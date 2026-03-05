こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
管理の高度化と継続的な技術対話を通じて前進を続ける木質ペレットの安全な貯蔵と取扱い
3月12日（木）に東京都内でワークショップを開催
カナダの木質ペレット業界団体であるカナダ木質ペレット協会（WPAC: Wood Pellet Association of Canada）より、木質ペレットの安全な貯蔵と取扱いの取り組みについて紹介します。
カナダの木質ペレット産業は、品質、環境保全、そして透明性の高いガバナンスに基づき、世界的な信用を築き上げてきました。その信頼を維持する上でも、日本におけるバイオエネルギー導入の拡大と歩調を合わせた固体バイオマス燃料の安全な貯蔵と取扱いの確保は不可欠です。再生可能エネルギーシステムにおいては、運営上の安全性こそがプラントの安定した運転と長期的な信頼性を支えます。
カナダ木質ペレット協会（WPAC）は、日本をはじめとする世界市場に供給するカナダのペレット生産者を代表する団体であり、ペレットの安全かつ信頼性の高い利用について業界パートナーと技術面における取り組みを行っています。貯蔵と取扱いに関する実務は重要なテーマの一つであり、常に日本のステークホルダーとの技術的な対話を進めています。
木質ペレットは、規格化された固体燃料であり、産業エネルギー用途で広く活用されています。安全な運用を確保するためには、適切な貯蔵および取扱いが不可欠です。ペレットは、貯蔵中に徐々に発生するガスの放出や密閉空間における酸素濃度の低下、ペレット内部での自然発熱などの自然現象が生じる場合があります。また、取扱い中に発生する微粉についても蓄積や発火の可能性を防ぐため、適切に管理しなければなりません。
これらの点は、国際的なバイオマス産業では十分に理解されています。施設が確立されたベストプラクティスに従って設計・運営されていれば、これらのリスクは効果的に管理することが可能です。
主な安全策
貯蔵サイロ内の温度およびガス濃度の継続的な監視
十分な換気と閉鎖貯蔵の場合の厳格な運営手順
整理・清掃と工学的な対策による可燃性粉じんの適切な管理
コンベヤ、乾燥機、取扱い設備の予防保守
明確な緊急対応手順の整備と地域当局との連携
近年の貯蔵施設では、ガス検知器、内蔵式温度センサ、赤外線モニタリング、自動警報装置などの導入が進んでいます。早期の検知によって迅速な是正措置が可能となり、事故発生のリスクを低減します。
構造的なプロセス安全管理は、危険要因の特定、リスク評価、多層的な防護措置の実施を行うための系統的な枠組みを提供し、継続的な改善と規律性のある運用を支えます。
また、安全性を重視する文化の醸成も重要となります。熱や火花を伴う保守作業、機材の定期点検、そして継続的な従業員の訓練の明確な手順の確立は予測性の高い操業につながります。オペレーター、供給業者、緊急初動対応者の間のオープンなコミュニケーションも備えの強化と共通理解を深めます。
貯蔵形態の進化や地域ごとの操業環境の違いを踏まえ、継続的な技術対話は引き続き重要です。その一環として、WPACでは、木質ペレットの貯蔵と自然発火のリスク管理に関する安全性技術ワークショップを2026年3月12日（木）に東京都内で開催します。
ワークショップ：木質ペレットの安全な貯蔵―自然発火事故の防止、検知、管理
開催日時：2026年3月12日（木）
開催場所：〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 3〜4階（事務所4階）
参加費用：35,000円
開催概要：https://pellet.org/ja/events-ja/%e6%9c%a8%e8%b3%aa%e3%83%9a%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ae%e5%ae%89%e5%85%a8%e3%81%aa%e8%b2%af%e8%94%b5%e2%80%95%e8%87%aa%e7%84%b6%e7%99%ba%e7%81%ab%e4%ba%8b%e6%95%85%e3%81%ae%e9%98%b2%e6%ad%a2/
参加登録：https://www.eventbrite.ca/e/1981433605252?aff=oddtdtcreator
日本の電力業界および貿易のパートナーである皆さまにとって、ペレット供給に対する信頼性には、貯蔵と取扱いの安全性も含まれます。強固な安全基準は、持続可能な森林管理および責任ある生産において確立されたカナダの評価をさらに強化するものです。
WPACでは、日本を含む国際市場に供給するカナダの木質ペレット生産者を代表し、業界および政府のパートナーとともに、安全で持続可能かつ信頼性の高いペレットの生産および利用を推進していきます。
カナダ木質ペレット協会（WPAC: Wood Pellet Association of Canada）
カナダの木質ペレット業界団体です。カナダの持続可能で世界をリードする木質ペレットセクターの代弁者として、WPAC会員とともに責任ある再生可能なクリーンエネルギーを世界に供給することに尽力しています。カナダ全土に施設を有する50以上の生産者と組合員を代表し、かつては廃棄物とみなされていた繊維をペレットの変容力を利用した責任ある再生可能エネルギーに変えています。詳しくは https://pellet.org/ja をご覧ください。
