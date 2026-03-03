こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ルビプロストンカプセル24μg「サワイ」特許権侵害差止請求事件に関する勝訴のお知らせ
当社のプレスリリースは、当社情報をステークホルダーの皆様へ公平かつ適切なタイミングでお知らせするために行っております。製品や疾病に関する情報が含まれる場合がありますが、報道関係者や株主・投資家の皆さまへ情報提供を目的としたものであり、広告やプロモーション、購入の推奨や顧客の誘因を目的とするものではございません。
沢井製薬株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：木村元彦）は、当社が製造販売承認を取得したクロライドチャネルアクチベーター『ルビプロストンカプセル24μg「サワイ」』（先発品名：アミティーザ(R)カプセル）に関連する特許権侵害差止請求事件において、勝訴判決を受けたことをお知らせいたします。
本訴訟は、上記当社製品のルビプロストンカプセルがヴィアトリス製薬合同会社（以下、ヴィアトリス製薬）の有する特許（特許第4889219号、特許第4332353号）を侵害しているとして、当社製品の製造販売禁止、製品の廃棄ならびに薬価収載願提出禁止を求めたものです。大阪地方裁判所は、当社製品はヴィアトリス製薬の延長された特許権の効力範囲を侵害しないと認定し、ヴィアトリス製薬の請求を棄却しました。
本件により、2026年2月に製造販売承認を取得した当社製品の薬価収載（※）に何ら問題が生じることはございません。今後も、知的財産権を尊重したうえで、患者さんならびに医療関係者の方々が安心して本製品をご使用いただけるように取り組んでまいります。
（※）ルビプロストンカプセル24μg「サワイ」の薬価収載時期は未定です。
沢井製薬株式会社はサワイグループホールディングス株式会社の子会社です。
本件に関するお問合わせ先
沢井製薬株式会社
ブランドコミュニケーション部
TEL：06-6105-5718
沢井製薬株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：木村元彦）は、当社が製造販売承認を取得したクロライドチャネルアクチベーター『ルビプロストンカプセル24μg「サワイ」』（先発品名：アミティーザ(R)カプセル）に関連する特許権侵害差止請求事件において、勝訴判決を受けたことをお知らせいたします。
本件により、2026年2月に製造販売承認を取得した当社製品の薬価収載（※）に何ら問題が生じることはございません。今後も、知的財産権を尊重したうえで、患者さんならびに医療関係者の方々が安心して本製品をご使用いただけるように取り組んでまいります。
（※）ルビプロストンカプセル24μg「サワイ」の薬価収載時期は未定です。
沢井製薬株式会社はサワイグループホールディングス株式会社の子会社です。
本件に関するお問合わせ先
沢井製薬株式会社
ブランドコミュニケーション部
TEL：06-6105-5718