Ã¯¤Ç¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¿´¤Î°ÂÄê½¬´·¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Òµ¤»ý¤Á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¹Ô¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤Ë¤à¤±¤Æ
ËÜ¸¡¾Ú¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥¼¥Ö¥é¤Ïº£¸å¡¢¡ÖT-Pen¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢´ë¶È¸þ¤±¤Î³èÍÑÄó°Æ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¡¾Ú¤ÇÍÑ¤¤¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¥Ç¥âÂÎ¸³¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶ÈÍÍ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Æü¾ï¶ÈÌ³¤ÎÃæ¤ÇÌµÍý¤Ê¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê»Üºö¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¸þ¤±¡Ë·ò¹¯·Ð±Ä¥×¥í¥°¥é¥àÀß·×Îã¤È¼èÁÈ¤à´ë¶ÈÍÍ¤Ø¤ÎÆ³Æþ¥Ý¥¤¥ó¥È
¢£¥¼¥Ö¥é³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¿·µ¬¸¦µæ³«È¯¼¼ Ã´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¡ÈÀ°¤¨¤Æ¤«¤éÆ¯¤¯¡É¤ò¡¢Ã¯¤â¤¬1Æü5Ê¬¤Ç¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¼ê·Ú¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ç¡¼¥¿¤Ç¸ú²Ì¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë·ò¹¯»Üºö¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖT-Pen¡×¤È¸ÄÊÌ¥ì¥Ý¡¼¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¸¡¾Ú¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æü¡¹½ñ¤¯¤³¤È¤¬¸½Âå¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë´Ä¶¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤Î¶ÈÌ³À¸»ºÀ¤ä¿´ÍýÌÌ¤ËÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¡¢¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¤â¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¸¡¾Ú¡¦¼Â¾Ú¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢·ò¹¯¸ú²Ì¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²Ä»ë²½¤·¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤ÆÆ³Æþ¡¦Å¸³«¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¼¥Ö¥é³ô¼°²ñ¼Ò ¿·µ¬¸¦µæ³«È¯¼¼ ¼¼Ä¹¡¡´ä´Ö¡Ë
¢£¡ÖT-Pen¡×¤È¤Ï
¥¼¥Ö¥é¤¬³«È¯¤·¤¿ËÜÂÎ¤Ë¥»¥ó¥µ¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÎÂ®ÅÙ¡¢³ÑÅÙ¡¢É®°µ¡¢»þ´Ö¤Ê¤É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¥Ú¥ó¡£Bluetooth¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÀÜÂ³¤·¤ÆÉ®µ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö¤È¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤óÄÌ¾ï¤ÎÉ®µ¶ñ¡Ê¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó Ëô¤Ï ¥·¥ã¡¼¥×¥Ú¥ó¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë»æ¤Ë½ñ¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Á´Ä¹¡§146mm
½ÅÎÌ¡§19.6g
¢£¥¼¥Ö¥é³ô¼°²ñ¼Ò
1897Ç¯ÁÏ¶È¡£¹ñ»º½é¤Î¹Ý¥Ú¥óÀè¤ò³«È¯¤·¤Æ°ÊÍè¡¢128Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¡¢¥·¥ã¡¼¥×¥Ú¥ó¡¢¥Þ¡¼¥«¡¼¤Ê¤É³Æ¼ïÉ®µ¶ñ¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾Æ¬¤ÎÌýÀ¥Þ¡¼¥«¡¼¡Ö¥Ï¥¤¥Þ¥Ã¥¡¼¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤È¥·¥ã¡¼¥×¥Ú¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥·¥ã¡¼¥Ü¡×¡¢¤µ¤é¤µ¤é¤È¤·¤¿½ñ¤Ì£¤Î¥¸¥§¥ë¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¡Ö¥µ¥é¥µ¡×¡¢¤ª¤À¤ä¤«¿§¤Î¥é¥¤¥ó¥Þ¡¼¥«¡¼¡Ö¥Þ¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¡×¤Ê¤É¡¢ÊØÍø¤Ç³Ú¤·¤¤É®µ¶ñ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¼¥Ö¥é¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥¯¤ò¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢½ñ¤¯¡¦¤¨¤¬¤¯¡¢µÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Ö¥«¥¯¡×¤Î²ÄÇ½À¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¡¢¿Í¡¹¤ÎÁÛÁüÎÏ¤ò»É·ã¤·1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¡Ö¥«¥¯¡×¤³¤È¤Î³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ¥¹¥¥ëÀâÌÀ¡§¡Ö½¸Ãæ¡×¶ÈÌ³Ãæ¤Î½¸ÃæÎÏ¡¦ÀÚÂØ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¹¥¥ë/¡ÖµÙÂ©¡×¶ÈÌ³Ãæ¤ÎÅ¬ÅÙ¤Ê¶ÛÄ¥¤ä°ÕÍß°Ý»ý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¹¥¥ë/¡Ö´¶¾ð¡×¶ÈÌ³Ãæ¤Î¤ä¤ëµ¤¤ä¼«¿®¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¹¥¥ë/¡Ö¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¡×¶ÈÌ³Ãæ¤Î»ëÌî¤Î¹¤µ¤äÆ±Î½¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¹¥¥ë/¡Ö¶ÈÌ³¿ë¹Ô¡×¶ÈÌ³Ãæ¤ÎÃúÇ«¤µ¤ä¸úÎ¨¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¹¥¥ë
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ö¡ö¡ö¡¡¤³¤Î¸¡¾Ú¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¤ÎÊý¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡¡ö¡ö¡ö
¥¼¥Ö¥é¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥×¥í¥À¥¯¥È¡õ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôPR¥Á¡¼¥à
TEL¡§050-1706-0335
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=lMAcrb-AQgqVdpN7YbCzRQ%3D%3D
¡ö¡ö¡ö¡¡¤³¤Î¸¡¾Ú¡¦¥Ç¥âÂÎ¸³¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÊý¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡¡ö¡ö¡ö
¥¼¥Ö¥é³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼¡¡TEL¡§0120-555335¡ÊÊ¿Æü9»þ¡Á17»þ¡Ë¡¡https://www.zebra.co.jp/
