東北大学工学部が3月28日に出張オープンキャンパス「東北大学工学部 in 東京」を開催 ― あなたの未来を東北大学工学部が拓く。その出発点となる1日。

東北大学工学部が3月28日に出張オープンキャンパス「東北大学工学部 in 東京」を開催 ― あなたの未来を東北大学工学部が拓く。その出発点となる1日。