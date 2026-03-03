こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【拓殖大学】京華商業高等学校と高大連携協定（教育提携校）を締結―大学の専門性と高校の探究心を結ぶ
拓殖大学（東京都文京区、学長：鈴木昭一）は、2026年2月26日（木）、京華商業高等学校（東京都文京区、校長：曽根和志）と高大連携協定（教育提携校）を締結しました。より深い高大連携関係を結ぶことを目的に、今後更なる連携展開を行います。
１．調印式の概要
2月26日（木）に拓殖大学文京キャンパスにて教育提携に関する調印式が執り行われ、京華商業高等学校の曽根和志校長と本学の鈴木昭一学長が協定書を取り交わしました。
協定は、大学講義の実施や教育に関する情報交換など、両校の伝統と教育方針を尊重した多角的な教育展開を目的としています。
２．両校のコメント
調印にあたり、鈴木昭一学長は次のように述べました。「貴校は歴史と伝統を兼ね備え、創立以来『変化と進化』を続けてこられました。その歩みの中で『実学教育』は、本学の教育理念と通ずるものがあると感じております。今後、本学の教育内容について一層ご理解を深めていただき、さらなる本学への進学に繋がることを期待しております。このたびの協定を機会に双方が発展し、さらなる強固な関係を築いていくことを心より願っております」
また、曽根和志校長からは、「これまで多くの生徒の受け入れいただき、感謝申し上げます。本校は創立125周年を迎える都内唯一の私立商業高校（共学）であり、これまでも社会が求める実学教育を実践してまいりました。このたびの連携協定は、本校にとりましても大変意義深いものと受け止めており、今後さらに教育の質と価値を高めてまいる所存です」との挨拶がありました。
３．提携の背景と目的
京華商業高等学校（学校法人 京華学園）は、社会生活に必要な「生活力」、豊かな教養と感性にあふれる「体感力」、 将来に直結する「実学力」を身につけること教育の理念とされ、本学の「積極的にチャレンジしていくタフな人間力を身につけたグローバル人材（＝拓殖人材）」という育成方針と親和性が高いことから、今回の教育提携に至りました。
４．今後の展開
これまでも出張講義や大学体験授業等の実績はありましたが、今後は「教育提携校」として、より深い連携関係を構築します。大学での高度な学びに触れる機会を増やすとともに、高校・大学が一体となって次世代を担う有為な人材を育成してまいります。
本件に関する問い合わせ先
拓殖大学 広報室
TEL：03-3947-7160
メール：web_pub@ofc.takushoku-u.ac.jp
