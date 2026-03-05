【数量限定】インドネシアのスペシャルティコーヒー「トアルコ トラジャ」から「KEY COFFEE AWARD」で表彰された『ボロン』エリアの限定品が登場

キーコーヒーが約50年にわたって販売する「トアルコ トラジャ」は、インドネシア・スラウェシ島トラジャ地方で生産される当社のフラッグシップブランドのコーヒーです。直営パダマラン農園に加え、周辺エリアの農家にも支えられながら生産されています。今回は、当社が現地で毎年開催する「KEY COFFEE AWARD」にて、良質なコーヒーを生産するエリアとして表彰された『ボロン』の「トアルコ トラジャ」を商品化。3月9日（月）より数量限定で発売します。※「KEY COFFEE AWARD」とは毎年、その年に収穫されたコーヒーを、品質や生産量など総合的な観点で選考し、良質なコーヒー生産に携わったエリアを表彰するセレモニー。同じコーヒーをつくる“仲間”として現地の生産者との絆を確かめ合う機会にもなっています。本年は、2月10日（火）に13回目となる「KEY COFFEE AWARD」を開催。生産者や仲買人など約70人が来場し、最も良質なコーヒーを生産したエリアとして『ボロン』を表彰しました。■『ボロン』について『ボロン』はトラジャ地方の標高1,300〜1,400mmに位置するエリア。当社グループ会社で現地法人の「PT. TOARCO JAYA」と生産者が日々の交流を重ね、「トアルコ トラジャ」のおいしさを生み出しています。2月10日（火）に開催した「KEY COFFEE AWARD」では、その優れた品質が高く評価され表彰されました。翌11日（水）には、「PT.TOARCO JAYA」の社員が『ボロン』を訪問し、今後もより良い品質のコーヒーを生産していただくためのイベントを開催。コーヒー栽培に関するセミナーを行ったほか、苗木やコーヒーチェリーで作った堆肥を提供するなど、生産者との絆を深めました。