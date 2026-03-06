Instagramを使って売上アップ　現場で培われた運用ステップを学ぶ2時間（3/23 オンラインセミナー）

2026年3月23日（月）19：00 〜21：00　【WACA東北・関東支部主催】事例で解き明かすInstagram集客の極意

〜ローカル・海外展開から30店舗を支えるインフルエンサー運用術まで〜

一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は3月23日（月）、Instagram活用の実践事例を学ぶセミナーを開催します。地方特有の運用事例から飲食店に特化した集客法まで、現場で培われたノウハウを公開します。

理論だけでなく、圧倒的な発信力と支援実績に基づき売上に直結する運用ステップを直接学べる貴重な機会です。SNS運用を「なんとなく」で終わらせず、確実な成果へとつなげたい中小企業経営者や現場担当者の方におすすめです。















▼詳細・申し込み










https://web-mining.doorkeeper.jp/events/195554

■セミナー概要

各地で多様なクライアント支援実績を持つ北風和宏・WACA東北支部長と、SNS総フォロワー数55万人を誇る埼玉県広報アンバサダーの今野雅史氏が登壇します。

▼このような方におすすめ

運用・集客の壁に直面している現場担当者

海外・インバウンドへの発信を強化したい戦略担当者

運用を次のステージへ引き上げたい経営層・リーダー

第1部

ローカル・海外で通用するinstagram集客術

「投稿しているが集客につながらない」「海外客を取り込みたいが何から始めればいいか分からない」という声が多く聞かれます。 本セミナーでは、地元と海外、両方のお客さまに届くアカウント設計とコンテンツ戦略を凝縮してお伝えします。

＜このような方におすすめ＞

Instagramの投稿・集客に悩んでいる人

どのように撮影・編集したらいいか分からない人

インバウンド向けの投稿をどう作ればいいか分からない人

■講師

北風 和宏 氏

株式会社Rocal 代表

WACA認定ウェブ解析士

（略歴）

福島県出身。都内広告代理店の広告運用責任者を務めた後、都会と地方のマーケティングの差に危機感を感じ、福島にUターンし株式会社Rocalを2020年7月に創業。「地方に多くの選択肢を創る」をミッションに、地方のウェブマーケティング全般を支援する。

第2部

埼玉のグルメインフルエンサーが直伝！選ばれる店舗アカウントの作り方 〜リール・ストーリーズ・ハッシュタグ戦略の正解〜

Instagramを活用したマーケティングの基礎から実践までを学ぶ内容です。ユーザー動向や検索ツールとしての活用背景を踏まえ、ターゲット設定・投稿設計・ハッシュタグ戦略・インサイト分析など運用の具体策を解説。百貨店や飲食店、サロン事例をもとに成功・改善ポイントを紹介し、フィード・リール・ストーリーズの使い分けまで理解を深めます。

＜このような方におすすめ＞

会社のSNS担当

これからSNSを使って広報活動したい担当

すでに使ってはいるが次のステップに行きたい方

■講師

今野雅史（こんの・まさふみ）氏

埼玉のグルメインフルエンサー

WACA認定上級SNSマネージャー

1982年10月2日東京生まれ、埼玉県在住（3才から）。10年間工場勤務をしながら副業でブログ発信をしていたところ、メディア構築の話をいただき退社して独立。その後、動画編集を学びYouTubeチャンネルの運営に参画。現在は全国に30店舗あるヘッドスパ専門店「癒し〜ぷ」の本部と、飲食経営のための学校のSNS講師を担当。

■主催

一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）東北・関東支部







ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。

本件に関するお問合わせ先

一般社団法人ウェブ解析士協会

WACA関東支部長　久保田

seminar@waca.or.jp

