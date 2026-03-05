売上枚数前年比3倍と反響の大きい『透けないシャツ』をアップデート　襟裏の“ファンデ汚れ”が洗濯で簡単に落ちる“化粧品防汚生地”を採用

〜防透け指数93.0・形態安定・UVカットなど、支持される「安心機能」はそのままに〜

青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤泰三）は、レディースシャツの中でも高い支持を得ている『透けないシャツ』に初めて「化粧品防汚生地」を採用し、3月5日（木）より洋服の青山全店および公式オンラインストアで発売します。

商品ページ： https://www.y-aoyama.jp/ec/shop/g/g2006038229879/







『透けないシャツ』は、防透け指数93.0という高い防透け性能と遮熱・形態安定性を兼ね備えたアイテムです。人目や身だしなみが気になるビジネスシーンでも安心して着用できるシャツとして、売上枚数が前年比の約3倍に達するなど、大きな反響をいただいております。春は新生活で、白シャツを着用する機会が増える季節です。多くの女性が抱える「インナーの透け」や「襟元のメイク汚れ」という白シャツ特有のお悩みに応えるため、この度『透けないシャツ』をアップデートしました。

今回は初めて「化粧品防汚生地」を襟裏、袖口裏に採用。そのため、「部分洗い」をせずに、洗濯機で洗っても襟元についたファンデーションや皮脂汚れが落ちやすくなっています。白シャツで最も目立ちやすい襟元の清潔感を保つことで、日々のビジネスシーンはもちろん、面接など大切な場面でも相手に好印象を与えることができます。また、これからの季節に欠かせないUVカット機能や、気になるニオイを抑える脇部分の消臭テープなど、ビジネスパーソンに嬉しい機能も充実しています。







商品概要

商品名　透けないシャツ（品番：RRL26106-10）

デザイン　レギュラーカラー

素材　ポリエステル80% 綿20%

サイズ　5号〜21号（9サイズ）

販売価格　税込 5,489 円

色柄　白／ドビー

販売店舗　洋服の青山全店舗、洋服の青山公式オンラインストア

※記載の情報はリリース発表時現在のものです。

