アウディ、F1®シーズン開始にあわせ、F1®の魅力を深堀りするオリジナルポッドキャスト番組を配信
オーストラリアグランプリの開幕直前！F1実況者のサッシャさんと、J-WAVEナビゲーターの川口ゆりなさんがナビゲーターのポッドキャストプログラムを配信
F1を知らない人でも、未来のスポーツとしてスタイリッシュに感じられるコンテンツ
シーズンを通じて、継続的にコンテンツを発信
アウディ ジャパン（東京都品川区、ブランド ディレクター：マティアス シェーパース）は、東京を放送エリアとする人気FMラジオ局J-WAVE(81.3FM)[柾角1]と共同制作した、Formula 1®（以下、F1）の魅力を深堀りするビデオポッドキャスト・音声ポッドキャストプログラム『RACING FOR PROGRESS supported by Audi』のエピソード２を配信しています。
初回放送となる『#1【F1って誰が観ても面白い!本当にスゴい!】実況者·サッシャが川口ゆりなとF1の魅力を深掘り!』は2月27日（金）に配信を開始し、“モータースポーツの最高峰”とも称されるF1のレース観戦にあたっての着眼点を解説しています。3月4日(水) 17時からはオーストラリアグランプリの注目ポイントを深堀りする『【無慈悲！心理戦！F1開幕！】 あなたの週末が充実!!これを見ればレースが10倍楽しめる！？』を配信しました。シーズン中全11回の配信を通じて、F1初心者の方にも未来のスポーツとしてスタイリッシュに感じられるよう、ひも解いていきます。
2026年シーズンは、F1史に残る大きなレギュレーション変更が行われる節目の年です。アウディは、2026年にワークスチーム「Audi Revolut F1 Team（アウディ レボリュート エフワン チーム）」で、F1に初参戦します。F1への参戦を通じてアウディは世界中の人に感動を与え、ブランドの新しいファンを獲得し、モータースポーツの枠を超えたグローバルなコミュニティを創出することを目指しています。そこで、3月6〜8日に開幕するオーストラリアグランプリに合わせ、「F1初心者もF1ファンも楽しめるポッドキャスト」をコンセプトに、ポッドキャストプログラム『RACING FOR PROGRESS supported by Audi』を始めました。Audi Revolut F1 Teamの挑戦をシーズンを通して追いかけながら、モータースポーツの未来を感じられるトピックをわかりやすく、また、レギュレーションがかわり新時代を迎えたこのタイミングだからこそ面白い「F1＝実験場」という側面や、ミリ単位の差が勝敗を分ける文化、そしてレース観戦の着眼点を解説します。
番組概要
・タイトル：RACING FOR PROGRESS supported by Audi
・配信日：不定期（全11回）
※「【無慈悲！心理戦！F1開幕！】 あなたの週末が充実!!これを見ればレースが10倍楽しめる！？」は、3月4日(水) 17時より配信
・出演者：サッシャ、川口ゆりな
・ポッドキャストページ：
https://j-wave.podcast.sonicbowl.cloud/podcast/d7d4d887-5e03-4ea9-8a20-6543b500e5f2/
・ビデオポッドキャスト配信（J-WAVE公式YouTubeチャンネル）：
https://www.youtube.com/@jwavechannel
・番組公式X：https://x.com/audi_jwave_f1
・番組公式Instagram：https://www.instagram.com/audi_jwave_f1/
本件に関するお問合わせ先
フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
アウディ ジャパン 広報部
