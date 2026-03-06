¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¹âÈ¨ÉÔÆ°¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤Ç³«ºÅ¡ª£³·î£²£¹Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë£·£°£°£°·Ï¼ÖÎ¾¤ò±¿Å¾¤Ç¤¤ë¿Æ»Ò¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
º£Ç¯¤ÏÁí¹ç¹âÂ®¸¡Â¬¼Ö¡Ö£Ä£Á£Ø¡×¤Î¼ÖÆâ¸«³Ø²ñ¤â¼Â»Ü¡ª
¡¡
¡¡µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÔÂ¼ ÃÒ»Ë¡Ë¤Ï¡¢£³·î£²£¹Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ëµþ²¦£·£°£°£°·Ï¼ÖÎ¾¤ò±¿Å¾¤Ç¤¤ë¿Æ»Ò¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öµþ²¦£·£°£°£°·Ï¡¡±¿Å¾ÂÎ¸³²ñ¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¾®³Ø¹»£´Ç¯À¸¡Á£¶Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£²²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¹âÈ¨ÉÔÆ°¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤ò²ñ¾ì¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Î±¿Å¾»ÎÍÜÀ®¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ´Æ»¶µ½¬½ê¤Î¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ë³Ø²Ê¹Ö½¬¤ò¼õ¹Ö¤·¡¢ÅÅ¼Ö¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä¾èÌ³°÷¤Î»Å»ö¤ò³Ø¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£³ÎÇ§»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤ÎÆÃÀ½ÌÈµö¾Ú¤ò¸òÉÕ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡³Ø²Ê¹Ö½¬½¤Î»¸å¡¢µþ²¦Àþ¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëµþ²¦£·£°£°£°·Ï¼ÖÎ¾¤ò¡¢¸½Ìò±¿Å¾»ÎÉÕ¤Åº¤¤¤Î²¼¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤´¼«¿È¤Î¼ê¤Ç¥Þ¥¹¥³¥ó¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÁàºî¤·¤Æ¡¢¼ÖÎ¾´ðÃÏÆâ¤ÎÆÃÊÌ¥³¡¼¥¹Ìó£±£µ£°£í¤Îµ÷Î¥¤ò£³²óÁö¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±¿Å¾ÂÎ¸³¤Î¤Û¤«¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊüÁ÷ÁõÃÖ¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¼Ö¾¸ÂÎ¸³¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Åö¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¼Ô¸ÂÄê¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÅö¼Ò±¿Å¾»Î¤¬¾èÌ³¤ÎºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë·È¹ÔÉÊ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä¡¢ÄÌ¾ï¤´¾è¼Ö¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Áí¹ç¹âÂ®¸¡Â¬¼Ö¡Ö£Ä£Á£Ø¡×¤Î¼ÖÆâ¸«³Ø²ñ¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
➀±¿Å¾»Î¤Î»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Å´Æ»¤Î»Å»ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢ËÜÊª¤ÎÅÅ¼Ö¡Êµþ²¦Àþ¤Ç±¿¹ÔÃæ¤Î£·£°£°£°·Ï¼ÖÎ¾¡Ë¤ò±¿Å¾¤Ç¤¤ëÂÎ¸³²ñ¤ò¹âÈ¨ÉÔÆ°¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£
➁Å´Æ»¶µ½¬½ê¤Î¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¹ÖºÂ¤ò¼õ¹Ö¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢³ÎÇ§»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤ÎÆÃÀ½ÌÈµö¾Ú¤ò¸òÉÕ¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤ËÅö¼Ò±¿Å¾»Î¤¬¾èÌ³¤ÎºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿·È¹ÔÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
➂Áí¹ç¹âÂ®¸¡Â¬¼Ö¡Ö£Ä£Á£Ø¡×¤Î¼ÖÆâ¸«³Ø²ñ¤â¼Â»Ü¡£
£±¡¥¡Öµþ²¦£·£°£°£°·Ï¡¡±¿Å¾ÂÎ¸³²ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë³«ºÅÆü»þ
£³·î£²£¹Æü¡ÊÆü¡Ë¡¸áÁ°¤ÎÉô¡§¡¡£¹¡§£³£°¡Á£±£²¡§£³£°¡Ê½¸¹ç¡¦¼õÉÕ¡¡£¹¡§£±£°¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¸á¸å¤ÎÉô¡§£±£³¡§£³£°¡Á£±£¶¡§£³£°¡Ê½¸¹ç¡¦¼õÉÕ£±£³¡§£±£°¡Ë
¡Ê£²¡Ë³«ºÅ¾ì½ê
¹âÈ¨ÉÔÆ°¼ÖÎ¾´ðÃÏ
¡Ê£³¡ËÆâÍÆ
¡Ê£´¡Ë»²²ÃµÇ°ÉÊ
¡¦±¿Å¾»Î·È¹ÔÉÊ¡Ê»ÈÍÑºÑ¤ß¤Î¤â¤Î¡Ë
¡¦ÆÃÀ½ÌÈµö¾Ú
¡¦µþ²¦ÅÅÅ´¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥»¥Ã¥È
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û¡¡µþ²¦ÅÅÅ´ ¹ÊóÉô¡¡TEL.£°£´£²¡Ý£³£³£·¡Ý£³£±£°£¶¡¡Mail¡§koho.pub@keio.co.jp
¡¡
¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢ã±¿Å¾Âæ¥¤¥á¡¼¥¸¢ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢ã£·£°£°£°·Ï¼ÖÎ¾¡Ê£²Î¾ÊÔÀ®¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë¢ä
¡¡
¡¡¡¡¡¡¢ã¥¯¥ä£¹£°£°·Á¡ÊÁí¹ç¹âÂ®¸¡Â¬¼Ö¡Ö£Ä£Á£Ø¡×¡Ë¢ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢ã¥Ç¥ä£¹£°£²·Á¢ä
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
