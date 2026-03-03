¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥« PERENNIALS¡Ê¥Ú¥ì¥Ë¥¢¥ë¥º¡Ë¤«¤é2026½Õ²Æ¤Î¿·ºîÆþ²Ù¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¸÷¤ÈÍ¾±¤¤ò¤Þ¤È¤¦¡ØLA DOLCE VITA¡Ê¥é ¥É¥ë¥Á¥§ ¥ô¥£¡¼¥¿¡Ë¡Ù6¥Ç¥¶¥¤¥ó29ÅÀ 3·î3ÆüÈ¯Çä
ÊÉ»æ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎËÇ°×¤ª¤è¤ÓÈÎÇä»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ß¥¿(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÉÙÅÄÏÊÀµ)¤Ï¡¢²°Æâ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó²°³°¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Êµ¡Ç½À¤È¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¥é¥°¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉPERENNIALS¡Ê¥Ú¥ì¥Ë¥¢¥ë¥º¡Ë¤Î½Õ²Æ¿·ºî¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ØLADOLCE VITA¡Ê¥é ¥É¥ë¥Á¥§ ¥ô¥£¡¼¥¿¡Ë¡Ù6¥Ç¥¶¥¤¥ó29ÅÀ¤ò3·î3Æü¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î±è´ß¤Ç²á¤´¤¹²º¤ä¤«¤Ê¸á¸å¤ä¡¢Èþ¤·¤¤»þ´Ö¤È¶õ´Ö¤ò°¦¤Ç¤ëÊë¤é¤·¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤èÉ÷¤ËÍÉ¤ì¤ë¥«¡¼¥Æ¥ó¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¤ÎÌÚ±¢¤Ç¤Î¸ì¤é¤¤¡¢Í¼Êë¤ì»þ¤Ë±Ç¤¨¤ë¿§ºÌ¤Ê¤É¡¢Ë¤«¤ÊÆü¾ï¤Î¤Ò¤È¥³¥Þ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¤òÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¿§ºÌ¤È¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¿©Âî¤ä²°³°¶õ´Ö¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë±é½Ð¤·¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤»þ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ò»ü¤·¤ß¡¢³Ú¤·¤à¡È¥é¡¦¥É¥ë¥Á¥§¡¦¥ô¥£¡¼¥¿¡É ¤ÎÀº¿À¤Ï¥È¥ß¥¿¥È¡¼¥¥ç¡¼¤ÈÂçºå¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¤´ÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¥¡¡¡ØLA DOLCE VITA¡Ê¥é ¥É¥ë¥Á¥§ ¥ô¥£¡¼¥¿¡Ë¡Ù 6¥Ç¥¶¥¤¥ó29ÅÀ¡¡\58,960/m ¡Á \77,110/m¡¡
¢¨¡¡ÁÇºà¡§ÀèÀ÷¤á¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë100%Á¡°Ý¤Ë¥Ê¥Î¥Æ¥¯¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤¿»å¤Ç¿¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÉºÇòºÞ¤Ë
¡¡¡¡¤è¤ë¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤â²ÄÇ½¤Ê¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¹¡£¤½¤Îµ¡Ç½À¤«¤é¡¢²°³°¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¤ª»ÒÍÍ¤ä¥Ú¥Ã¥È¤È
¡¡¡¡°ì½ï¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤´²ÈÄí¡¢¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¤Ç¤â¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¥ß¥Ë¥Þ¥à¥ª¡¼¥À¡¼1.8m ¡Á¡¢°Ê¹ß0.5mÃ±°Ì¤Ç¤ÎÈ¯Ãí¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÀ¸ÃÏ¶Ò¡§137Ñ¡Ë
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/perennials/la%20dolce%20vita%20hangers/
¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤Î¤´°ÆÆâ¡¡tomita TOKYO¡¡Âçºå¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à
ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÁÇºà¤Èµ»¤ò¶î»È¤·¤¿¥È¥ß¥¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÉ»æ¡¢39¥Ö¥é¥ó¥É¤ËµÚ¤Ö³¤³°¤ÎÊÉ»æ¡¢¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¥â¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¢²È¶ñ¡¢¥é¥°¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¿¨¤ì¤ÆËÜÊª¤Î¼Á´¶¤ò¤´ÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú±Ä¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 ¡Á 18:00¡¡¢¨Í½ÌóÀ©¡¡
¤´ÍèÅ¹Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡Åìµþ tomita TOKYO¡¡ ¡¡TEL : 03-3273-7500
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âçºå Âçºå¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¡¡ TEL : 06-6281-8481
¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥àÍ½Ìó¥Õ¥©¡¼¥à¡¡https://reserva.be/tomita_showroom
ÄêµÙÆü¡¡ÅÚÍË¡¦ÆüÍË¡¦½ËÆü¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï
https://www.tominet.co.jp/showroom/
https://space-infinity.jp/tomita/
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ß¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1923Ç¯( ÂçÀµ12Ç¯) Åìµþ¡¦µþ¶¶¤Ë²¨»æ¤ä³Ý¤±¼´¤ÎÉ½Áõ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÉÛÃÏ¤ò°·¤¦´ë¶È¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ëµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¶õ´Ö¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë»ö¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Ä¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤ÏÁÏ¶ÈÅö»þ¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤ÏÊÉ»æ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢²È¶ñ¡¢¥é¥°¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎËÇ°×µÚ¤ÓÈÎÇä»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼è¤ê°·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¿ô¤Ï40¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.tominet.co.jp/about
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ß¥¿
ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ5-25-19 Åìµþ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿¡¼6F A¡¦B¡¡¢©141-0022
TEL ¡§ 03-5798-0081(Âå)¡¡FAX ¡§ 03-5798-7488
»ö¶È½ê ¡§ ÅìµþËÜ¼Ò ¡¦ Âçºå»öÌ³½ê ¡¦ Ê¡²¬»öÌ³½ê ¡¦ ÀéÍÕ¾¦ÉÊ¥»¥ó¥¿¡¼
¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à ¡§ tomita TOKYO ¡¦ Âçºå¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à
https://www.tominet.co.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ß¥¿¡¡¹ÊóÃ´Åö¡§µÜËÜ¡¦»Õ°æ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ5-25-19 Åìµþ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿¡¼6 ³¬ A¡¦B
TEL¡§03-5798-7483¡¡FAX¡§03-5798-7486
MAIL¡§miyamoto-k0305@tominet.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥È¥ß¥¿ PERENNIALS
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/perennials/
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à @tomita_tokyo
https://www.instagram.com/tomita_tokyo/
¥È¥ß¥¿ ¥Ð¡½¥Á¥ã¥ë¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à
https://space-infinity.jp/tomita/
