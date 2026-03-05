こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
東北大学工学部が3月28日に出張オープンキャンパス「東北大学工学部 in 東京」を開催 ― あなたの未来を東北大学工学部が拓く。その出発点となる1日。
東北大学（仙台市青葉区）は3月28日（土）、一橋講堂（東京都千代田区）で出張オープンキャンパス「東北大学工学部 in 東京」を開催する。これは、首都圏をはじめとした全国の高校生・高専生・受験生に東北大学工学部の魅力について知ってもらうことを目的としたもの。各学科の教員らによる公開授業のほか、相談コーナーや学生との交流コーナー、資料配布コーナーなどが設けられ、同学部の魅力を「研究」「学生生活」など、さまざまな側面から体感することができる。参加費無料、要事前申し込み（先着順）。
東北大学は日本で3番目の帝国大学として創立され、現在も国際卓越研究大学第1号として日本の大学を先導している。その中でも工学部は学部生の3割以上を占める中心的な学部であり、機械知能・航空工学科、電気情報物理工学科、化学・バイオ工学科、材料科学総合学科、建築・社会環境工学科の5学科を擁する。
このたび開催する「東北大学工学部 in 東京」は、昨年まで「特別講演会」として実施していたが、講演以外にもさまざまな企画を行っていることから「出張オープンキャンパス」と名称を変更。「あなたの未来を東北大学工学部が拓く。その出発点となる1日。」をキャッチコピーとして、同学部の魅力を紹介する。
当日は、各学科を代表する5人の教授が、それぞれが進めている世界最先端の研究を紹介するとともに、研究することのワクワク感や東北大学の魅力について語る。また、国際卓越研究大学第1号として東北大学が取り組んでいる挑戦の紹介や工学部および工学部入試・女子学生支援についての説明、ものづくりサークルの紹介などを行うほか、各種相談・交流コーナーを設置。東北大学工学部に既に関心を持っている人から、まだあまり知らないという人まで、多くの参加が期待される。
概要は下記の通り。
◆「東北大学工学部 in 東京」概要
【日 時】 3月28日（土）10:00〜17:30（9:30開場）
【場 所】 一橋講堂（東京都千代田区一ツ橋2-1-2）
【アクセス】 地下鉄神保町駅、竹橋駅から各徒歩4分
【対 象】
高校生、高専生、受験生、保護者、高校等の先生、東北大学工学部に関心をお持ちの方 など
（4月から高校へ進学予定の中学3年生の方の参加も歓迎します）
【参加費】 無料
【内 容】
●公開授業（講堂）
（講演テーマ）
・「プラズマ研究の最前線：地上産業から宇宙開発」
・「未来の砂浜 ―私たちの価値観を反映した適応策を実現するために―」
・「『化学の力』で、未来のエレクトロニクスを切り拓く」
・「『計測』の革新が切り拓く持続可能な社会 〜最先端の超音波可視化技術〜」
・「摩擦への挑戦 〜人と地球に優しい環境を創る身近な科学技術〜」
※その他、講堂では伊藤彰則工学部長による「東北大学の挑戦 〜国際卓越研究大学とゲートウェイカレッジ」、女子学生支援説明、工学部紹介および工学部入試説明、学生によるキャンパスライフ紹介も実施
●相談コーナー
・相談コーナー［個別相談形式］
・ものづくりサークル紹介コーナー
●交流コーナー
・各学科学生との交流コーナー［グループ懇談形式］
・女子生徒・保護者向けコーナー［工学研究科DEI推進プロジェクト/ALicE特別企画］
・資料配付コーナー
【申 込】
下記URLより申し込み（定員制）。
https://www.ocans.jp/tohoku/schedule?fid=1yQqDJsK
※詳細は下記URLを参照。
https://web.tohoku.ac.jp/eng_mirai/tkit/
▼本件に関する問い合わせ先
東北大学工学部入試広報企画室
TEL：022-795-5013
メール：tkit@grp.tohoku.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター
