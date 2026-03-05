こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
売上枚数前年比3倍と反響の大きい『透けないシャツ』をアップデート 襟裏の“ファンデ汚れ”が洗濯で簡単に落ちる“化粧品防汚生地”を採用
〜防透け指数93.0・形態安定・UVカットなど、支持される「安心機能」はそのままに〜
青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤泰三）は、レディースシャツの中でも高い支持を得ている『透けないシャツ』に初めて「化粧品防汚生地」を採用し、3月5日（木）より洋服の青山全店および公式オンラインストアで発売します。
商品ページ： https://www.y-aoyama.jp/ec/shop/g/g2006038229879/
『透けないシャツ』は、防透け指数93.0という高い防透け性能と遮熱・形態安定性を兼ね備えたアイテムです。人目や身だしなみが気になるビジネスシーンでも安心して着用できるシャツとして、売上枚数が前年比の約3倍に達するなど、大きな反響をいただいております。春は新生活で、白シャツを着用する機会が増える季節です。多くの女性が抱える「インナーの透け」や「襟元のメイク汚れ」という白シャツ特有のお悩みに応えるため、この度『透けないシャツ』をアップデートしました。
今回は初めて「化粧品防汚生地」を襟裏、袖口裏に採用。そのため、「部分洗い」をせずに、洗濯機で洗っても襟元についたファンデーションや皮脂汚れが落ちやすくなっています。白シャツで最も目立ちやすい襟元の清潔感を保つことで、日々のビジネスシーンはもちろん、面接など大切な場面でも相手に好印象を与えることができます。また、これからの季節に欠かせないUVカット機能や、気になるニオイを抑える脇部分の消臭テープなど、ビジネスパーソンに嬉しい機能も充実しています。
商品概要
商品名 透けないシャツ（品番：RRL26106-10）
デザイン レギュラーカラー
素材 ポリエステル80% 綿20%
サイズ 5号〜21号（9サイズ）
販売価格 税込 5,489 円
色柄 白／ドビー
販売店舗 洋服の青山全店舗、洋服の青山公式オンラインストア
※記載の情報はリリース発表時現在のものです。
本件に関するお問合わせ先
青山商事株式会社 東京オフィス 広報部 濱野、高橋
〒110-0005東京都台東区上野4-5-10 青山上野ビル 7Ｆ
TEL:03（5846）5656 MAIL: pr@aoyama-syouji.co.jp
関連リンク
商品ページ
https://www.y-aoyama.jp/ec/shop/g/g2006038229879/
